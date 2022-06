Jaką klawiaturę do komputera kupić? Wszystko zależy od tego, w jaki sposób będziesz ją wykorzystywać, ponieważ nie każda klawiatura sprawdzi się przy konkretnych działaniach. Na co zatem zwrócić uwagę, wybierając klawiaturę do komputera?

Jak wybrać dobrą klawiaturę do komputera? W pierwszej kolejności zastanów się, do czego jest Ci ta klawiatura potrzeba. Rozwiązania te, które proponuje się graczom, nie będą wygodnym rozwiązaniem do wielogodzinnego pisania. To tylko jeden z wielu przykładów potwierdzających, że wybór optymalnej klawiatury zależy od jej docelowego wykorzystania. Jaką zatem klawiaturę do komputera warto kupić? Lepszą opcją będzie klawiatura przewodowa czy klawiatura bezprzewodowa? Czy klawisze numeryczne są potrzebne? Podpowiedzi znajdziesz w dzisiejszym artykule.

Jaką klawiaturę do komputera kupić?

Interesują Cię klawiatury do komputera, ale nie wiesz, na które ostatecznie rozwiązanie się zdecydować? W pierwszej kolejności zapoznaj się ze wszystkimi dostępnymi na rynku opcjami. Na podstawie parametrów technicznych oraz krótkiej charakterystyki poszczególnych urządzeń, łatwiej zdecydujesz, które modele to najlepsze klawiatury komputerowe dla Ciebie. Nierzadko również poleca się, aby wypróbować konkretne modele przed podjęciem ostatecznej decyzji. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że ostatecznie zainwestujesz w optymalną dla siebie klawiaturę, gwarantującą komfort pracy i pisania.

Klawiatury dostępne na rynku dzieli się przede wszystkim ze względu na technologię wciskania poszczególnych przycisków. Tu wyróżnia się klawiatury mechaniczne oraz membranowe. Te pierwsze charakteryzują się wysoką wytrzymałością, a każdy klawisz ma swój dedykowany przełącznik. Do wad klawiatury mechanicznej zalicza się głośną pracę, co niektórym użytkownikom może przeszkadzać. Niestety takie klawiatury niekoniecznie sprawdzą się przy pisaniu. Będą natomiast lepszym rozwiązaniem jako klawiatura gamingowa.

Membranowe modele pracują dużo ciszej od mechanicznych i są również tańszą opcją. Do ich wad zalicza się jednakże fakt, że są mniej trwałe od wspomnianych wyżej rozwiązań. Jeśli nie odpowiada Ci ani klawiatura mechaniczna, ani membranowa, możesz sprawdzić również świetną alternatywę, będącą połączeniem obu opcji. A mianowicie klawiatury membranowo-mechaniczne.

Najlepsze klawiatury komputerowe – na co zwrócić uwagę?

Na co zwrócić uwagę, wybierając klawiaturę komputerową? Przede wszystkim zdecyduj, czy interesuje Cię klawiatura przewodowa, czy klawiatura bezprzewodowa. Najpopularniejszą opcją jest oczywiście przewodowa, jednakże to bezprzewodowa może dać Ci więcej możliwości. Klawiaturę bezprzewodową nie tylko podłączysz do komputera, ale możesz również wykorzystać do sterowania innymi urządzeniami – na przykład do obsługi smart TV. Do wad bezprzewodowego modelu zalicza się jednakże konieczność pamiętania o jej ładowaniu lub wymienianiu zużytych baterii. Klawiatury przewodowe natomiast gwarantują pewność działania oraz bezpieczeństwo. Możesz mieć pewność, że w ich przypadku nie pojawią się żadne problemu z łącznością – klawiatura będzie przez cały swój okres eksploatacyjny doskonale działać. Ze względu na brak problemów z łącznością oraz brakiem ewentualnych opóźnień, również gracze najczęściej sięgają po modele, które podłącza się do komputera za pomocą złącza USB.

Kolejnym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę, kupując klawiaturę, jest ergonomia. Jeśli piszesz dużo na komputerze, koniecznie zdecyduj się na modele o niskim profilu, co nie tylko zapewni wysoki komfort pisania, ale i wyeliminuje ryzyko bolących nadgarstków.

Z dodatkowych opcji możesz wybrać takie funkcje jak podświetlane klawisze. Taki dodatek sprawdzi się w sytuacji, gdy sporo czasu spędzasz przed komputerem wieczorem lub w nocy. Zastanów się również, czy będą potrzebne Ci dodatkowe klawisze numeryczne. Jeśli pracujesz w finansowych programach czy arkuszach kalkulacyjnych, osobny blok klawiszy numerycznych będzie dla Ciebie doskonałym i pomocnym rozwiązaniem.

O tym, czy ergonomiczna klawiatura wyposażona w podświetlenie klawiszy sprawdzi się lepiej niż klawiatura membranowa, powinien zdecydować użytkownik. Na to, jaka klawiatura będzie najlepsza duży wpływa mają również osobiste preferencje. Niektóre osoby wolą klawiatury membranowe, a dla innych ważne jest tylko to, aby kupić klawiaturę przewodową lub bezprzewodową, czego przykładem jest model klawiatury Logitech.

---materiał partnera---