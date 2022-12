 Energa dla Elbląga

Energa jako cześć multienergetycznego koncernu ORLEN ma istotny wpływ nie tylko na gospodarkę energetyczną regionu, ale także na jego życie społeczne i ochronę środowiska. Lokalne instytucje mogą liczyć na wsparcie ze strony spółek Grupy Energa już od wielu lat, dzięki czemu zostało zrealizowanych wiele inicjatyw sportowych czy prośrodowiskowych.

Grupa Energa jako jedna z największych spółek energetycznych w Polsce należy do tych podmiotów rynkowych, dla których bardzo ważna jest realizacja polityki odpowiedzialnego biznesu. Zaangażowanie spółki w ten obszar niekomercyjnej działalności, wsparcie lokalnej społeczności w różnych dziedzinach ich życia czy ochronę środowiska było wielokrotnie komentowane i nagradzanie. Aktywność w tym obszarze została doceniona m.in. przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ostatnim raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Zostało w nim wskazach aż 9 projektów realizowanych przez spółkę, które dobrze znane są także mieszkańcom Elbląga. Wystarczy wskazać takie inicjatywy edukacyjne, jak „Planeta Energii” czy „Bezpieczna Kraina Energa-Operator”, których celem jest propagowanie wiedzy o energii elektrycznej, odpowiedzialnym i bezpiecznym korzystaniu z prądu, a także o innych ważnych tematach związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Co roku dużą popularnością cieszył się także w stolicy Żuław plebiscyt „Świeć się z Energą”, podczas którego wybierano najpiękniej rozświetlone miasta w Polsce. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy miasta mogli pełniej poczuć świąteczną atmosferę i zjednoczyć się we wspólnym celu, jakim jest pomoc potrzebującym. W tym roku, z uwagi na powszechną potrzebę oszczędzania energii elektrycznej, formuła świątecznego projektu „Świeć się z Energą" uległa zmianie. Pod hasłem „Święta z dobrą energią" realizowany jest grantowy projekt skierowany do instytucji, stowarzyszeń, fundacji, mających pomysły na konkretne rozwiązania wspierające osoby starsze m.in. w wymianie oświetlenia i sprzętów AGD na bardziej energooszczędne.

Trzeba także wspomnieć o programie „Energia do Nauki”, dzięki któremu Energa Operator wspiera szkoły branżowe. Program obejmuje takie działania, jak stypendia i nagrody dla najzdolniejszych uczniów, a także zakup wyposażenia do laboratoriów elektrycznych wybranych placówek. W ramach programu Energa-Operator od wielu lat współpracuje m.in. z Zespołem Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu. Spółka wsparła placówkę w Elblągu również podczas trudnego czasu pandemii, przekazując fundusze na zakup sprzętu komputerowego, a także środki ochrony osobistej, takie jak maseczki, rękawiczki czy płyny do dezynfekcji.

Warte zauważenia są także prośrodowiskowe działania Energi dla Elbląga i okolic. Energa Operator znana jest z działań na rzecz ochrony bociana białego i jego siedlisk oraz innych gatunków ptaków. W 2022 r. w Milejewie koło Elbląga na słupie energetycznym eksploatowanym przez olsztyński oddział spółki zamontowano prototypową platformę, posiadającą specjalne szuflady, w których swoje gniazda mogą zakładać także inne gatunki ptaków. Innowacyjna konstrukcja została wymyślona przez ornitologa Krzysztofa Koniecznego, który od wielu już lat współpracuje z Energą, wspólnie popularyzując wiedzę przyrodniczą i dbając o populację bociana białego w całej Polsce.

Energa jest także znanym sponsorem elbląskich klubów sportowych. W tym zakresie współpracuje z ZKS Olimpia Elbląg – najbardziej licznym klubem w mieście i jednym z największych w województwie warmińsko-mazurskim, który skupia się głownie na rozwoju sekcji piłki nożnej. Klub realizuje projekt „Olimpijskie marzenia z ORLENEM”, który polega na szkoleniu dzieci i młodzieży w ramach akademii ZKS Olimpia Elbląg, liczącej ok. 500 zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych. Energa współpracuje także z MKS Truso Elbląg. Jako sponsor tytularny wspomaga prowadzenie działalności sportowej i szkoleniowej w zakresie piłki siatkowej dziewcząt. Z kolei wsparcie działalności Elbląskiego Klubu Sportowego Mlexer ma na celu promocję i rozwoju tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży na terenie Elbląga.

Energa realizując proekologiczną politykę Unii Europejskiej i jednocześnie polską Strategię Zrównoważonego Rozwoju przystąpiła do realizacji programu – „Elektromobilność i budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych” . W ramach tego programu Energa Operator w samym Elblągu wybudowała 26 stacji ładowania pojazdów elektrycznych AC o mocy 2x22kW. Obiekty te powstały w lokalizacjach wskazanych przez gminę tak, aby pokryć cały obszar miejski.

W działaniach na rzecz ochrony środowiska niebagatelny wkład ma także spółka Energa Kogeneracja, realizująca 90% zapotrzebowania miasta na energię cieplną. Od 2020 r. realizuje bowiem program modernizacji Elektrociepłowni Elbląg w celu dostosowania jej działalności do wymogów emisyjnych Unii Europejskiej. Już w tej chwili nie działają 2 kotły węglowe, a energia cieplna i elektryczna otrzymywana jest dzięki zastosowaniu niskoemisyjnych paliw, jakimi są gaz i biomasa. Mimo, że cały proces inwestycyjny zakończy się w 2024 r. wraz z zamontowaniem 3 nowoczesnych silników gazowych, to efekty całego procesu elblążanie odczuwają już dzisiaj. Świadczy o tym znaczny spadek emisji tlenku węgla, pyłów i innych substancji powstających w procesie spalania. Widać to także gołym okiem, gdyż z kominów należących do elbląskiej elektrociepłowni już od wielu lat nie widać unoszącego się dymu.

Dzięki stosowanym w dużej energetyce wysokosprawnym źródłom spalania paliw oraz nowoczesnym systemom oczyszczania spalin elektrociepłownia w Elblągu jest dobrą alternatywą dla przestarzałych, domowych kotłów wytwarzających ciepło dla mieszkańców, czyli tzw. „kopciuchów”, a które mają obecnie zasadniczy wpływ na tworzenie efektu smogu w mieście. Skuteczność stosowanych w elbląskiej elektrociepłowni technik spalania paliw i oczyszczania spalin potwierdzają liczne pomiary wykonywane przez akredytowane zewnętrzne laboratoria badawcze.