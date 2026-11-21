Literacki sztos! Zlot ekip czytelniczych - wielki finał w Elblągu!

Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziny, nauczycieli i wszystkich miłośników książek na wyjątkowe święto literatury!

10 grudnia 2026 r. (czwartek)

Godz. 9:00–15:00

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Co przygotowaliśmy?

RODZINNY TURNIEJ LITERACKI – pytania, zagadki, emocjonujące konkurencje, a do tego nagrody! Zaplanowaliśmy rozgrywki dla różnych grup wiekowych, drużyn rodzinnych i szkolnych, a także zabawy angażujące publiczność. Temat przewodni – literatura dziecięca i młodzieżowa.

KSIĄŻKI OŻYWAJĄ NA SCENIE! – czytania performatywne, w których literatura spotka się z teatrem cieni, ruchem, dźwiękiem i wyobraźnią.

KREATYWNE WARSZTATY – stwórz własną literacką przypinkę, niepowtarzalną zakładkę do książki, kostki storytellingowe albo ozdób bawełnianą torbę na ulubione lektury!

WYSTAWY I PREZENTACJE – zobaczcie, co wyczarowały Lokalne Ekipy Czytelnicze! Komiks, opowiadania, makiety, ilustracje, gra planszowa, animacje i mnóstwo pomysłów inspirowanych książkami.

BOOKCROSSING I KĄCIK CZYTELNICZY – przynieś przeczytaną książkę, wymień ją na inną, odkryj nowe historie i znajdź kolejną ulubioną lekturę!

Uwaga! Poszczególne turnieje, prezentacje i warsztaty będą odbywać się w wyznaczonych godzinach. Obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowy program, informacje i zapisy:

55 611 20 89

agnieszka.tkaczuk@swiatowid.elblag.pl

Zbierz klasę, rodzinę albo ekipę przyjaciół i dołącz do LITERACKIEGO SZTOSU! Bo książki to dopiero początek przygody!

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Lokalne Ekipy Czytelnicze – działamy i tworzymy!”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.