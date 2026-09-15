Motogar Polska poszerza ofertę części Kawasaki dla właścicieli motocykli różnych serii

Motocykle Kawasaki obejmują wiele linii o różnym przeznaczeniu i konstrukcji, dlatego dobór właściwych elementów wymaga odniesienia do konkretnego modelu i rocznika. Motogar Polska rozwija w tym obszarze ofertę oryginalnych części zamiennych OEM, porządkując katalog w sposób ułatwiający wyszukiwanie komponentów zgodnych z danymi producenta.

Oferta części Kawasaki obejmuje wiele rodzin modelowych

Na podstronie poświęconej marce Kawasaki dostępne są części przypisane do szerokiego przekroju modeli. Katalog obejmuje między innymi rodziny Ninja, Versys, Vulcan, Z, KX, KLX, GPZ i ZZR, a także starsze konstrukcje pozostające w użytkowaniu.

W sklepie Motogar Polska można przeglądać części do motocykli Kawasaki według konkretnego modelu. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy w obrębie jednej rodziny występowało kilka wersji i roczników, a poszczególne elementy różniły się numerami katalogowymi. Precyzyjne wskazanie motocykla pozwala zawęzić wyszukiwanie do części przypisanych przez producenta do określonej konfiguracji.

Numer OEM, model i rocznik porządkują dobór części

Motogar Polska działa od 2017 roku jako specjalistyczny sklep z częściami do motocykli. Model sprzedaży opiera się na katalogach producentów, wyszukiwaniu według marki, modelu i rocznika oraz wsparciu technicznym zespołu. Marka deklaruje dostęp do ponad 4 milionów SKU oryginalnych części zamiennych z magazynów centralnych w Europie, USA i Japonii.

„Przy wyborze części do Kawasaki najważniejsze jest dokładne określenie motocykla i odniesienie się do danych katalogowych producenta. Sama nazwa modelu nie zawsze wystarcza, dlatego przy mniej jednoznacznych przypadkach sprawdzamy również rocznik oraz numer OEM. Chodzi o to, aby klient poruszał się po katalogu na podstawie konkretnych danych, a nie przypadkowego podobieństwa elementów” mówi Adrian Pakulski, współwłaściciel Motogar Polska.

W przypadku motocykli obecnych na rynku przez wiele lat kolejne generacje i zmiany konstrukcyjne mogą oznaczać inne przypisania katalogowe. Z tego powodu wyszukiwanie powinno opierać się na możliwie dokładnych danych pojazdu.

Specjalistyczny katalog łączy ofertę z wiedzą techniczną

Na stronie kategorii widoczne są zarówno elementy eksploatacyjne, jak i części układów mechanicznych, podwozia czy nadwozia, przypisane do konkretnych modeli i oznaczone numerami OEM. Dla właścicieli Kawasaki oznacza to możliwość rozpoczęcia poszukiwań oryginalnych części zamiennych do własnego motocykla, zamiast od ogólnej nazwy elementu.

W przypadku wątpliwości zespół sklepu może pomóc w doprecyzowaniu danych i odczytaniu informacji katalogowych. Rozwijanie oferty Kawasaki wpisuje się więc w specjalizację Motogar Polska opartą na oryginalnych częściach zamiennych OEM, uporządkowanej identyfikacji według danych producenta i technicznym wsparciu przy doborze.