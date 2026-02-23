Awaria na Grunwaldzkiej

Informujemy, że w związku z awarią kanału tłocznego DN 400, w dniach 2-5.marca 2026 r. prowadzone będą prace naprawcze. W związku z powyższym wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Termin realizacji prac: Rozpoczęcie 2.03.2026 r., godz. 9:00 Zakończenie 5.03.2026 r., godz. 17:00 Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

k-k Pogot.Techn. Robert Danielewicz