Najpierw zwalniali, teraz zatrudniają

Wyprodukowana w Elblągu w 2017 turbina parowa, która została zamontowana w elektrowni w Opolu (fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

GE Vernova (do niedawna GE Power) w czerwcu 2025 roku zamknął odlewnię staliwa i zwolnił prawie 170 osób. Teraz rozwija Zakład Produkcji Turbin i oferuje pracę dla 120 osób. W firmie cały czas trwa strajk w sprawie podwyżek wynagrodzeń.

Zamknięcie odlewni w 2025 roku, po ponad 70 latach działalności, było dla branży szokiem. Amerykański koncern uznał, że nie opłaca mu się produkować odlewów do swoich produktów w Polsce, woli sprowadzać tańsze z Azji. W efekcie pracę straciło około 170 pracowników (część przeszła do innych firm albo na wcześniejszą emeryturę).

Po kilkunastu miesiącach okazało się, że GE Power (teraz GE Vernova) poszukuje rąk do pracy, ale w innych specjalnościach. Z naszych informacji wynika, że na światowych rynkach wzrosła liczba zamówień w branży produkcji turbin, dlatego władze GE postanowiły rozwinąć tę część firmy w Elblągu. Z pomocą miasta i Powiatowego Urzędu Pracy prowadzi rekrutację na 120 stanowisk – produkcyjnych i biurowych. Poszukiwani są m.in. monterzy turbin, ślusarze, inspektorzy kontroli jakości, operatorzy elektrodrążarki NC, tokarze, wytaczarze, mistrzowie, operatorzy obrabiarek i wiele innych specjalistów.

- Rozszerzenie zespołu elbląskiego zakładu jest bezpośrednio związane ze zwiększeniem produkcji oraz dalszym rozwojem działalności firmy w naszym mieście. Obecnie spółka rozwija i wdraża innowacyjne rozwiązania w sektorze energetycznym, umacniając swoją pozycję jako ważny pracodawca w regionie. Miasto Elbląg aktywnie wspiera ten proces. Referat Wsparcia Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego, wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu, organizuje działania ułatwiające firmie dotarcie do potencjalnych kandydatów – informuje Biuro Prezydenta Elbląga w komunikacie przesłanym do mediów.

Dla osób zarejestrowanych w PUP odbywają się spotkania i prezentacje prowadzone przez przedstawicieli spółki. Szczególne wsparcie kierowane jest do osób do 30. roku życia – w tym absolwentów szkół i uczelni wyższych – zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tzw. grup szczególnych. Miasto planuje kolejne takie szkolenia we współpracy z innymi firmami branży metalurgicznej, działających w Elblągu, które też zwiększają zatrudnienie.

Przypomnijmy, że w elbląskim zakładzie GE Vernova cały czas trwa strajk pracowników, którzy domagają się podwyżek wynagrodzeń. Biorą w nim udział dwa z trzech działających w firmie związków zawodowych. Najbliższa akcja strajkowa jest zaplanowana na 25 i 26 lutego. W te dni strajkujący nie będą podejmować pracy przez dwie godziny na każdej ze zmian.

RG

A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Nie ma już tylu ludzi w Elblągu z takim wykształceniem oraz fachowców do takiej roboty. Nie znajdą chętnych.
  • i niech mi ktoś powie, że nie ma pracy w Elblągu? Praca jest... tylko pracować się nie chce.... Tak zwani "etatowi bezrobotni"... ciekawe ile to %? No ale zaraz wyłonią się trole PiS i zaczną skomleć jak to źle i niedobrze; ) Oni już tak mają... natury zła nie zmienisz :D
  • ściema z tym zatrudnianiem - to ma być straszak na strajkujących.
    misio77(2026-02-23)
  • Wielka woda z wysoczyzny nadchodzi..
  • Oni nie szukają z wykształceniem, oni szukają takich których przyuczać będą. Ma być pracownik tani, który nie koniecznie wie co robi, ale ma wykonywać wyuczone zachowania. A jak natrafi problemy nie koniecznie będzie wiedział jak sobie z nimi poradzić.
  • Elbląg przeoczył, że płace w kraju się uśredniły, zwłaszcza dla specjalistów. Dużą część pracy można wykonywać zdalnie. Dojazd do Gdańska to około godzina, do tczewa 40 min. Praca w Elblągu za połowę stawki nie przyciąga. Do tego ta atmosfera zawiści i zakompleksienia. Trzeba urealnić płace to podstawa to może ktoś się znajdzie.
  • Tak się dzieje na rynku pracy, jedne firmy przenoszą się do innych miast, a drugie jak w tym przypadku ponawiają zatrudnienie, wiedząc że w Elblągu są wysoko wykwalifikowane kadry.
