 Karnet MOSiR na gwiazdkę - podaruj bliskim radość i zdrowie

Zbliżają się święta, a Ty chcesz obdarować bliskich czymś wartościowym i pełnym troski? Podaruj im karnet MOSiR – prezent, który zachęca do ruchu, wspiera zdrowie i daje możliwość korzystania z różnorodnych zajęć oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Grudzień to wyjątkowy czas, kiedy magia świąt zaczyna unosić się w powietrzu, a serca przepełniają się radością i oczekiwaniem. To również okres, w którym rozpoczynamy odliczanie do Wigilii i poszukiwanie idealnych prezentów dla naszych bliskich. W tym roku warto zastanowić się nad prezentem, który daje obdarowanej osobie swobodę wyboru. Taką propozycję ma dla Was MOSiR Elbląg, oferując karnet, dzięki któremu osoba obdarowana będzie mogła skorzystać z bogatej oferty obiektów sportowo-rekreacyjnych i zajęć fitness. Taki prezent to nie tylko zachęta do aktywności fizycznej, ale również wyraz troski o zdrowie i dobre samopoczucie bliskich, co czyni go wyjątkowym pomysłem pod choinkę.

W ramach karnetu może odwiedzić takie miejsca jak Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, Kryta Pływalnia, Lodowisko Helena, Tor Kalbar, a w wakacje również Park Wodny Dolinka. Obdarowany sam decyduje, kiedy i gdzie może skorzystać z karnetu.

Karnet ten daje także możliwość skorzystania z różnorodnych zajęć w ramach programu „Aktywuj się z MOSiR-em”. W ofercie można znaleźć takie zajęcia, jak zumba, turbo spalanie, fitstep, pilates, joga, aqua fitness, zumba kids, zdrowy kręgosłup, nauka jazdy na łyżwach czy doskonalenie pływania.

Karnet MOSiR to prezent, który nie tylko inspiruje do zdrowego stylu życia, ale także dostarcza mnóstwo radości i satysfakcji oraz stwarza możliwość nawiązania nowych znajomości.

Szczegóły dotyczące zakupu karnetu

Karnet można doładować na dowolną kwotę – od 50 zł do 1000 zł, a jego zakupu możesz dokonać w kasach obiektów sportowych: Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, tor Kalbar, Kryta Pływalnia i lodowisko Helena. Warto również wspomnieć, że każde doładowanie konta oznacza bonus – im więcej środków dodasz, tym większy bonus otrzyma obdarowana osoba. Co ważne, jeśli środki nie zostaną wykorzystane i jeśli przed upływem terminu ważności karnetu doładujesz go nową kwotą, wówczas niewykorzystane środki przechodzą na kolejny okres.

Spraw, by te święta były wyjątkowe, podarowując bliskim coś, co zadba o ich zdrowie i dobre samopoczucie.

Więcej informacji na temat oferty znajdziesz na mosir.elblag.eu lub w naszych obiektach.