Kiedy codziennych obowiązków jest po prostu za dużo… skorzystaj z usług Psst!

Często brakuje nam czasu… Na dom, codzienne sprawunki, a czasem również na pomoc Bliskim. Z takich właśnie doświadczeń powstało Psst – lokalna firma, która chce zdejmować z mieszkańców Elbląga i okolic część tych wyzwań - od regularnego sprzątania domu po organizację wsparcia dla Seniora.

– Sami mierzyliśmy się z sytuacjami, w których obowiązków zaczynało być po prostu za dużo. Chcieliśmy stworzyć miejsce, do którego można zwrócić się zarówno wtedy, gdy potrzebna jest pomoc w prowadzeniu domu, jak i wtedy, gdy coraz więcej wsparcia potrzebuje ktoś nam Bliski – mówi Sebastian Rutkowski, współtwórca Psst.

Sprzątanie to także spokój

Pierwszym filarem działalności Psst jest regularne sprzątanie mieszkań i domów, ale także biur, firm i lokali usługowych. Klienci mogą wybrać stałą współpracę – najczęściej z wizytami dwa lub cztery razy w miesiącu – z zakresem dopasowanym do konkretnych potrzeb. Realizujemy również zlecenia jednorazowe (np. sprzątanie po remoncie).

Chcemy oferować coś więcej, niż kilka godzin pracy osoby sprzątającej. Klient ustala zakres i terminy, my odpowiadamy za organizację i realizację usługi. To określony standard pracy, sprawdzone środki czystości, dbałość o terminowość oraz objęcie zlecenia ubezpieczeniem OC. Dbamy o dyskrecję i komfort domowników. Zapewniamy również realizację usług dodatkowych w miarę doraźnych potrzeb Klientów.

Sebastian Rutkowski, współtwórca Psst

Nie trzeba czekać, aż potrzebna będzie opieka

Drugi filar Psst wyrósł z podobnej potrzeby, choć dotyczy innego momentu życia. Czasami starszy członek rodziny nadal dobrze radzi sobie we własnym domu, ale zakupy czy wyjście do przychodni stają się problemem, przydałaby się pomoc w utrzymaniu porządku, albo trzeba zorganizować dodatkowe wsparcie w innym obszarze życia codziennego.

Jeszcze trudniej jest, gdy Rodzice lub Dziadkowie zostają w Elblągu, a dzieci mieszkają setki kilometrów dalej – w innym regionie Polski czy za granicą.

Właśnie z myślą o takich sytuacjach powstała usługa „Zadbaj o Seniora”. Jej podstawą jest regularne wsparcie w domu, które można rozszerzyć w zależności od indywidualnych potrzeb.

Najważniejsza zasada? Jeden punkt kontaktu.

Rodzina nie musi samodzielnie szukać kilku różnych osób i nadzorować ich pracy. Jeśli pojawi się taka potrzeba - organizujemy wizytę pielęgniarki, fizjoterapeuty, lekarza czy opiekuna medycznego: ustalamy, koordynujemy, pomagamy w transporcie. Świadczenia te wykonują niezależni, zweryfikowani specjaliści w ramach swoich uprawnień i odpowiedzialności zawodowej.

Bliscy mogą pozostawać w kontakcie z lokalnym koordynatorem, również wtedy, gdy mieszkają w innym mieście lub za granicą. Co istotne, to rozwiązanie skierowane jest nie tylko do Seniorów, ale również do osób wracających do samodzielności po chorobie, zabiegu czy hospitalizacji.

Każda sytuacja jest inna

Nie zamykamy Klientów w gotowych pakietach. Współpraca rozpoczyna się od poznania konkretnej sytuacji i przygotowania indywidualnej propozycji - zawsze pod czujnym okiem lekarza i opiekuna medycznego. Kiedy to tylko możliwe staramy się wskazywać, gdzie szukać informacji o dostępnych programach i możliwościach dofinansowania.

Za Psst stoją ludzie z Elbląga i okolic – osoby z doświadczeniem w swoich specjalnościach. Mamy lokalny model działania, oparty na dostępności, odpowiedzialności i znajomości środowiska, w którym żyjemy. Nasi Klienci zostają z nami na dużej i niezależnie od tego, w czym ich wspieramy- chwalą sobie wyjątkową jakość i indywidualne podejście. Jeśli jesteś zainteresowany – zapraszamy do kontaktu.

Psst… Spokój w Twoim otoczeniu.

Więcej informacji: www.psst.info | 668 347 404 | kontakt@psst.info

Podmiot odpowiedzialny: GR med & care Sp.z.o.o.