Zmiany w miejskich konkursach po kontrowersjach z Informacją Turystyczną

 Elbląg, Zmiany w miejskich konkursach po kontrowersjach z Informacją Turystyczną
(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Jakie będą konsekwencje związane z konkursem na prowadzenie punktów Informacji Turystycznej w Elblągu. Prezydent zapowiedział wprowadzenie zmian organizacyjnych, mających wyeliminować możliwość popełniania błędów. Punkt IT w Ratuszu Staromiejskim już działa.

Przypomnijmy tło wydarzeń. Na ogłoszony przez ratusz konkurs dotyczący prowadzenia w latach 2026-2027 punktów Informacji Turystycznej wpłynęły dwie oferty: Fundacji Grupa Wodna oraz elbląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Pierwsza z nich otrzymała 203 punkty, PTTK – 180. Komisja konkursowa zarekomendowała prezydentowi zawarcie umowy z Grupą Wodną. Dokument z rekomendacją komisji podpisała Magdalena Puzdrowska, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki; jest na nim też podpis i pieczątka prezydenta Michała Missana z adnotacją „zatwierdzam”. Na dokumencie widnieje data 31 grudnia 2025 r.

30 stycznia tego roku na naszych łamach publikujemy tekst „Dziwne przypadki konkursu w ratuszu”, w którym ujawniamy, że Fundacja Grupa Wodna w dniu składania oferty nie była zarejestrowana. W związku z tym jej oferta powinna być odrzucona ze względów formalnych W ratuszu wszczęto kontrolę, w efekcie zaproponowano podpisanie umowy z elbląskim oddziałem PTTK, ci jednak odmówili. Elbląską Informację Turystyczną prowadzą więc teraz urzędnicy departamentu promocji i turystyki.

 

O konkurs na prowadzenie punktów Informacji Turystycznej zapytał radny Sebastian Czyżyk-Skoczyk (PiS) w interpelacji skierowanej do prezydenta Elbląga. „W związku z wątpliwościami formalno – prawnymi, związanymi z brakiem osobowości prawnej wskazanego podmiotu w dniu składania oferty, przed podpisaniem umowy zlecona została ponowna analiza dokumentacji konkursowej zespołowi prawnemu. Wynika z niej, iż na etapie sprawdzania ofert doszło do błędu. Oferta Fundacji Grupa Wodna w Elblągu zawiera istotną wadę prawną w postaci braku posiadania osobowości prawnej tego podmiotu na dzień złożenia oferty. W związku z tym powinna zostać odrzucona. Zgodnie z otrzymaną opinią prawników podmiotem, który złożył ofertę prawidłową podlegającą ocenie merytorycznej jest PTTK Odział Ziemi Elbląskiej w Elblągu i to właśnie ten podmiot został ostatecznie wybrany w konkursie. Przeprowadzona kontrola doraźna potwierdziła powyższe nieprawidłowości i uchybienia wskazane przez zespół prawny. Jednocześnie wskazuje się, że nie doszło do zawarcia umowy ani do przekazania środków publicznych podmiotowi nieuprawnionemu, w związku z czym stwierdzona nieprawidłowość nie spowodowała skutków finansowych.” - czytamy w odpowiedzi podpisanej przez Michała Missana, prezydenta Elbląga.

To, czego w tej odpowiedzi nie ma, to dat. 26 stycznia Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portElu wysłał do biura prasowego ratusza pytania dotyczące konkursu. 27 stycznia była gotowa opinia prawna prawników Urzędu Miejskiego na temat tej sytuacji.

Nie znamy też całego składu osobowego komisji konkursowej. Urzędnicy ujawnili tylko dane trzech urzędniczek: Magdaleny Puzdrowskiej, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki, Marzena Maj, głównego specjalisty w Departamencie Promocji i Turystyki, Wioletty Czerwień, głównego specjalisty w Departamencie Promocji i Turystyki. Dane dwóch osób spoza urzędu zostały utajnione; urzędnicy powołali się na ustawę o ochronie danych osobowych.

W przyszłości ma być to zmienione: członkowie komisji spoza urzędu będą podpisywać zgody na upublicznianie swoich danych osobowych. To nie jedyna zmiana: w planach jest wprowadzenie platformy informatycznej, która pozwoli na cyfrową ocenę ofert. Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych (Sylwia Warzechowska) przeprowadzi szkolenie dla urzędników biorących udział w komisjach konkursowych i członków komisji spoza urzędu.

"Z urzędniczkami będącymi członkami komisji została przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca „która miała na celu zapewnienie w przyszłości realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami. W konsekwencji sprawę Konkursu szczegółowo wyjaśniono i w dniu 2 lutego 2026 r. rozstrzygnięto Konkurs na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa – Prowadzenie punktów Informacji Turystycznej w Elblągu dla PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu” - czytamy w odpowiedzi na interpelację radnego.

