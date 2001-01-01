 Jakie opony zimowe wybrać? Przedsezonowy przegląd polecanych propozycji

Niewielu kierowców jest na bieżąco z tym, co dzieje się na rynku opon zimowych. Kupując zimówki raz na kilka lat, nie trzeba zaprzątać tym sobie szczególnie głowy. Gdy przychodzi moment wymiany na nowe, trzeba jednak zapoznać się z opiniami, wynikami testów i nowymi modelami. Warto też doprecyzować, jakiej klasy ogumienia szukamy. Dzięki temu można skutecznie dobrać model odpowiadający naszym potrzebom i oczekiwaniom.

Wybierz zimówki, jakich potrzebujesz

Dobór opon należy oprzeć na wymaganiach i możliwościach finansowych – jeżeli wymagamy szczególnie dużo, to należy wybrać opony premium. W wielu przypadkach do codziennego użytku wystarczające są zimówki klasy średniej, a do mniej wymagającej jazdy „wokół komina”, można kupić opony budżetowe. Ceny poszczególnych modeli różnią się w obrębie każdej z klas. W efekcie wybór jest szeroki i każdy może znaleźć coś dla siebie.

Opony zimowe klasy premium

Klasa premium obejmuje opony oferujące najwyższe osiągi i bezpieczeństwo, choć wiąże się z nieco większym wydatkiem. Jeżeli szukamy najlepszych rozwiązań, to można wziąć pod uwagę opony Michelin. Michelin Alpin 6 to model wprowadzony w 2018, który przez lata prezentował w testach wysokie możliwości na śnieżnych, mokrych i suchych nawierzchniach, oferując przy tym wysokie przebiegi i niskie spalanie. Często jako jedyną wadę wskazywano wysoką cenę, za którą powinien oferować jeszcze więcej. W 2024 roku pojawił się jego następca – Michelin Alpin 7. Nowy model ma oferować wyższą wydajność, co ma się przełożyć się na lepszy odbiór wartości przez użytkowników.

Jeśli rozważasz zakup jednego z tych modeli, opony Michelin Alpin 6 znajdziesz tutaj https://www.sklepopon.com/model-opony/michelin-alpin-6, natomiast nowszy model Michelin Alpin 7 dostępny jest pod adresem https://www.sklepopon.com/model-opony/michelin-alpin-7.

Inna godna uwagi propozycja klasy premium na zimę z 2024 roku to Bridgestone Blizzak 6, który charakteryzuje się szczególnie dobrym bezpieczeństwem na mokrych zimowych nawierzchniach oraz w typowo śnieżnych warunkach. Korzysta z technologii Enliten opracowanej przez Bridgestone – dzięki niej zapewnia wysoką wydajność i niskie opory toczenia. Inne godne uwagi modele zimowe klasy premium to m.in. Continental WinterContact TS 870, Pirelli Cinturato Winter 3 czy Goodyear UltraGrip Performance 3.

Polecane marki i modele opon klasy średniej

W klasie średniej można znaleźć modele oferujące dobrą jakość w korzystnej cenie. Ich parametry jezdne nie są oczywiście aż tak znakomicie zrównoważone pomiędzy suchą, mokrą czy śnieżną nawierzchnią. Są zwykle również mniej odporne na zużycie i generują wyższe opory toczenia. Wśród najbardziej cenionych modeli ze średniej półki można z pewnością wymienić model Falken Eurowinter HS02 wprowadzony w 2022 roku. Kierowcy i testerzy doceniają jego parametry bezpieczeństwa połączone z dobrymi przebiegami i wydajnością.

Wśród godnych uwagi producentów klasy średniej można też wymienić m.in. marki Kumho, Kleber czy Uniroyal. Dużym uznaniem cieszy się też Nexen. Model z 2017 roku – Nexen Winguard Sport 2 zapracował przez lata na wiele pozytywnych opinii, prezentując dobry poziom parametrów bezpieczeństwa i pozytywnie wyróżniając się pod względem komfortu jazdy. Pomimo lat, które minęły od jego premiery, wciąż jest on popularnym wyborem kierowców, ale powoli ustępuje miejsca następcy – modelowi Nexen Winguard Sport 3.

Nexen Winguard Sport 2 znajdziesz tutaj: https://www.sklepopon.com/model-opony/nexen-winguard-sport-2.

Czy warto wybrać opony zimowe klasy ekonomicznej?

Opony zimowe klasy ekonomicznej to dosyć szeroki temat. Z jednej strony mamy znane wśród kierowców propozycje godne zaufania, jak np. Dębica Frigo HP2 a z drugiej jest wiele nieznanych marek z Azji. Jednak wśród wschodnich producentów również da się znaleźć warte uwagi propozycje. Przykładem mogą być opony Roadstone Winguard Snow’G 2. Marka Roadstone należy do koncernu Nexen Tire, a ten model to po prostu starszy bieżnik, który sprawdził się w oponach klasy średniej.

Wśród azjatyckich marek oferujących szczególnie niskie ceny, można niestety trafić na opony o zbyt niskiej jakości. Jeżeli szukamy czegoś naprawdę taniego, to można rozważyć opony Austone SP802 lub Goodride SW608, które mają dosyć duże wzięcie wśród kierowców poszukujących jak najtańszych opon i otrzymują wiele pozytywnych opinii.