 Nowoczesny wymiar kształcenia i zagraniczna wizyta studyjna. Trwa rekrutacja na bezpłatne studia podyplomowe w AMiSNS.

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych prowadzi rekrutację na II edycję bezpłatnych studiów podyplomowych „Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych (INNO)”.

Kierunek INNO powstał z myślą o osobach, które chcą świadomie wprowadzać nowe rozwiązania w ochronie zdrowia: dyrektorach podmiotów leczniczych, menedżerach, lekarzach oraz specjalistach odpowiedzialnych za rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii medycznych.

Program kształcenia wyróżnia się praktycznym podejściem. Uczestnicy analizują rzeczywiste sytuacje pochodzące z pracy placówek medycznych, uczą się podejmowania decyzji w warunkach szpitalnych i poznają narzędzia, które realnie wspierają procesy wdrożeniowe.

- W dzisiejszych czasach nie mamy problemu z innowacjami. Dynamika jest intensywna, natomiast istotne jest to, żeby te innowacje, które zaprosimy do naszych podmiotów leczniczych zostały z nami na dłużej i zostały wdrożone na stałe w praktykę kliniczną – w modele organizacyjne naszych organizacji. Dodatkowo na tych wyjątkowych studiach spotkamy się z wieloma praktykami, ekspertami i będziemy pracować głównie warsztatowo – mówi Anna Tybińkowska, kierowniczka merytoryczna kierunku INNO.

Studenci poznają nowoczesne metody pracy, takie jak HB-HTA, design thinking, Lean Management i narzędzia zarządzania zmianą, łącząc je z praktycznym poznawaniem innowacyjnych rozwiązań poprzez spotkania z ekspertami technologii medycznych oraz bezpłatne wizyty studyjne, w tym zagraniczny wyjazd do Barcelony, gdzie uczestnicy będą mogli obserwować najlepsze praktyki wdrożeniowe.

Nowością w tegorocznej edycji kierunku jest również wprowadzenie interaktywnej gry symulacyjnej Lean Air, która w angażujący sposób pokazuje funkcjonowanie procesów w ochronie zdrowia. Uczestnicy pracują zespołowo w rundach, analizując wskaźniki, identyfikując problemy i projektując usprawnienia. Dzięki temu nie tylko poznają zasady Lean Management, ale przede wszystkim widzą, jak decyzje podejmowane w jednym miejscu wpływają na cały proces. Gra rozwija myślenie systemowe, uczy pracy z danymi, poprawia komunikację zespołową i pozwala trenować podejście procesowe w bezpiecznych, symulowanych warunkach. Jest to narzędzie szczególnie cenione przez menedżerów ochrony zdrowia — pozwala „doświadczyć Lean”, a nie tylko o nim usłyszeć.

INNO to propozycja dla osób, które chcą nie tylko rozumieć innowacje, lecz przede wszystkim potrafić bezpiecznie i skutecznie wprowadzać je do praktyki.

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego 2026 r. przez Internetową Rejestrację Kandydatów: Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych - IRK.

Szczegółowe informacje:

Dział Rekrutacji AMiSNS

tel. 512 543 321

e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl.

IMPEt – Innowacyjne Metody Podyplomowej Edukacji w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych.