Karate to sportowa przygoda. Zacznij ją z A.K. ANDREX
Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. ANDREX zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na treningi karate Shotokan/WKF. Jesteśmy członkiem Polskiej Unii Karate (PUK).
Nowa grupa karate Shotokan/WKF
– zapisy już od 6. roku życia!
Chcesz, aby Twoje dziecko rozwijało sprawność, koncentrację i pewność siebie? A może sam szukasz aktywności, która poprawi kondycję, charakter i dostarczy mnóstwo pozytywnej energii?
Karate jest dla każdego!
Już 7 września 2026 roku rusza nowa grupa karate. Na pierwszy trening można przyjść całkowicie bezpłatnie!
Zapraszamy:
- dzieci od 6. roku życia,
- młodzież,
- dorosłych,
- osoby początkujące – nie musisz mieć żadnego doświadczenia!
Nie liczy się wiek ani wcześniejsze doświadczenie. Liczy się chęć, zaangażowanie i gotowość, aby zrobić pierwszy krok.
Karate – więcej niż sport
W Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miłośników Sztuk Walki A.K. ANDREX wierzymy, że karate to coś więcej niż nauka technik i trening fizyczny.
Regularne zajęcia pomagają:
- rozwijać sprawność i koordynację ruchową,
- poprawiać koncentrację i systematyczność,
- budować pewność siebie i wytrwałość,
- uczyć szacunku i współpracy,
- poprawiać kondycję i dawać pozytywną energię.
Jednak karate to przede wszystkim ludzie, emocje i wspólna pasja.
Na macie uczymy się nie tylko kolejnych technik. Uczymy się pokonywać własne ograniczenia, radzić sobie z wyzwaniami i cieszyć się z każdego postępu. Poznajemy ludzi, z którymi łączą nas wspólne treningi, zawody, wyjazdy i niezliczone sportowe wspomnienia.
30 lat tradycji i doświadczenia
Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. ANDREX od 30 lat pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym rozwijać sportową pasję. Współpracujemy z Miastem Elbląg i Gminą Tolkmicko, aktywnie wspierając rozwój sportu i aktywności fizycznej.
Naszą siłą jest połączenie doświadczenia i młodzieńczej energii. Doświadczona kadra trenerów oraz młodzi, pełni pasji instruktorzy łączą wiedzę i wieloletnią praktykę z nowoczesnym podejściem do treningu.
Wielka sportowa przygoda!
W ramach działalności A.K. ANDREX organizujemy również:
- obozy sportowe,
- zimowiska,
- wyjazdy na zawody,
- treningi dla początkujących i zaawansowanych.
Dzięki temu nasi zawodnicy mają możliwość nie tylko regularnego trenowania, ale również poznawania nowych miejsc, zdobywania doświadczenia, sprawdzania swoich umiejętności i przeżywania wyjątkowych chwil razem z klubową społecznością.
Pierwszy trening – 0 zł
7 września 2026, godz. 17
Przyjdź, spróbuj, zacznij! Nie musisz od razu wiedzieć, czy karate jest dla Ciebie.
Zapisy i szczegółowe informacje:
508 293 905
512 339 369
534 447 888
Facebook: A.K. ANDREX