Działki w Elblągu tanieją o 20 procent. Które?

Cztery razy władze Elbląga próbowały sprzedać kompleks działek przy ul. Lwowskiej, ale chętnych na kupno nie było. Będzie piąte podejście, ponownie prezydent podjął decyzję o obniżeniu ich ceny.

Chodzi o trzy działki o łącznej powierzchni prawie trzech hektarów. To m.in. pola leżące przy drodze na Krasny Las w dzielnicy Bielany.

Odbyły się już cztery przetargi w tej sprawie. W ostatnim podejściu prezydent miasta obniżył ceny o około 15 procent, ale nadal nie znalazł się nikt chętny do kupna. 15 czerwca zapadła decyzja o kolejnej obniżce.

Przeznaczony na sprzedaż teren przy Lwowskiej to obecnie pola (fot. ortofotomapa UM Elbląg)

W nowym piątym przetargu, którego data nie jest jeszcze znana, działka o powierzchni 1,8 hektara ma cenę 4,2 mln zł netto (plus VAT), działka o powierzchni 0,8 ha - 1,85 mln zł netto, a działka o pow. 0,2 ha - 480 tys. zł netto. Dodajmy, że przy pierwszym przetargu te nieruchomości były wycenione odpowiednio na 5,3 mln zł, 2,3 mln zł i 600 tys. zł. Obniżka wynosi więc w sumie 20 procent od ceny pierwotnej.

Dodajmy, że w tej okolicy rozpoczęła się już budowa marketu. A na przeznaczonych do sprzedaży wspomnianych działkach przy ul. Lwowskiej powinna powstać – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - zabudowa usługowa, a najmniejsza z nich - ma być przeznaczona pod drogę.