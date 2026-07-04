 Lodziarnia Marzeń w Elblągu już otwarta!

Zapraszamy na pyszne lody przygotowywane z wyłącznie naturalnych składników. Czeka na Was nasza kultowa Kremowa Śmietanka, pyszne owocowe sorbety, chrupiące, złociste gofry, aromatyczna kawa, klasyczne lody włoskie i gałkowe w wielu smakach oraz wyjątkowa kawa mrożona, idealna na letnie dni. W piątek (10 lipca) dla dzieci przygotowaliśmy słodki prezent – niespodziankę.

Zapamiętajcie koniecznie ten adres: al. Grunwaldzka 85A (na rogu ul. Komeńskiego) – to nowe, wyjątkowe miejsce na mapie Elbląga. Tu powstała Lodziarnia Marzeń, której właściciele każdego dnia, z ogromną starannością przygotowują lodowe przysmaki z wysokiej jakości, naturalnych składników, korzystając ze sprawdzonych receptur.

- Najlepszy smak zaczyna się od jakości, dlatego dbamy o każdy detal, by każda porcja była prawdziwą przyjemnością. Na naszych gości czeka niezwykle bogata oferta – od uwielbianej Kremowej Śmietanki, przez pełne owocowego smaku, orzeźwiające sorbety, lody gałkowe w wielu smakach, po klasyczne lody włoskie. Nie brakuje również chrupiących, złocistych gofrów, aromatycznej kawy oraz wyjątkowej kawy mrożonej, idealnej na letnie dni - mówi Adam Bałdyga, współwłaściciel Lodziarni Marzeń.

W piątek (10 lipca) Lodziarnia Marzeń przygotowała coś specjalnego dla najmłodszych! Na dzieci odwiedzające lodziarnię będzie czekał słodki prezent – niespodzianka.

Zapraszamy do nowej Lodziarni Marzeń w Elblągu – miejsca, w którym jakość, smak i radość spotykają się każdego dnia.

Lodziarnia czynna jest w sobotę i niedzielę od godz. 10 do godz. 20 (do ostatniego gościa), w dni powszednie od godz. 12 do godz. 20. Dodajmy, że w ofercie są również pyszne ciasta od elbląskich cukierników!