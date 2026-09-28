Odkryj modele Lexusa w salonie Toyota Knedler
W Toyota Knedler od zawsze łączymy jakość, zaufanie i motoryzacyjną pasję. Jesteśmy z Wami nieprzerwanie od trzech dekad. Dziś zachęcamy do poznania wybranych modeli Lexusa dostępnych w naszym salonie.
Marka premium bliżej niż myślisz
Na miejscu czekają na Ciebie modele, które możesz obejrzeć, poznać i są dostępne od ręki:
- Lexus NX – nowoczesny SUV łączący komfort, technologię i elegancję (hybryda, plug-in)
- LEXUS ES – luksusowa limuzyna stworzona z myślą o najwyższym komforcie podróżowania (hybryda, elektryk)
Poznaj świat Lexusa
To oczywiście nie wszystkie modele Lexusa dostępne w naszej ofercie. Poznaj również:
- Lexus LBX – przestrzeń zachwytu (hybryda)
- Lexus UX – najlepsze przed Tobą (hybryda)
- Lexus RX – definicja prestiżu (hybryda, plug-in, turbodoładowana hybryda)
- Lexus RZ – rewolucja totalna (elektryk)
Wyrusz w niezapomnianą podróż
Zapraszamy do Toyota Knedler w Kazimierzowie. Poznaj Lexusa na miejscu, porozmawiaj z nami o ofercie i umów się na jazdę próbną – zachęca zespół salonu.
Lexus to nie tylko samochód. To doświadczenie. Przekonaj się o tym w Toyota Knedler.
Do zobaczenia w Toyota Knedler
Kazimierzowo 4B, 82-300 Elbląg
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