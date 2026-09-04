UWAGA!

Karate to sportowa przygoda. Zacznij ją z A.K. ANDREX

 Karate to sportowa przygoda. Zacznij ją z A.K. ANDREX

Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. ANDREX zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na treningi karate Shotokan/WKF. Jesteśmy członkiem Polskiej Unii Karate (PUK).

Nowa grupa karate Shotokan/WKF

– zapisy już od 6. roku życia!

Chcesz, aby Twoje dziecko rozwijało sprawność, koncentrację i pewność siebie? A może sam szukasz aktywności, która poprawi kondycję, charakter i dostarczy mnóstwo pozytywnej energii?

 

Karate jest dla każdego!

Już 7 września 2026 roku rusza nowa grupa karate. Na pierwszy trening można przyjść całkowicie bezpłatnie!

Zapraszamy:

  • dzieci od 6. roku życia,
  • młodzież,
  • dorosłych,
  • osoby początkujące – nie musisz mieć żadnego doświadczenia!

 

Nie liczy się wiek ani wcześniejsze doświadczenie. Liczy się chęć, zaangażowanie i gotowość, aby zrobić pierwszy krok.

 

Karate – więcej niż sport

W Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miłośników Sztuk Walki A.K. ANDREX wierzymy, że karate to coś więcej niż nauka technik i trening fizyczny.

Regularne zajęcia pomagają:

  • rozwijać sprawność i koordynację ruchową,
  • poprawiać koncentrację i systematyczność,
  • budować pewność siebie i wytrwałość,
  • uczyć szacunku i współpracy,
  • poprawiać kondycję i dawać pozytywną energię.

 

Jednak karate to przede wszystkim ludzie, emocje i wspólna pasja.

Na macie uczymy się nie tylko kolejnych technik. Uczymy się pokonywać własne ograniczenia, radzić sobie z wyzwaniami i cieszyć się z każdego postępu. Poznajemy ludzi, z którymi łączą nas wspólne treningi, zawody, wyjazdy i niezliczone sportowe wspomnienia.

 

30 lat tradycji i doświadczenia

Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. ANDREX od 30 lat pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym rozwijać sportową pasję. Współpracujemy z Miastem Elbląg i Gminą Tolkmicko, aktywnie wspierając rozwój sportu i aktywności fizycznej.

Naszą siłą jest połączenie doświadczenia i młodzieńczej energii. Doświadczona kadra trenerów oraz młodzi, pełni pasji instruktorzy łączą wiedzę i wieloletnią praktykę z nowoczesnym podejściem do treningu.

 

Wielka sportowa przygoda!

W ramach działalności A.K. ANDREX organizujemy również:

  • obozy sportowe,
  • zimowiska,
  • wyjazdy na zawody,
  • treningi dla początkujących i zaawansowanych.

 

Dzięki temu nasi zawodnicy mają możliwość nie tylko regularnego trenowania, ale również poznawania nowych miejsc, zdobywania doświadczenia, sprawdzania swoich umiejętności i przeżywania wyjątkowych chwil razem z klubową społecznością.

 

Pierwszy trening – 0 zł

7 września 2026, godz. 17

Przyjdź, spróbuj, zacznij! Nie musisz od razu wiedzieć, czy karate jest dla Ciebie.

 

Zapisy i szczegółowe informacje:

508 293 905

512 339 369

534 447 888

Facebook: A.K. ANDREX


Najnowsze artykuły w dziale Strefa biznesu

Artykuły powiązane tematycznie