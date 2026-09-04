Karate to sportowa przygoda. Zacznij ją z A.K. ANDREX

Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. ANDREX zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na treningi karate Shotokan/WKF. Jesteśmy członkiem Polskiej Unii Karate (PUK).

Nowa grupa karate Shotokan/WKF

– zapisy już od 6. roku życia!

Chcesz, aby Twoje dziecko rozwijało sprawność, koncentrację i pewność siebie? A może sam szukasz aktywności, która poprawi kondycję, charakter i dostarczy mnóstwo pozytywnej energii?

Karate jest dla każdego!

Już 7 września 2026 roku rusza nowa grupa karate. Na pierwszy trening można przyjść całkowicie bezpłatnie!

Zapraszamy:

dzieci od 6. roku życia ,

, młodzież,

dorosłych,

osoby początkujące – nie musisz mieć żadnego doświadczenia!

Nie liczy się wiek ani wcześniejsze doświadczenie. Liczy się chęć, zaangażowanie i gotowość, aby zrobić pierwszy krok.

Karate – więcej niż sport

W Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miłośników Sztuk Walki A.K. ANDREX wierzymy, że karate to coś więcej niż nauka technik i trening fizyczny.

Regularne zajęcia pomagają:

rozwijać sprawność i koordynację ruchową,

poprawiać koncentrację i systematyczność,

budować pewność siebie i wytrwałość,

uczyć szacunku i współpracy,

poprawiać kondycję i dawać pozytywną energię.

Jednak karate to przede wszystkim ludzie, emocje i wspólna pasja.

Na macie uczymy się nie tylko kolejnych technik. Uczymy się pokonywać własne ograniczenia, radzić sobie z wyzwaniami i cieszyć się z każdego postępu. Poznajemy ludzi, z którymi łączą nas wspólne treningi, zawody, wyjazdy i niezliczone sportowe wspomnienia.

30 lat tradycji i doświadczenia

Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. ANDREX od 30 lat pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym rozwijać sportową pasję. Współpracujemy z Miastem Elbląg i Gminą Tolkmicko, aktywnie wspierając rozwój sportu i aktywności fizycznej.

Naszą siłą jest połączenie doświadczenia i młodzieńczej energii. Doświadczona kadra trenerów oraz młodzi, pełni pasji instruktorzy łączą wiedzę i wieloletnią praktykę z nowoczesnym podejściem do treningu.

Wielka sportowa przygoda!

W ramach działalności A.K. ANDREX organizujemy również:

obozy sportowe,

zimowiska,

wyjazdy na zawody,

treningi dla początkujących i zaawansowanych.

Dzięki temu nasi zawodnicy mają możliwość nie tylko regularnego trenowania, ale również poznawania nowych miejsc, zdobywania doświadczenia, sprawdzania swoich umiejętności i przeżywania wyjątkowych chwil razem z klubową społecznością.

Pierwszy trening – 0 zł

7 września 2026, godz. 17

Przyjdź, spróbuj, zacznij! Nie musisz od razu wiedzieć, czy karate jest dla Ciebie.

Zapisy i szczegółowe informacje:

508 293 905

512 339 369

534 447 888

Facebook: A.K. ANDREX