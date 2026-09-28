Odkryj modele Lexusa w salonie Toyota Knedler

W Toyota Knedler od zawsze łączymy jakość, zaufanie i motoryzacyjną pasję. Jesteśmy z Wami nieprzerwanie od trzech dekad. Dziś zachęcamy do poznania wybranych modeli Lexusa dostępnych w naszym salonie.

Marka premium bliżej niż myślisz

Na miejscu czekają na Ciebie modele, które możesz obejrzeć, poznać i są dostępne od ręki:

Lexus NX – nowoczesny SUV łączący komfort, technologię i elegancję (hybryda, plug-in)

LEXUS ES – luksusowa limuzyna stworzona z myślą o najwyższym komforcie podróżowania (hybryda, elektryk)

Poznaj świat Lexusa

To oczywiście nie wszystkie modele Lexusa dostępne w naszej ofercie. Poznaj również:

Lexus LBX – przestrzeń zachwytu (hybryda)

Lexus UX – najlepsze przed Tobą (hybryda)

Lexus RX – definicja prestiżu (hybryda, plug-in, turbodoładowana hybryda)

Lexus RZ – rewolucja totalna (elektryk)

Wyrusz w niezapomnianą podróż

Zapraszamy do Toyota Knedler w Kazimierzowie. Poznaj Lexusa na miejscu, porozmawiaj z nami o ofercie i umów się na jazdę próbną – zachęca zespół salonu.

Lexus to nie tylko samochód. To doświadczenie. Przekonaj się o tym w Toyota Knedler.

Do zobaczenia w Toyota Knedler

Kazimierzowo 4B, 82-300 Elbląg

Dowiedz się więcej wypełniając nasz formularz kontaktowy:

www.toyotaelblag.pl/lexus