SM

  • Po tych skandalicznych machlojach byloby fair gdyby wladze miejskie podały sie do dymisji. A tak to znow skompromitowani zostana odwolani w referendum.
    10
    7
    Duch referendalny(2026-02-23)
  • @Duch referendalny - marzycielu referendalny-zmień płytę
    6
    4
    jawamkaczoraniewybieralem(2026-02-23)
  • Nic już nie dziwi w systemie oligarchii parlamentarnej. Posłuchajcie sobie np. : Biznes Misja - Pogoda ALARMUJE! Taki mają PLAN. Ewakuacja? Oni nawet tego nie ukrywają
  • "Nie znamy też całego składu osobowego komisji konkursowej" - to TAKIE TAJNE? jestem w pracy, musze się ukrywać. Czyli nawalę to nikt się nie dowie tylko reprymenda wewnętrza?... Takei zatajanie powoduje pytania i domysły typu: To musiał być ktoś znajomy albo ma inny powód aby ukrywać swoje dane w pracy na mocy ustawy. Ciekawe... Wstydzi się swojego błedu? Niestety, konsekwencje trzeba ponosić a skoro sprawa wyszła na jaw (bo to urząd, nie prywata, kazdy ma prawo wiedzieć) to ktoś się boi konsewkencji.. Zresztą, Elblag mały, to z czasem wyjdzie a i tak ktoś wie i przekaże... zwykły kowalski się może nie dowie ale w srodowisku wiedzą ha ha ha
  • Różne nazwiska urzędników są widoczne na stronach UM Elbląg. Ciekawe czy na mocy ustawy także te osoby zataiły swoje dane osobe na stronie internetowej urzędu miejskiego... Skoro tam się nie wstydziły to dlaczego przy tej sprawie nie chcą? :-) boo?? Bo zrobiły wstydliwy błąd w ocenie dokumentów? Kogoś boli własny wstyd i opinia publiczna, ale taka praca po jawności :)
  • Komisja najwidoczniej przyjęła do wiadomości że Grupa Wodna jest podmiotem który posiada wszelkie dokumenty by uczestniczyć w konkursie IT. I stąd ta całe zamieszanie i wprowadzenie prezydenta w błąd, bo przecież prezydent powołując Komisję Konkursową zawierza że konkurs będzie przebiegał w sposób rzetelny. Największa odpowiedzialność spoczywa w tym przypadku na dyrektorze DPiT.
  • A tak gadali na ten elblaski pis że sie wtrąca, że znowu się czepia i co??? wyszło że miał rację i ostatecznie doszło do zmiany decyzji bo urzedniczki doprowaiły do błedu! I to mi się podoba, taka praca radnych nie ważna jaka by była opcja ale człowiek tym razem z PIS znalazł błąd, zadał pytanie i sprawa została roziwązana pozytywnie i to mnie cieszy i to ejst sukces a nie takei coś: place zabaw, ławeczki, drzewka, chodniczek czy malowanie trawy na zielono... takie sukcesy radnych to nie prym wiodący to może zrobić woźny ale od radnych oczekiwałbym ważniejszych spraw np zmniejszenie bezrobocia czy znalezienie inwestorów a nie pójscie po łatwiznie i stawianie pomników, latarni czy przycinanie głązek, to nie wymaga wysiłku. To nie sukces.
  • ładne mi błędy - skoro trzymają w tajemnicy skład komisji konkursowej.
    6
    0
    unduś(2026-02-23)
  • koledzy tak bardzo chcieli PO-móc koledze.
    6
    0
    misio77(2026-02-23)
  • @Duch referendalny - Ty tak na poważnie, bo jaka to wina władz, to właśnie prezydent został wprowadzony w błąd. Czemu to a czemu nie nawoływałeś do dymisji swoich idoli / rządzących do roku 2023 /, zapomniałeś czy nie chcesz pamiętać co się wtedy działo?
  • Jak przyjdzie do wypłaty świadczeń dla tajnych współpracowników też będzie RODO i nr konta bankowego do przelewu brak? A może to wszystko tak pro bono? Rozmowa dyscyplinująca nie ma takiej kategorii w systemie kar i relacji pracownik - pracodawca.
  • Przecież wystarczy poprosić secret service o podanie danych do wiadomości publicznej. Dajcie na papier coście odwalili w tym konkursie. Robili coś pod imieniem i nazwiskiem. Ta epopeja ciągnie się dalej. Jedni uważają, że są winni nagonki, inni honorowo oddali przetarg. Ja uważam, że w tej komisji pracują gamonie do zwolnienia albo przesunięcia na odcinek koszenie trawnika. Jeżeli nie potrafią abc prawa zamówień publicznych to tak jakby na stanowisko skarbnika miasta zatrudnić kogoś kto liczyć nie umie.
