W warszawskim metrze bilet z telefonu kasujesz, skanując kod QR przy wejściu do strefy biletowej - bez kasownika i bez papierowego kartonika. Sprawdź, gdzie znaleźć kody na stacji, kiedy aktywować bilet i jak sprawnie przejść przez bramki.

Jak skasować elektroniczny bilet w metrze za pomocą kodu QR?

Skasowanie biletu mobilnego sprowadza się do zeskanowania kodu QR i zajmuje kilka sekund. Bilet kupisz wcześniej w aplikacji takiej jak https://skycash.com/bilety-komunikacji-miejskiej/warszawa/, a skasujesz go dopiero przy wejściu na stację. Krok po kroku wygląda to następująco:

wybierz w aplikacji bilet, którym chcesz jechać,

znajdź naklejkę z kodem QR przed bramkami biletowymi lub przy windach,

uruchom w aplikacji funkcję skanowania kodu,

nakieruj aparat na kod (zadziała nawet z 2–3 metrów),

poczekaj na potwierdzenie aktywacji.

Skuteczne zeskanowanie kodu od razu aktywuje bilet - od tego momentu zaczyna upływać jego czas ważności. Dopiero wtedy bilet jest ważny, więc skasuj go, zanim przekroczysz linię bramek.

Gdzie na stacji metra znajdują się kody QR do kasowania biletów?

Naklejki z kodami QR są rozmieszczone na obu liniach metra w miejscach, w których przekraczasz strefę biletową - przed bramkami biletowymi oraz przy windach prowadzących na peron. Każdą z nich rozpoznasz po napisie „skasuj bilet z aplikacji", a kod w metrze zawiera numer stacji, dzięki czemu system rozpoznaje miejsce rozpoczęcia podróży.

Kod możesz zeskanować z odległości 2–3 metrów, więc nie musisz podchodzić do niego blisko. Pamiętaj tylko o kolejności: w metrze bilet kasujesz przed przekroczeniem bramek lub wejściem do windy, bo to tam zaczyna się strefa płatna.

W którym momencie należy aktywować bilet mobilny?

Bilet kupiony w aplikacji nie aktywuje się sam, dlatego możesz kupić kilka biletów wcześniej i trzymać je w telefonie - ich czas ważności nie płynie aż do skasowania. Skasować możesz jednak tylko jeden bilet naraz, a zrobić to musisz przed przekroczeniem bramek metra lub wejściem do strefy biletowej.

Warto znać jeden szczegół techniczny: po uruchomieniu skanowania masz tylko kilkanaście sekund na odczytanie kodu. Jeśli się nie uda, funkcja kasowania blokuje się na około pięć minut, dlatego najpierw przygotuj bilet, a dopiero potem skanuj kod. Bilet staje się ważny od razu po poprawnym odczytaniu.

Jak otworzyć bramkę biletową w metrze za pomocą smartfona?

Po aktywacji biletu przejdziesz przez bramkę, korzystając z czytnika kodów QR umieszczonego na jej obudowie. Wystarczy zbliżyć ekran smartfona z kodem do okienka czytnika i poczekać, aż blokada zwolni się i bramka się otworzy - bez papierowego kartonika i bez kasownika. Takie same czytniki są przy szerokich bramkach bagażowych, co ułatwia przejście osobom z wózkami lub większym bagażem. To obecnie najszybszy sposób na sprawne wejście na stację w godzinach szczytu.

Jak przedłużyć ważność biletu elektronicznego w trakcie jazdy?

Jeśli podróż się przedłuża, ważność biletu wydłużysz wprost w aplikacji, bez ponownego skanowania kodu QR na stacji. Na trzy minuty przed końcem ważności aplikacja przypomni Ci o tym powiadomieniem, a Ty kilkoma kliknięciami dokupisz kolejny przejazd - nowy bilet aktywuje się automatycznie po wygaśnięciu poprzedniego. Ta funkcja jest szczególnie przydatna właśnie w metrze, w którego wagonach nie ma kasowników ani naklejek z kodem QR. Dzięki niej kontynuujesz jazdę bez wysiadania i szukania czytnika na peronie.

Jak przebiega kontrola biletów zakupionych w aplikacji mobilnej?

Kontrola jest szybka i bezdotykowa: w aplikacji otwierasz skasowany bilet, a urządzenie kontrolera odczytuje wyświetlony kod QR - telefon przez cały czas pozostaje w Twoich rękach. Okaż bilet bezpośrednio w aplikacji, zrzut ekranu nie jest akceptowany. Przez pierwszą minutę po skasowaniu na ekranie wyświetla się czerwony licznik czasu, który pomaga kontrolerowi wychwycić osoby aktywujące bilet zbyt późno. Za sprawność techniczną telefonu odpowiada pasażer, dlatego przed wejściem do metra warto sprawdzić poziom baterii oraz zadbać o czytelność ekranu. Rozładowany telefon nie zwalnia z obowiązku posiadania ważnego biletu.

Co zrobić w przypadku problemów ze skanowaniem kodu QR?

Problemy z odczytem najczęściej wynikają ze słabego oświetlenia, zabrudzonej naklejki lub chwilowego braku zasięgu. Gdy skaner nie reaguje, zwykle pomaga jedno z poniższych:

przetrzyj obiektyw aparatu w telefonie,

zwiększ jasność ekranu i zmień kąt nachylenia urządzenia,

poszukaj kodu na sąsiedniej bramce lub przy windzie,

w ostateczności kup bilet w automacie na stacji,

zgłoś uszkodzony kod w Punkcie Obsługi Pasażerów.

Pamiętaj, że usterka techniczna nie zwalnia z obowiązku posiadania ważnego biletu przed wejściem do strefy biletowej. Dobrze mieć więc przygotowaną alternatywę, na przykład działający bilet w automacie, żeby uniknąć opłaty dodatkowej podczas kontroli.