 Mały człowiek, wielkie możliwości - czyli rzecz o Piekarczyku - miejscu, w którym rozwój ma dziecięcy uśmiech

W świecie, w którym dorośli nieustannie się spieszą, istnieją miejsca, gdzie czas płynie w rytmie dziecięcego śmiechu, tupotu małych stóp i niekończącego się „dlaczego?”. Jednym z nich jest Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Piekarczyk – placówka, która udowadnia, że edukacja może być jednocześnie profesjonalna, wszechstronna i… zwyczajnie radosna.

Jako psycholog z wieloletnim doświadczeniem z przekonaniem powiem: fundamenty rozwoju człowieka powstają w pierwszych latach życia. To wtedy kształtują się kompetencje społeczne, emocjonalne, językowe i poznawcze. Dlatego tak istotne jest środowisko, które nie tylko realizuje podstawę programową, ale czyni to w sposób przemyślany, spójny i atrakcyjny dla dziecka.

W Piekarczyku edukacja nie kończy się na literach i cyfrach – choć te oczywiście również mają swoje zaszczytne miejsce. Placówka proponuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych wliczonych w czesne, co dla rodziców oznacza jedno: brak niespodzianek finansowych i pełne spektrum możliwości rozwojowych dla dziecka.

Odbywają się tu zajęcia taneczno-rytmiczne, podczas których nawet najbardziej nieśmiałe maluchy odkrywają w sobie sceniczną odwagę. Są zajęcia sportowe – bo wiadomo, że energia dziecka nie znika, ona tylko zmienia lokalizację. A dwa razy w tygodniu język angielski, wprowadzany naturalnie i bez presji, sprawia, że „apple” przestaje być jedynie elementem deseru.

W każdej grupie wiekowej realizowana jest podstawa programowa, lecz nie w formie statycznej i przewidywalnej. Nauka odbywa się tu wielozmysłowo – dzieci poznają świat poprzez dotyk, smak, ruch, dźwięk i obraz. Wspólnie gotują, eksperymentują, smakują i badają. Bo przecież edukacja zaczyna się od doświadczenia, a nie od wykładu. Celebrujemy nie tylko tradycyjne uroczystości, ale także święta nietypowe, które wywołują uśmiech i pobudzają ciekawość świata, a wyjątkowe nocowanki w przedszkolu dostarczają dzieciom niezapomnianych emocji i budują piękne wspomnienia.

Na szczególne uznanie zasługuje fakt, iż placówka posiada własną kuchnię. Każdego dnia serwowanych jest pięć zdrowych, dostosowanych do potrzeb najmłodszych posiłków. To nie tylko troska o brzuszki, ale i o prawidłowe nawyki żywieniowe – a te, jak wiemy, budują się właśnie teraz.

Żłobek i przedszkole dysponują osobnymi placami zabaw, dostosowanymi do wieku dzieci. To rozwiązanie nie tylko bezpieczne, ale i wspierające adekwatny rozwój motoryczny. Bo trzylatek i sześciolatek różnią się nie tylko wzrostem – różni ich także potrzeba wyzwań.

Poznaj serce naszego przedszkola – wyjątkową kadrę pedagogiczną!

Nasz żłobek i przedszkole tworzą ludzie z pasją, doświadczeniem i ogromnym sercem do dzieci. Na pokładzie znajdziemy wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz doświadczonych specjalistów– psycholog, pedagog, logopeda, oligofrenopedagog i terapeuta integracji sensorycznej – którzy wspólnie zapewniają dzieciom profesjonalne, kompleksowe wsparcie rozwojowe w bezpiecznej i pełnej ciepła atmosferze.

Zapisz dziecko do naszego przedszkola i zyskaj aż 3 miesiące bez opłat za czesne i wyżywienie! To wyjątkowa okazja, by rozpocząć edukacyjną przygodę bez obciążenia domowego budżetu – spokojnie, bez stresu i z pełnym wsparciem od pierwszego dnia.

Więcej informacji pod numerem telefonu 606-309-804 i na www.piekarczyk.elblag.pl

mgr psychologii Aleksandra Urbańska