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Gdzie pływać, gdy Dolinka zamknięta?

 Gdzie pływać, gdy Dolinka zamknięta?

Do 25 czerwca Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka" nieczynne. Gdzie pływać, skoro na pływalni na Robotniczej praktycznie nie ma miejsc, bo zajmują je szkoły i kluby – pyta Czytelnik. Zobacz zdjęcia.

Aqua SPA w Hotelu Młyn ma już wakacyjne godziny otwarcia: w dni robocze 11:00 - 22:00, a w weekendy przez cały rok 8:00 - 22:00. Niecka pływacka ma 13 metrów długości i 5 metrów szerokości. Dla doświadczonych pływaków jest przeciwprąd umożliwiający długie pływanie bez zawracania.

Ponadto jest dostępna niecka rekreacyjna z masażami wodnymi, gejzerem, wodospadem i 2 leżankami powietrznymi. Młodsze dzieci na pewno ucieszy brodzik z parasolem wodnym i mała zjeżdżalnią.

 

Czerwiec nie rozpieszcza, ale cały rok warto dla zdrowia korzystać z sauny suchej, szczególnie, że ostatnio została powiększona. Ponadto w Aqua SPA w Hotelu Młyn jest łaźnia parowa i jacuzzi, które cały rok mają swoich gorących zwolenników.

Dzieci do 100 cm korzystają bezpłatnie, a dla starszych dzieci, studentów, emerytów i rodzin przygotowano zniżki.

Honorowane są karty MultiSport, Fit Profit, PZU Sport oraz Medicover Sport.


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