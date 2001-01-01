 Konie mechaniczne: czym są i jak wpływają na moc samochodu?

Przy zakupie samochodu warto zwrócić uwagę na jego moc wyrażaną w koniach mechanicznych. Skąd wzięło się to określenie jednostki mocy i jaki wpływ ma ona na rzeczywiste osiągi pojazdu? Oto najważniejsze informacje na temat koni mechanicznych.

Czym jest koń mechaniczny?

Zgodnie z definicją koń mechaniczny (KM) to jednostka mocy, która została określona i skategoryzowana przez Jamesa Watta . Ten szkocki inżynier dokonał tego pod koniec XVIII wieku na potrzeby wyjaśnienia klientom specyfiki pracy silnika parowego swojego autorstwa. Było to wówczas innowacyjne rozwiązanie. Aby jeszcze lepiej zobrazować jego działanie, James Watt porównał moc silnika do mocy konia. Koń mechaniczny wskazuje na to, jaką pracę wykonuje silnik samochodu w jednostce czasu . Współcześnie KM to jednostka mocy stosowana przede wszystkim w motoryzacji. Oficjalnym zamiennikiem dla niej jest kilowat (kW) wymieniony w układzie SI.

Horsepower na rynkach brytyjskim i amerykańskim

W przypadku pojazdów produkowanych z myślą o rynkach brytyjskim i amerykańskim, spotyka się określenie HP, czyli horsepower . Tą jednostką określa się moc samochodu i nie jest ona równa koniom mechanicznym. Przyjmuje się, że 1 HP to około 1,014 KM. Warto uwzględnić to przy zakupie samochodu sprowadzanego z Anglii lub Stanów Zjednoczonych.

Przelicznik koni mechanicznych na waty i kilowaty

Z racji tego, że to kilowaty są oficjalną jednostką SI, warto znać przelicznik KM na kW i W. Zgodnie z przyjętymi normami:

1 KM = 0,7355 kW,

1 KM = 735,5 W.

Konie mechaniczne a moc samochodu

Im więcej koni mechanicznych ma pojazd, tym wyższa jest jego moc . Przekłada się to na szybsze przyspieszanie oraz osiąganie wyższej maksymalnej prędkości. Na co dzień ma to znaczenie zwłaszcza w kontekście wykonywania takich manewrów na drodze jak:

wyprzedzanie,

podjazd pod górę,

holowanie innego pojazdu.

Samochody o dużej masie oraz niskiej liczbie koni mechanicznych mogą mieć trudności z pokonywaniem wysokich wzniesień. Często wymaga to znacznej redukcji biegów, a mimo to osiąga się niższą prędkość. Obserwuje się to zwłaszcza w przypadku SUV-ów z mniejszym silnikiem.

Pojazdy o dużej liczbie KM, pozwalają na osiąganie większych prędkości i bardziej dynamiczną jazdę. Z drugiej strony w polskich warunkach ich pełny potencjał można legalnie testować tylko na torze wyścigowym. Jazda samochodem o dużej mocy wymaga dużego doświadczenia , ponieważ istnieje w nim zwiększone ryzyko wypadków na skutek nadmiernej prędkości.

Co jeszcze wpływa na moc samochodu?

Oczywiście liczba koni mechanicznych to nie jedyny parametr, który wpływa na rzeczywistą moc pojazdu i jego zrywność. Pod uwagę bierze się także:

moment obrotowy silnika (Nm) – wskazuje on na tzw. siłę ciągu i zrywność pojazdu,

stosunek masy pojazdu do liczby KM – im lżejsze auto, tym ta sama liczba KM daje większą moc,

odpowiedni dobór biegów i przełożeń w trakcie jazdy – wpływa to na dynamikę jazdy oraz jej płynność.

Konie mechaniczne mają duże znaczenie, jednak przy wyborze auta warto kierować się również innymi aspektami. Jeżeli zależy Ci na dynamicznym pojeździe, który nie będzie miał problemów z wyprzedzaniem na wzniesieniach, to wybierz wysoką liczbę KM oraz niedużą masę pojazdu.

