Numer księgi wieczystej - jak go znaleźć?

Numer księgi wieczystej to informacja podstawowa, która pozwala zajrzeć do dokumentu. Warto wiedzieć w jaki sposób go odszukać.

Czym jest księga wieczysta? Co to jest księga wieczysta? Jest to publiczny oraz jawny rejestr, w którym znajdują się dokładne informacje obrazujące stan prawny nieruchomości. Dzięki temu, że jest ona jawna, każda osoba zainteresowana może do niej zajrzeć. Wykazanie interesu prawnego potrzebne jest dla zapoznania się z aktami księgi. Jakiego rodzaju informacje możemy znaleźć w dokumencie? Są tam dane dotyczące na przykład praw do nieruchomości, zobowiązań czy służebności, które obciążają działkę czy dom. Kiedy warto zweryfikować treść księgi? Dokument przydaje się zawsze wtedy, gdy należy sprawdzić stan prawny nieruchomości i jego zgodność ze stanem faktycznym. Może mieć to miejsce przy okazji wszelkich transakcji, których przedmiotem jest dana działka czy mieszkanie, w przypadku sprzedaży, dziedziczenia czy darowizny, której przedmiotem jest nieruchomość. Weryfikacja stanu prawnego pozwala na pewniejsze wejście w daną transakcję, zminimalizowanie ryzyka oszustwa. Jak zbudowana jest księga wieczysta? W każdej księdze wieczystej znajdują się cztery działy. Dział I zawiera informacje o nieruchomości i wpisy, które dotyczą praw związanych z prawem własności. Dział II skupia się na właścicielu oraz użytkowniku wieczystym. III Dział dotyczy ograniczonych praw rzeczowych, osobistych. Z kolei ostatni, IV Dział odnosi się do hipoteki, jeśli takową nieruchomość jest obciążona. Jak znaleźć numer księgi wieczystej? Każda księga wieczysta ma przypisany indywidualny numer, który składa się z trzech części. Pierwsze cztery znaki numeru to kod wydziału Sądu Rejonowego, który prowadzi w swoim rejestrze daną księgę. Dzięki niemu sprawdzić można gdzie zapoznamy się z księgą stacjonarnie. Kolejne osiem cyfr to indywidualny numer księgi, na końcu widnieje cyfra kontrolna. Jeśli chcemy zapoznać się z księgą na miejscu, albo sprawdzić akta księgi, powinniśmy się udać do właściwego sądu. W przypadku akt księgi konieczne jest wykazanie wspomnianego interesu prawnego. Może być nim na przykład roszczenie o wpis do księgi, uzasadnione orzeczeniem sądu. Samą księgę (bez akt) możemy otworzyć online, na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem Ekw.ms.gov.pl. Nie zawsze numer księgi jest nam znany. Możemy na szczęście skorzystać z jednej z internetowych wyszukiwarek, dostępnych 24/7. Za drobną opłatą sprawdzić tam możemy numer po adresie lub numerze działki. Warto w tym miejscu podkreślić, że numer działki to inny numer niż numer księgi wieczystej działki. Więcej informacji na ten temat przeczytać możemy pod linkiem https://ksiegi-wieczyste.org/jak-znalezc-numer-ksiegi-wieczystej-po-adresie-lub-numerze-dzialki/. Fakt, iż nie znamy numeru księgi nie powinien nas zniechęcać do zapoznania się z treścią dokumentu. Zawiera on na tyle istotne informacje, że powinniśmy je zweryfikować. Zaniechanie tego może skończyć się na przykład kupnem nieruchomości zadłużonej czy koniecznością dochodzenia swoich praw w sądzie lub przed organem administracyjnym. Podmioty te zawsze będą weryfikować czy dochowaliśmy należytej staranności, której elementem jest właśnie sprawdzenie księgi wieczystej. Warto odszukać numer księgi, tym bardziej, że sporo jest opcji, dzięki którym otrzymamy takie dane.

