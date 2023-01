 Najlepsze oferty bankowe w Elblągu - lokaty i konta oszczędnościowe z wysokim oprocentowaniem

Podczas zakładania nowego rachunku w banku powinno się wykonać dogłębną analizę różnych ofert, które dostępne są na rynku. W branży finansowej jest wiele możliwości ulokowania środków. Komu i w jaki sposób najlepiej jest powierzyć swoje pieniądze? Zamiast trzymać majątek na zwykłym rachunku, warto pomyśleć o lokatach lub kontach oszczędnościowych.

Banki w Elblągu – gdzie warto ulokować swoje pieniądze?

Przed podjęciem decyzji o założeniu konta w wybranym banku, warto przeanalizować oferty różnych placówek funkcjonujących w regionie. Na szczęście mieszkańcy Elbląga mają dostęp do wielu instytucji finansowych. W obrębie miasta znajdują się oddziały placówek takich jak:

Bank Pekao,

Santander Consumer Bank,

BNP Paribas,

mBank,

Alior Bank,

Bank Pocztowy SA,

Bank BGŻ,

BOŚ Bank,

Bank Millenium,

Credit Agricole,

ING Bank Śląski.

Elblążanie mogą powierzyć swoje pieniądze również na ręce lokalnej instytucji, jaką jest Bank Spółdzielczy w Brodnicy. Ta niekomercyjna instytucja działa jedynie w obszarze województw kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego.

Przy wyborze instytucji finansowej warto zwrócić uwagę na promocje w Pekao SA, BNP Paribas czy innych bankach. Otwarcie nowego konta często wiąże się z pewnymi benefitami. Przychodzący klienci mogą liczyć na gotówkowe premie albo wyjątkowo korzystne warunki korzystania z rachunku czy innych usług bankowych.

Podczas wybierania banku do ulokowania oszczędności należy sprawdzić coś więcej niż tylko promocje na start. Przed zawarciem umowy z instytucją finansową powinno się dokładnie przeanalizować warunki oferowane stałym klientom. W końcu atrakcyjne benefity za otwarcie konta mogą być ograniczone czasowo. Po upływie określonego przez bank czasu nowy klient może podlegać tradycyjnym warunkom, które obowiązują inne osoby związane z instytucją.

Przed podpisaniem umowy z bankiem dobrze jest sprawdzić przede wszystkim, jak prezentują się koszta prowadzenia rachunku. Część instytucji oferuje darmowe konto, ale jednocześnie narzuca na klienta pewne obowiązki, które musi spełnić w trakcie każdego miesiąca.

Zazwyczaj bezkosztowe prowadzenie rachunku wymaga od klientów wykonania czynności takich jak określona liczba przelewów lub płatności kartą. Takie warunki są rozsądne, ponieważ przy normalnym korzystaniu z konta raczej spełnia się je bez problemu. Jednak czasami banki mają nieco bardziej wymagające oczekiwania. Przy podejmowaniu współpracy z wybraną instytucją finansową warto więc dokładnie przeanalizować warunki.

Co to jest lokata?

Podczas podejmowania decyzji o założeniu konta w wybranym banku warto przeanalizować również jego ofertę oszczędnościową. Lokata stanowi jedną z najpowszechniejszych form pomnażania swojego kapitału. Są one pewnego rodzaju umową pomiędzy instytucją finansową a klientem banku.

W ramach takiej umowy bank przyjmuje w depozyt oszczędności klienta. Następnie po upływie określonego czasu – okresu kapitalizacji, do kwoty naliczane są odsetki. Jest to w pewnym sensie wynagrodzenie za to, że klient powierzył bankowi pieniądze, którymi ten mógł obracać podczas trwania umowy.

Czym charakteryzuje się konto oszczędnościowe?

Wśród bankowych produktów można znaleźć również konta oszczędnościowe. Niektóre osoby mogą uznawać je za dobrą alternatywę dla lokat. Wszystko dlatego, że konta oszczędnościowe działają na podobnych zasadach, co normalne rachunki.

Oznacza to, że środki na koncie oszczędnościowym nie zostają zamrożone na okres trwania umowy z bankiem. W przypadku takiego rachunku istnieje możliwość pobierania z niego pieniędzy lub zasilania konta o dodatkowe środki.

Warto jednak zaznaczyć, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy zwykłym rachunkiem bankowym a kontem oszczędnościowym. Ten pierwszy nie posiada żadnego oprocentowania, a więc nie umożliwia zwiększania posiadanych środków. Natomiast po wpłaceniu pieniędzy na konto oszczędnościowe można liczyć na zysk w postaci regularnie naliczanych odsetek.

Jakie oprocentowanie warto wybrać?

Oprocentowanie konta oraz lokaty to jeden z najważniejszych aspektów, które należy wziąć pod uwagę podczas zakładania takich aktywów. Co określa oprocentowanie? Jego wartość odnosi się do wysokości odsetek, która przysługuje właścicielowi rachunku za udostępnienie instytucji bankowej swoich pieniędzy.

Na temat oprocentowania rachunku warto również wiedzieć, że zazwyczaj jest ono podawane w skali roku. Jednak kapitalizacja odsetek może zachodzić częściej niż raz na rok. Pieniądze zarobione przez oszczędności naliczają się w różnych momentach, ponieważ zależy to od indywidualnych warunków każdego konta i lokaty.

Za najkrótszy okres kapitalizacji odsetek zazwyczaj przyjmuje się jeden miesiąc. Jednak na rynku dostępne są również usługi oszczędnościowe ze znacznie dłuższym okresem rozliczenia. Klienci banków mogą wpłacić swoje środki na lokaty czy konta, które kapitalizują się co trzy miesiące, pół roku czy nawet co rok.

Usługi kapitalizujące się w dłuższych okresach, są nieco ryzykowne dla osób, które nie mają stabilnej sytuacji finansowej. W takim przypadku istnieje spora szansa, że będą one musiały zamknąć lokatę lub wypłacić środki z konta oszczędnościowego jeszcze zanim naliczy się do nich procent. Taka sytuacja często wiąże się z bezpowrotną utratą odsetek.

Przy wybieraniu produktów oszczędnościowych warto więc zwrócić uwagę na okres kapitalizacji, a także na wysokość oprocentowania, czyli potencjalnych odsetek. Obecnie w przypadku lokat za korzystne można uznać oprocentowanie, które wynosi około 8%. Taka stawka jest dostępna w większości komercyjnych banków.

Jednak w każdym przypadku założenie aktywów z takim oprocentowaniem może wiązać się z nieco innymi warunkami. Część banków zastrzega sobie możliwość skorzystania z oferty tylko dla przychodzących klientów albo jedynie dla nowych środków na koncie. Dlatego też zawsze trzeba dokładnie przeanalizować wszystkie wymagania związane z podjęciem zobowiązania finansowego.

