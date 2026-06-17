 Gdzie pływać, gdy Dolinka zamknięta?

Do 25 czerwca Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka" nieczynne. Gdzie pływać, skoro na pływalni na Robotniczej praktycznie nie ma miejsc, bo zajmują je szkoły i kluby – pyta Czytelnik. Zobacz zdjęcia.

Aqua SPA w Hotelu Młyn ma już wakacyjne godziny otwarcia: w dni robocze 11:00 - 22:00, a w weekendy przez cały rok 8:00 - 22:00. Niecka pływacka ma 13 metrów długości i 5 metrów szerokości. Dla doświadczonych pływaków jest przeciwprąd umożliwiający długie pływanie bez zawracania.

Ponadto jest dostępna niecka rekreacyjna z masażami wodnymi, gejzerem, wodospadem i 2 leżankami powietrznymi. Młodsze dzieci na pewno ucieszy brodzik z parasolem wodnym i mała zjeżdżalnią.

Czerwiec nie rozpieszcza, ale cały rok warto dla zdrowia korzystać z sauny suchej, szczególnie, że ostatnio została powiększona. Ponadto w Aqua SPA w Hotelu Młyn jest łaźnia parowa i jacuzzi, które cały rok mają swoich gorących zwolenników.

Dzieci do 100 cm korzystają bezpłatnie, a dla starszych dzieci, studentów, emerytów i rodzin przygotowano zniżki.

Honorowane są karty MultiSport, Fit Profit, PZU Sport oraz Medicover Sport.