  O nieruchomościach kompleksowo i fachowo

Branża nieruchomości jest niezwykle dynamiczna, swoje inwestycje warto więc powierzyć ekspertom w tym zakresie. O tym, a także o specyfice elbląskiego rynku i kompleksowej obsłudze zapewnianej przez elbląski oddział WGN Nieruchomości rozmawiamy z Grzegorzem Brzozowskim, dyrektorem biura i ekspertem ds. inwestycji.

WGN Nieruchomości to największa sieć biur nieruchomości w Polsce. Jedno z ponad 100 biur w kraju jest właśnie w Elblągu. Jaka jest specyfika lokalnego rynku?

- Obecnie pojawiają się tu m. in. inwestorzy z różnych części Polski w związku z przekopem Mierzei Wiślanej. Coraz więcej inwestorów z miejsc takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, kupuje tu nieruchomości tylko po to, by mieć blisko przekop. Dokują swoje łódki, łodzie, żaglówki w portach, np. w Tolkmicku czy Suchaczu i mają w ich pobliżu apartament, z którego korzystają, gdy tylko chcą. Pamiętajmy o tym, że mając np. pół miliona zł, tutaj możemy kupić trzypokojowe mieszkanie, w Gdańsku – tylko kawalerkę. Kolejną sprawą specyficzną dla Elbląga jest praca wielu osób Trójmieście. Stąd często można dojechać do pracy szybciej, niż poruszając się w obrębie samego Trójmiasta. W Elblągu stać takie osoby na wolnostojący dom z działką, a tam, gdzie pracują, tylko na mniejsze lub większe mieszkanie. Przyciąga też większa dostępność szkół, przedszkoli, żłobków. Nie dziwi więc, że pracujący w Trójmieście chcą mieszkać wraz z rodzinami w Elblągu. Zresztą ostatnio mamy sporo przypadków, kiedy mieszkanie w Elblągu kupują osoby, których dzieci się tu uczą, trenują w klubach sportowych i i wszyscy w rodzinie mają dość dojeżdżania. Wiele osób dla swoich dzieci, które podejmują naukę w Elblągu, decyduje się też na wynajem. Zwłaszcza w związku z kolejnymi kierunkami studiów, które oferują szkoły wyższe w tym mieście. A z punktu widzenia rodzica Elbląg jest też bezpieczniejszym miastem dla świeżo upieczonego studenta niż duże aglomeracje.

Elbląg to obecnie kilka trwających inwestycji deweloperskich.

- I większość tych inwestycji jest wyprzedawana mimo tego, że mamy kryzys. Mamy takie obszary przy ulicach Oboźnej, Neonowej i 3 Maja, gdzie są już pojedyncze mieszkania na sprzedaż. Wiele osób dziwiło się inwestycji przy Topolowej, przy niskiej, powojennej zabudowie, a popyt jest taki, że nie bardzo można tam jeszcze coś wybrać. Dodajmy miejsca takie jak nowa kamienica przy Rycerskiej, duża inwestycja na starówce... Wszystko to w znacznej mierze dzięki inwestorom z zewnątrz, którzy zdecydowali się na działania w Elblągu.

- Ważnym aspektem działalności Państwa biura jest też szeroko pojęte doradztwo.

- Wielu klientów ma świadomość, że na rynku nieruchomości, wbrew nadziei niektórych osób, taniej nie będzie. Ceny mieszkań nie pójdą w dół, materiały nie pójdą w dół, media też nie. Zakup nieruchomości to z ich punktu widzenia często lokata kapitału. Dopiero niedawno po raz pierwszy od roku Rada Polityki Pieniężnej wstrzymała się z podnoszeniem stóp procentowych, ale to również nie zmieni radykalnie sytuacji. Pandemia, wojna w Ukrainie, to wszystko ma wpływ na rynek nieruchomości, ale sytuacja, gdy takie rzeczy się dzieją, zastyga na miesiąc i inwestorzy wracają na rynek, a ceny nie spadają. Mamy klientkę, która wbrew naszym prognozom czekała i czekała, a ostatecznie sytuacja zmieniła się tak, że wymarzonego mieszkania już nie kupi, zdolności kredytowej już jej brakuje... Dlatego fachowe doradztwo, takie, jakie oferujemy w WGN Nieruchomości, jest tak ważne.

