 Ferrytyna - czym jest i co oznacza jej niski poziom

Ferrytyna to kluczowe białko odpowiedzialne za magazynowanie żelaza w organizmie; pełni funkcję ochronną przed jego toksycznością, ale też zapewnia dostępność tego pierwiastka gdy zajdzie taka potrzeba. Poziom ferrytyny we krwi to istotny wskaźnik gospodarki żelazowej i stanu zapalnego, co sprawia, że ma duże znaczenie diagnostyczne.

Czym jest ferrytyna i jakie są jej główne funkcje?

Ferrytyna to białko wewnątrzkomórkowe, które odgrywa podstawową rolę w magazynowaniu żelaza w organizmie. Przyjmuje postać globularnej kuli, w której bezpiecznie deponowane są atomy żelaza w nietoksycznej formie. Jedna molekuła ferrytyny może zmagazynować od 2000 do 4500 atomów tego pierwiastka, tworząc tym samym bezpieczny rezerwuar.

Głównym zadaniem ferrytyny jest ochrona komórek przed szkodliwym działaniem wolnego żelaza, które w nadmiarze prowadzi do stresu oksydacyjnego i uszkodzeń komórkowych. Jednocześnie ferrytyna odpowiedzialna jest za stopniowe uwalnianie żelaza do krwiobiegu, kiedy organizm tego potrzebuje do ważnych procesów, takich jak erytropoeza, czyli produkcja czerwonych krwinek niezbędnych do transportu tlenu.

Warto też wiedzieć, że ferrytyna to białko ostrej fazy, co oznacza, że jej stężenie we krwi rośnie podczas stanów zapalnych, infekcji, urazów czy chorób przewlekłych. Cytokiny prozapalne powodują zwiększenie produkcji ferrytyny, co jest elementem odpowiedzi immunologicznej organizmu.

Gdzie występuje ferrytyna i jakie są jej normy?

Ferrytynę znajdziemy przede wszystkim w komórkach wątroby, śledziony, szpiku kostnego oraz mięśni, które są głównymi miejscami gromadzenia żelaza. W mniejszych ilościach obecna jest też w innych komórkach, a także w płynach ustrojowych i krwi. U dorosłego człowieka całkowita ilość ferrytyny szacowana jest na około 1–1,5 grama.

Poziom ferrytyny we krwi to jeden z najważniejszych wskaźników ilości zgromadzonego żelaza – przyjmuje się, że około 1 μg/l ferrytyny odpowiada mniej więcej 8 mg żelaza w rezerwuarach organizmu.

Normy poziomu ferrytyny we krwi różnią się nieco w zależności od laboratorium, płci i wieku pacjenta. Ogólnie przyjęte wartości referencyjne dla osób dorosłych wynoszą:

Dla mężczyzn: 20–500 μg/l

Dla kobiet: 15–250 μg/l

Zawsze jednak warto interpretować wyniki badania ferrytyny w kontekście klinicznym pacjenta, zwłaszcza gdy obecne są stany zapalne.

Co oznacza niski poziom ferrytyny?

Niski poziom ferrytyny we krwi oznacza, że zapasy żelaza w organizmie są mocno wyczerpane. Taki stan może prowadzić do niedokrwistości z niedoboru żelaza, która objawia się różnorodnymi symptomami. Do najczęstszych przyczyn obniżenia ferrytyny zalicza się zbyt małą podaż żelaza w diecie, zaburzenia jego wchłaniania z przewodu pokarmowego oraz nadmierne straty, na przykład przy obfitych miesiączkach u kobiet czy krwawieniach z przewodu pokarmowego. Również zwiększone zapotrzebowanie na żelazo – na przykład u kobiet w ciąży oraz u dzieci i młodzieży w okresie intensywnego wzrostu – może skutkować spadkiem ferrytyny.

Objawy niskiego poziomu ferrytyny są różnorodne i obejmują:

Ogólne osłabienie i przewlekłe zmęczenie

Bladość skóry oraz błon śluzowych

Duszności i kołatanie serca

Zawroty głowy oraz problemy z koncentracją

Łamliwość paznokci i pogorszenie kondycji włosów

Wczesne wykrycie niskiego poziomu ferrytyny i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia to klucz do zapobiegania pełnoobjawowej anemii i poprawy komfortu życia pacjenta.

Co oznacza wysoki poziom ferrytyny?

Podwyższona ferrytyna, zwłaszcza gdy nie towarzyszą jej stany zapalne, może wskazywać na nadmierne gromadzenie żelaza w organizmie. Najczęstszą przyczyną jest hemochromatoza – genetyczne zaburzenie metabolizmu żelaza, które prowadzi do jego nadmiernego wchłaniania i odkładania w narządach. Wysokie stężenie ferrytyny bywa także związane z chorobami wątroby, takimi jak wirusowe zapalenie czy stłuszczenie tego organu, a także nadmierną suplementacją żelaza lub licznymi transfuzjami krwi. Trzeba pamiętać, że ferrytyna jest białkiem ostrej fazy, więc wysoki jej poziom może towarzyszyć stanom zapalnym.

Objawy nadmiaru żelaza obejmują ból brzucha, przewlekłe zmęczenie, dolegliwości stawowe, problemy z sercem i wątrobą oraz osłabienie odporności. Długotrwałe przeładowanie żelazem grozi poważnymi uszkodzeniami narządów.

Znaczenie diagnostyczne badania ferrytyny

Badanie ferrytyny jest niezwykle pomocne diagnostycznie – pozwala ocenić gospodarkę żelazową organizmu. Wskazane jest przy podejrzeniu niedoboru żelaza, różnicowaniu przyczyn anemii, a także w diagnostyce nadmiaru żelaza i chorób metabolizmu żelaza, jak hemochromatoza. Przydaje się też do monitorowania skuteczności leczenia niedoborów czy nadmiarów żelaza oraz oceny nasilenia stanów zapalnych.

Gdy pojawiają się niespecyficzne objawy, jak przewlekłe zmęczenie, osłabienie czy kłopoty z koncentracją, pomiar poziomu ferrytyny może pomóc w wyjaśnieniu przyczyny. Ważne jednak, by interpretować wyniki wraz z innymi parametrami i obrazem klinicznym pacjenta. Lekarz często zleci dodatkowe badania, np. morfologię, stężenie żelaza w surowicy czy poziom białka C-reaktywnego (CRP), by uzyskać pełny obraz zdrowia.

Na podstawie:

https://e-recepta.net/blog/czym-jest-ferrytyna-jak-podniesc-jej-poziom-leki-na-podniesienie-poziomu-ferrytyny/