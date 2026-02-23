Zmiany w miejskich konkursach po kontrowersjach z Informacją Turystyczną

Jakie będą konsekwencje związane z konkursem na prowadzenie punktów Informacji Turystycznej w Elblągu. Prezydent zapowiedział wprowadzenie zmian organizacyjnych, mających wyeliminować możliwość popełniania błędów. Punkt IT w Ratuszu Staromiejskim już działa.

Przypomnijmy tło wydarzeń. Na ogłoszony przez ratusz konkurs dotyczący prowadzenia w latach 2026-2027 punktów Informacji Turystycznej wpłynęły dwie oferty: Fundacji Grupa Wodna oraz elbląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Pierwsza z nich otrzymała 203 punkty, PTTK – 180. Komisja konkursowa zarekomendowała prezydentowi zawarcie umowy z Grupą Wodną. Dokument z rekomendacją komisji podpisała Magdalena Puzdrowska, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki; jest na nim też podpis i pieczątka prezydenta Michała Missana z adnotacją „zatwierdzam”. Na dokumencie widnieje data 31 grudnia 2025 r.

30 stycznia tego roku na naszych łamach publikujemy tekst „Dziwne przypadki konkursu w ratuszu”, w którym ujawniamy, że Fundacja Grupa Wodna w dniu składania oferty nie była zarejestrowana. W związku z tym jej oferta powinna być odrzucona ze względów formalnych W ratuszu wszczęto kontrolę, w efekcie zaproponowano podpisanie umowy z elbląskim oddziałem PTTK, ci jednak odmówili. Elbląską Informację Turystyczną prowadzą więc teraz urzędnicy departamentu promocji i turystyki.

O konkurs na prowadzenie punktów Informacji Turystycznej zapytał radny Sebastian Czyżyk-Skoczyk (PiS) w interpelacji skierowanej do prezydenta Elbląga. „W związku z wątpliwościami formalno – prawnymi, związanymi z brakiem osobowości prawnej wskazanego podmiotu w dniu składania oferty, przed podpisaniem umowy zlecona została ponowna analiza dokumentacji konkursowej zespołowi prawnemu. Wynika z niej, iż na etapie sprawdzania ofert doszło do błędu. Oferta Fundacji Grupa Wodna w Elblągu zawiera istotną wadę prawną w postaci braku posiadania osobowości prawnej tego podmiotu na dzień złożenia oferty. W związku z tym powinna zostać odrzucona. Zgodnie z otrzymaną opinią prawników podmiotem, który złożył ofertę prawidłową podlegającą ocenie merytorycznej jest PTTK Odział Ziemi Elbląskiej w Elblągu i to właśnie ten podmiot został ostatecznie wybrany w konkursie. Przeprowadzona kontrola doraźna potwierdziła powyższe nieprawidłowości i uchybienia wskazane przez zespół prawny. Jednocześnie wskazuje się, że nie doszło do zawarcia umowy ani do przekazania środków publicznych podmiotowi nieuprawnionemu, w związku z czym stwierdzona nieprawidłowość nie spowodowała skutków finansowych.” - czytamy w odpowiedzi podpisanej przez Michała Missana, prezydenta Elbląga.

To, czego w tej odpowiedzi nie ma, to dat. 26 stycznia Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portElu wysłał do biura prasowego ratusza pytania dotyczące konkursu. 27 stycznia była gotowa opinia prawna prawników Urzędu Miejskiego na temat tej sytuacji.

Nie znamy też całego składu osobowego komisji konkursowej. Urzędnicy ujawnili tylko dane trzech urzędniczek: Magdaleny Puzdrowskiej, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki, Marzena Maj, głównego specjalisty w Departamencie Promocji i Turystyki, Wioletty Czerwień, głównego specjalisty w Departamencie Promocji i Turystyki. Dane dwóch osób spoza urzędu zostały utajnione; urzędnicy powołali się na ustawę o ochronie danych osobowych.

W przyszłości ma być to zmienione: członkowie komisji spoza urzędu będą podpisywać zgody na upublicznianie swoich danych osobowych. To nie jedyna zmiana: w planach jest wprowadzenie platformy informatycznej, która pozwoli na cyfrową ocenę ofert. Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych (Sylwia Warzechowska) przeprowadzi szkolenie dla urzędników biorących udział w komisjach konkursowych i członków komisji spoza urzędu.

"Z urzędniczkami będącymi członkami komisji została przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca „która miała na celu zapewnienie w przyszłości realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami. W konsekwencji sprawę Konkursu szczegółowo wyjaśniono i w dniu 2 lutego 2026 r. rozstrzygnięto Konkurs na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa – Prowadzenie punktów Informacji Turystycznej w Elblągu dla PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu” - czytamy w odpowiedzi na interpelację radnego.