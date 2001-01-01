 Nowy MG HS Hybrid+ już wkrótce w salonie HADM Gramatowski

Do elbląskiego salonu HADM Gramatowski przy ul. Warszawskiej 87 już wkrótce trafi najnowszy model w gamie marki MG – MG HS Hybrid+. To nowoczesny SUV, który łączy atrakcyjny design, przestronność i komfort z dynamicznym, a jednocześnie oszczędnym napędem hybrydowym.

Nowoczesny styl i sportowy charakter

MG HS Hybrid+ wyróżnia się muskularną sylwetką, charakterystycznym grillem i nowoczesnymi światłami LED. Eleganckie chromowane detale nadają mu prestiżowego wyglądu, a całość podkreśla sportowy charakter auta. To propozycja dla kierowców, którzy chcą się wyróżniać na drodze.

Hybrid+ – moc i ekologia w jednym

Pod maską SUV-a znalazł się hybrydowy układ napędowy, łączący 1,5-litrowy silnik turbo benzynowy z jednostką elektryczną. Łączna moc 224 KM pozwala rozpędzić auto od 0 do 100 km/h w zaledwie 7,9 sekundy. Średnie spalanie na poziomie 5,5 l/100 km (WLTP) oraz emisja CO₂ wynosząca 126 g/km sprawiają, że nowy model oferuje dynamiczną, a jednocześnie ekologiczną jazdę. *

Komfort, bezpieczeństwo i technologia

Wnętrze MG HS Hybrid+ zostało zaprojektowane z myślą o rodzinie i długich podróżach. Przestronna kabina zapewnia wygodę zarówno kierowcy, jak i pasażerom. Na pokładzie nie zabrakło nowoczesnych multimediów, systemów wspomagających kierowcę oraz rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo.

Atrakcyjna cena i gwarancja

Producent objął model 7-letnią potrójną gwarancją (do 150 tys. km), co daje pewność i spokój na lata. Cena nowego SUV-a wynosi 128 900 zł brutto, co czyni go jedną z ciekawszych propozycji w swoim segmencie.*

Już wkrótce w Elblągu

Premiera MG HS Hybrid+ w salonie HADM Gramatowski w Elblągu odbędzie się już niebawem. Klienci będą mogli nie tylko obejrzeć samochód z bliska, ale także umówić się na jazdę próbną.

📍 HADM Gramatowski – ul. Warszawska 87, Elbląg



📞 Kontakt z doradcami:

+48 55 230 55 03

Nota prawna

* Podane ceny są cenami rekomendowanymi detalicznymi. Zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego; wiążące ustalenia następują wyłącznie w umowie sprzedaży. Podane dane techniczne i osiągi zgodne z homologacją WLTP. Rzeczywiste wartości mogą się różnić w zależności od stylu jazdy, obciążenia pojazdu oraz warunków drogowych. Cena katalogowa brutto dotyczy wybranej wersji wyposażenia. Producent i dealer zastrzegają sobie prawo do zmiany cen i specyfikacji. 7-letnia gwarancja producenta (lub do 150 000 km) zgodnie z warunkami określonymi w książce gwarancyjnej. Informacje dotyczące 7-letniej Potrójnej Gwarancji oraz zasad recyklingu pojazdów są dostępne na stronie.