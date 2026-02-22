Pożar w Aniołowie

źródło: FB Nasze Aniołowo

Dziś (22 lutego) doszło do pożaru w jednym z domów w Aniołowie. Na miejscu pracują jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Służby zostały powiadomione o pożarze dachu jednego z domów w Aniołowie około godz. 19. W gaszeniu biorą udział trzy jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Elbląga, trzy z Pasłęka, a także Ochotnicze Straże Pożarne z Marianki, Aniołowa oraz Zielonki Pasłęckiej. Wszyscy lokatorzy samodzielnie opuścili dom, nie ma osób poszkodowanych.

red.