Fizjo Baby & Lady. Pomoc w najbardziej intymnych problemach

Fizjoterapia to dziedzina niezwykle rozległa, ale jej celem niezmiennie jest poprawienie zdrowia i komfortu życia korzystających z niej osób. Tym razem z Sylwią Konopką z gabinetu Fizjo Baby & Lady rozmawiamy o fizjoterapii uroginekologicznej. Zobacz zdjęcia.

- Co konkretnie obejmuje fizjoterapia uroginekologiczna?

- To dość młoda dziedzina, która od kilku lat mnie fascynuje. Zakres jej działania obejmuje zagadnienia związane z poprawą funkcjonowania mięśni dna miednicy. Dysfunkcje, z którymi spotykam się w gabinecie i obejmuję terapią, to bolesne miesiączki, bolesne współżycie, nietrzymanie moczu, obniżenie narządów rodnych, blizny po cesarskim cięciu, epizjotomii (nacięciu krocza), rozejście mięśnia prostego brzucha, endometrioza.

- Wiele problemów w tym zakresie może wiązać się z ciążą.

- Zajmuje się również profilaktyką dysfunkcji dna miednicy i przygotowaniem krocza do porodu. W obecnych czasach kobiety są bardziej świadome nieprawidłowości w obrębie dna miednicy, czasem czują to intuicyjnie, a innym razem przychodzą do gabinetu, by sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Na pierwszej wizycie badamy postawę i testujemy funkcjonowanie mięśni głębokich, czyli posturalnych. Ich główną rolą jest stabilizacja kręgosłupa i utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Odgrywają istotną rolę podczas wysiłków sportowych, ale przede wszystkim aktywują się w życiu codziennym. Należą do nich między innymi mięśnie dna miednicy. Można je traktować jako fundament, na którym bazuje całe nasze ciało. Zatem jeśli jest „kiepski” fundament, to trudno będzie na nim coś zbudować. Na zajęciach docieramy do dna miednicy, identyfikujemy problem i dopasowujemy do niego terapię. U pań po porodach drogami natury czy poprzez cesarskie cięcie oceniamy funkcję mięśni dna miednicy, mięśni brzucha, omawiamy ergonomię życia codziennego. Panie dostają wskazówki jak dbać o bliznę, jak ją „mobilizować”, zapobiegać zrostom. Idealnie byłoby, gdyby panie przed porodem odbyły chociaż jedną wizytę w Fizjo Baby & Lady, aby od razu po rozwiązaniu wiedziały, jak zadbać o siebie i swoje dno miednicy profesjonalnie, żeby nie miały wątpliwości, czy dobrze traktują swoje ciało.

- Fizjoterapia uroginekologiczna odpowiada też m. in. na problemy z nietrzymaniem moczu.

- Każda jego ilość, nawet kropla, jeśli wycieka w sposób niekontrolowany, nie jest fizjologią. Panuje jeszcze przekonanie, że nietrzymanie moczu po porodzie jest zjawiskiem normalnym, bo tak miały kobiety w rodzinie. Teraz mamy już wiedzę, jak sobie z tym poradzić i z pewnością nie można się na to godzić. Należy podjąć terapię, gdyż problem sam nie zniknie, a jedynie może się nasilić.

Panie, które borykają się z rozejściem mięśnia prostego brzucha, również mogą liczyć na moją pomoc. Bywa tak, że wystarczy kilka poprawek w ciele, poprawa postawy, wyrównanie ciśnienia w jamach ciała i poprawa nawyków dnia codziennego i mamy szansę na powrót do zdrowia i na dużo lepsze samopoczucie.

Kobiety, dbajmy o siebie! Fizjo Baby & Lady będzie Was w tym wspierać.

- Jak zapisać się na wizytę?

- Zapraszam do kontaktu i umówienie wizyty pod numerem telefonu 607 763 055 lub o kontakt przez stronę facebookową gabinetu. Jeśli nie odbiorę, zawsze oddzwaniam. Wygodną dla mnie formą kontaktu są też smsy.

Fizjo Baby & Lady. Fizjoterapia pediatryczna i uroginekologiczna

Elbląg, ul. Niepodległości 18

tel. 607 763 055

