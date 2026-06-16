Lasy Nadleśnictwa Elbląg będą pełniły funkcję obronną

- Gospodarka leśna w odległości do 50 km od granicy państwa zostanie tak zmodyfikowana, by ograniczać i spowalniać potencjalne ruchy wrogich wojsk – zapowiada rząd. Zmiany w gospodarce leśnej obejmą niemal wszystkie lasy Nadleśnictwa Elbląg.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało zmiany gospodarki leśnej we wszystkich przygranicznych nadleśnictwach.

- Celem tych działań jest wykorzystanie naturalnej bariery dla ruchów wojsk i ciężkiego sprzętu, którą tworzy przyroda. Zaplanowane działania obejmą 48 nadgranicznych nadleśnictw – czytamy w komunikacie wydanym przez ten resort.

Jak podkreśla Jan Piotrowski, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Elbląg zmiany te obejmą niemal wszystkie lasy podlegające NE.

- Modyfikacje gospodarki leśnej obejmą lasy położone do 50 km od granicy, czyli niemal wszystkie lasy znajdujące się w Nadleśnictwie Elbląg. Zostały one podzielone na trzy strefy: 0-5 km, 5-10 km oraz 10-50 km. W najbliższej, położonej do pięciu kilometrów od granicy strefie, wprowadzono zakaz zrębów zupełnych, zaprzestane zostanie również oczyszczanie linii oddziałowych, pozostawiane będzie drewno – oczywiście za wyjątkiem posuszu czynnego i drzew zagrażających bezpieczeństwu – informuje Jan Piotrowski.

Rzecznik wyjaśnia, że w pozostałych strefach zręby zupełne zostaną ograniczone, a na całym terenie pozostawiane będzie leżące martwe drewno (tak jak w strefie pierwszej, za wyjątkiem posuszu czynnego i drzew niebezpiecznych).

- Nie będzie prowadzone pozyskanie na siedliskach bagiennych. We wszystkich trzech strefach prowadzone będą działania związane z maksymalnym uwodnieniem terenu. Będzie robiony przegląd dróg pod kątem przydatności dla obronności. Program jest tak skonstruowany, aby gospodarka leśna była w dalszym ciągu prowadzona, choć w zmodyfikowanej formie, służącej przede wszystkim zabezpieczeniu funkcji obronnej. W żadnej ze stref nie ma też zakazu pozyskiwania drewna – podkreśla Jan Piotrowski.

Jak zapowiada resort, na przygranicznym obszarze będzie realizowany program renaturyzacji ekosystemów wodnych oraz obszarów zależnych od wody. Wsparcie na ten cel będą mogły uzyskać regionalne dyrekcje ochrony środowiska, Lasy Państwowe, parki narodowe, a także samorządy i organizacje pozarządowe. Na utworzenie strefy „slow-go” oraz strefy „no-go” (w ramach tzw. przyrodniczego komponentu Tarczy Wschód) przeznaczonych zostanie łącznie 450 mln zł. Pieniądze te pochodzą z UE.