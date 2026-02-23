Najpierw zwalniali, teraz zatrudniają

GE Vernova (do niedawna GE Power) w czerwcu 2025 roku zamknął odlewnię staliwa i zwolnił prawie 170 osób. Teraz rozwija Zakład Produkcji Turbin i oferuje pracę dla 120 osób. W firmie cały czas trwa strajk w sprawie podwyżek wynagrodzeń.

Zamknięcie odlewni w 2025 roku, po ponad 70 latach działalności, było dla branży szokiem. Amerykański koncern uznał, że nie opłaca mu się produkować odlewów do swoich produktów w Polsce, woli sprowadzać tańsze z Azji. W efekcie pracę straciło około 170 pracowników (część przeszła do innych firm albo na wcześniejszą emeryturę).

Po kilkunastu miesiącach okazało się, że GE Power (teraz GE Vernova) poszukuje rąk do pracy, ale w innych specjalnościach. Z naszych informacji wynika, że na światowych rynkach wzrosła liczba zamówień w branży produkcji turbin, dlatego władze GE postanowiły rozwinąć tę część firmy w Elblągu. Z pomocą miasta i Powiatowego Urzędu Pracy prowadzi rekrutację na 120 stanowisk – produkcyjnych i biurowych. Poszukiwani są m.in. monterzy turbin, ślusarze, inspektorzy kontroli jakości, operatorzy elektrodrążarki NC, tokarze, wytaczarze, mistrzowie, operatorzy obrabiarek i wiele innych specjalistów.

- Rozszerzenie zespołu elbląskiego zakładu jest bezpośrednio związane ze zwiększeniem produkcji oraz dalszym rozwojem działalności firmy w naszym mieście. Obecnie spółka rozwija i wdraża innowacyjne rozwiązania w sektorze energetycznym, umacniając swoją pozycję jako ważny pracodawca w regionie. Miasto Elbląg aktywnie wspiera ten proces. Referat Wsparcia Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego, wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu, organizuje działania ułatwiające firmie dotarcie do potencjalnych kandydatów – informuje Biuro Prezydenta Elbląga w komunikacie przesłanym do mediów.

Dla osób zarejestrowanych w PUP odbywają się spotkania i prezentacje prowadzone przez przedstawicieli spółki. Szczególne wsparcie kierowane jest do osób do 30. roku życia – w tym absolwentów szkół i uczelni wyższych – zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tzw. grup szczególnych. Miasto planuje kolejne takie szkolenia we współpracy z innymi firmami branży metalurgicznej, działających w Elblągu, które też zwiększają zatrudnienie.

Przypomnijmy, że w elbląskim zakładzie GE Vernova cały czas trwa strajk pracowników, którzy domagają się podwyżek wynagrodzeń. Biorą w nim udział dwa z trzech działających w firmie związków zawodowych. Najbliższa akcja strajkowa jest zaplanowana na 25 i 26 lutego. W te dni strajkujący nie będą podejmować pracy przez dwie godziny na każdej ze zmian.