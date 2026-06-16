Strajk ostrzegawczy w ZUS

W całej Polsce, również w oddziale ZUS w Elblągu, w środę 17 czerwca odbędzie się dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Pracownicy domagają się m.in. wyższych wynagrodzeń.

Strajk ostrzegawczy potrwa od godz. 8 do 10.

- Strajk jest legalny, ponieważ dopełniliśmy wszelkich procedur przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Pokażmy, że potrafimy działać razem dla wspólnego dobra pracowników ZUS – można przeczytać na plakatach, kolportowanych przez organizatorów strajku.

Decyzję o strajku ogłosiły cztery działające w ZUS organizacje związkowe: Związek Zawodowy Pracowników ZUS, NSZZ "Solidarność", Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS oraz Krajowy Związek Zawodowy Pracowników ZUS "Niezależni". W liście skierowanym do premiera związki zawodowe podkreśliły, że wyczerpane zostały wszystkie możliwości prowadzenia konstruktywnego dialogu z pracodawcą. Zarzucają także bierność Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz brak reakcji na pogarszającą się sytuację kadrowo-płacową w ZUS.

- Nie jesteśmy przeciwko naszym klientom, pracujemy dla Was i walczymy o lepsze warunki. Przepraszamy za utrudnienia w czasie strajku – informują związkowcy.

Poniżej plakat, który związkowcy rozsyłają do mediów. Proszą w nim klientów o ograniczenie wizyt w ZUS 17 czerwca w godz. 8-10 i załatwianie spraw elektronicznie.