- W obszarze nieruchomości działacie już od 30 lat.

Fot. Anna Dembińska

- To sprawia, że potrafimy wydobyć pełen potencjał danej nieruchomości i transakcja jest korzystna dla obu stron. Indywidualne i uczciwie podchodzimy do każdego klienta, dlatego oni do nas wracają. Po prostu nigdy nie zapominamy o tym, że naszym priorytetem są ich cele. Pokazują to liczby. Tylko 2021 roku nasi agenci zrealizowali ponad 15 tys. transakcji sprzedaży nieruchomości o wartości ponad 3 mld zł. Grupa WGN ma zdecydowaną przewagę konkurencyjną na rynku, bo zapewniamy klientom kompleksową i bezpieczną obsługę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i doradztwa kredytowego.

- Z WGN Nieruchomości sprawy związane z naszą inwestycją da się załatwić całościowo?

- Mamy bardzo kompleksowe podejście do tego, czym się zajmujemy. Nasi klienci mogą skorzystać z wielu możliwości współpracy. To m. in. doradztwo finansowe. Współpracujemy z największymi bankami hipotecznymi w Polsce jak mBank, PKO BP, PEKAO SA, Santander, Alior Bank, BNP Paribas oraz wiele innych. Sprawdzimy zdolność kredytową oraz pomożemy w otrzymaniu kredytu hipotecznego całkowicie za darmo. Szukamy takich rozwiązań, aby każdy nasz klient miał jak największe szanse otrzymania kredytu. Mamy 18-letnie doświadczenie w bankowości. Do tego dodajmy pełną obsługę prawną przy sprzedawaniu nieruchomości do samego dopełnienia umowy. Nasze biuro zapewnia też choćby możliwość zrobienia profesjonalnej sesji zdjęciowej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Prowadzimy skup mieszkań za gotówkę, z czego na pewno skorzystają osoby, które spieszą się ze sprzedażą. Zarządzamy też lokalami na wynajem, a nawet oferujemy usługi z zakresu projektowania wnętrz, a dla naszych klientów możemy zakupić i przygotować mieszkanie “pod klucz”.

- Rynek nieruchomości to bardzo bogata rzeczywistość I już niedługo będziemy mieli okazję porozmawiać o niej ponownie.

- Chcemy dzielić się naszą wiedzą i ruszamy z kampanią, w której pokażemy Państwu, co nowego dzieje na rynku nieruchomości i jakie obecnie mieszkania i domy znajdują się w ofercie elbląskiego oddziału. WGN Nieruchomości to nie tylko kwestie związane z kupnem, sprzedażą czy wynajmem. Tutaj zapewniamy także takie usługi, jak ubezpieczenie domu czy mieszkania albo bezpłatna konsultacji doradcy kredytowego, który pomoże zaplanować zakup nieruchomości wspomagając się kredytem hipotecznym. Doradzamy też w zakresie zakupów inwestycyjnych osobom, które chcą, by ich pieniądze pracowały dla nich. Osobiście zajmuję się doradztwem w zakresie zakupów inwestycyjnych. Chętnie pracujemy z klientami, którzy chcą ulokować środki w rentownych inwestycjach.

Zapraszamy na pyszną kawę i rozmowę o nieruchomościach do biura przy ul. Powstańców Warszawskich 7/2. Codziennie w godzinach 9-16 można nas tam spotkać. Chętnie spotkamy się także w Twojej nieruchomości i porozmawiamy o jej sprzedaży czy wynajmie.

