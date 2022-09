Fizjo Baby & Lady. Fizjoterapia dla dzieci i dla pań

- Przy wielu dolegliwościach nieodzowna jest fizjoterapia. Warto zadbać o to, by dzięki takiej pomocy poprawić jakość swojego życia lub życia swojego dziecka – mówi Sylwia Konopka z Fizjo Baby & Lady, która skutecznie pracuje z kobietami i dziećmi nad rozwiązaniem ich problemów zdrowotnych.

- Nazwa gabinetu - Fizjo Baby & Lady - mówi już bardzo wiele.

- Zajmuję się fizjoterapią pediatryczną i uroginekologiczną. Z dziećmi pracuję od 25 lat i swoją opieką obejmuję dzieciaczki z różnymi problemami neurologicznymi, między innymi dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, porażeniem splotu barkowego, przepukliną oponowo-rdzeniową. Pomagam w korygowaniu wad postawy i stóp.

Opiekuję się też wcześniakami, dziećmi z asymetrią ułożeniową, wadami genetycznymi lub tymi, które prezentują nieharmonijny rozwój... Co do pań, to pracuję z kobietami w każdym wieku. Z młodymi dziewczynami, którym dolegają bolesne miesiączki. Z paniami, które mierzą się z różnymi dolegliwościami w okresie ciąży, jak bóle pleców, krzyża, spojenia łonowego, rozejściem mięśni prostych brzucha. Warto zaznaczyć, że nad tym wszystkim pracuję bez używania środków farmakologicznych. Podejmuję się też oceny funkcji mięśni dna miednicy i szeroko pojętym zdrowiem mięśni tej części ciała. Pracuję również z paniami mającymi problem z obniżonymi narządami rodnymi. Pomagam w przygotowaniu ciała kobiety do porodu, a po rozwiązaniu wskazuję drogę, jak postępować z ewentualną blizną po epizjotomii (nacięcie krocza - red.) lub cesarskim cięciu.

Każda taka blizna wiąże się z pewnymi dolegliwościami, należy więc im przeciwdziałać. Dyskomfort, ból odczuwany podczas zbliżenia można również wyeliminować poprzez fizjoterapię.

- Wiele z tych problemów dotyka bardzo sfery intymnej. W związku z tym, niektórym osobom trudno zwrócić się po pomoc,

- Praca z pacjentem wymaga empatii i wielkiej delikatności i zawsze o tym pamiętam. Pracuję tylko w takim zakresie, na jaki pozwoli druga osoba, czy to dziecko, czy kobieta, z wielką dbałością o godność i intymność pacjentów.

- Skąd decyzja o zostaniu fizjoterapeutką?

- Od zawsze lubiłam kontakt i pracę z dziećmi, to zawsze sprawiało mi niezwykłą radość. Stąd zawodowo rozwijałam się i dokształcałam w tym temacie. Co do uroginekologii i pracy z kobietami, zajęłam się tym szerzej ok. trzy lata temu. Pomyślałam sobie, że to temat w Polsce jeszcze bardzo mało rozwinięty, a bardzo ciekawy i ważny dla poprawy jakości życia kobiet. Wiele pań niezależnie od wieku potrzebuje pomocy fizjoterapeutycznej i na szczęście są na nią coraz bardziej otwarte, nie traktując tych tematów jako tabu, ale jako problemy, z którymi warto się zmierzyć.

- Czasem nie uświadamiamy sobie, że w tej czy innej sprawie potrzebujemy pomocy medycznej, bo...

- ... bo pokutują w nas przekazywane z pokolenia na pokolenie przekonania... Na przykład to, że brak trzymania moczu w ciąży lub tuż po niej jest normą. To, że mama tak miała, to, że babcia tak miała, nie oznacza, że jest to normą i nie należy nad tym pracować. To jest dysfunkcja i jak najbardziej powinno się ją eliminować w celu poprawy komfortu życia. W chwili obecnej mamy również wiedzę jak poradzić sobie z bolesnym współżyciem. Ciało kobiety w czasie ciąży przechodzi wiele zmian. Pojawiają się dysfunkcje, które uznawane są w czasie ciąży za dopuszczalne, po rozwiązaniu natomiast czasem problemy te nie mijają i należy wówczas zwrócić się o pomoc. Warto popracować nad odzyskaniem prawidłowych funkcji swojego ciała.

- W dbaniu o nasze zdrowie i komfort życia ważna jest też profilaktyka.

- Dlatego angażuję się w prowadzenie warsztatów i szkoleń, by szerzyć świadomość wśród kobiet. Jeśli chodzi o naszą strefę intymną, mięśnie dna miednicy, rozmawiam z paniami o tym, jak w życiu codziennym, bez zbędnego wysiłku, dbać o zdrowie intymne.

To rzeczy proste do realizacji, a pomagające utrzymać nasze ciało w dobrej kondycji. Prowadzę spotkania dla kobiet, m. in. w Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Prowadzę także warsztaty w szkole rodzenia Womed na temat pielęgnacji noworodków i niemowlaków. Rodzice dowiadują się, jak pielęgnować właściwie dziecko pod kątem jego rozwoju neurofizjologicznego, jak opiekować się właściwie dziećmi zarazem wspierając ich rozwój.

- Na co warto zwrócić uwagę jeśli chodzi o rozwój dziecka?

- Jeśli chodzi o dzieci, zarówno zdrowe jak i takie, które nie są zdiagnozowane, należy zwrócić uwagę na etapy ich rozwoju i umiejętności, które powinny się pojawić w danych miesiącach. To tzw. kroki milowe, w ramach których dziecko podejmuje pewne nowe działania. Rozwój dziecka powinien być harmonijny, dziecko powinno na określonych etapach życia opanowywać pewne umiejętności. Jeśli istnieje czynnik zakłócający ten rozwój, to może zdarzyć się, że dziecko pominie pewien etap. Mówimy wówczas o nieharmonijnym rozwoju. Poprzez odpowiednią stymulację dziecka możemy spowodować, aby rozwój dziecka był jak najbardziej zbliżony do prawidłowego.

- Jak zapisać się na wizytę?

- Zachęcam do kontaktu i umówienie wizyty pod numerem telefonu 607 763 055 lub o kontakt przez stronę facebookową gabinetu. Jeśli nie odbiorę, bo np. aktualnie pracuję z pacjentem, zawsze oddzwaniam. Wygodną dla mnie formą kontaktu są też smsy, na nie również zawsze odpowiadam. Zapraszam do kontaktu!

Fizjo Baby & Lady. Fizjoterapia pediatryczna i uroginekologiczna

Elbląg, ul. Niepodległości 18

tel. 607 763 055

