UWAGA!

----

Awaria na Grunwaldzkiej

 Elbląg, Awaria na Grunwaldzkiej

Informujemy, że w związku z awarią kanału tłocznego DN 400, w dniach 2-5.marca 2026 r. prowadzone będą prace naprawcze. W związku z powyższym wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

 

Termin realizacji prac:

Rozpoczęcie 2.03.2026 r., godz. 9:00

Zakończenie 5.03.2026 r., godz. 17:00

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

k-k Pogot.Techn. Robert Danielewicz

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama
 