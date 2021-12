 Parafina - do czego ją wykorzystać i co warto o niej wiedzieć?

Parafina jest wykorzystywana w wielu różnych dziedzinach i jest jedną z bardziej przydatnych substancji chemicznych. Jakie są jej właściwości i gdzie dokładnie ją znajdziemy? Jakie produkty z parafiny warto mieć pod ręką i do czego możemy ją wykorzystać?

Parafina ciekła - czym jest?

Parafina jest jedną z substancji chemicznych, z którą mamy do czynienia bardzo często, chociaż niekoniecznie jesteśmy tego świadomi. To pochodna ropy naftowej, którą cechuje przede wszystkim nierozpuszczalność w wodzie oraz zdolność do magazynowania ciepła i jego powolne uwalnianie. Parafina sama w sobie nie posiada substancji zapachowych, jednak można je do niej dodać, co często ma miejsce na przykład przy produkcji świeczek.

Właściwości i zastosowanie parafiny

Wyróżniamy trzy rodzaje parafiny: ciekłą, która jest bezbarwna i nie posiada zapachu, miękką, która topnieje w 45-55 stopniach Celsjusza i twardą, do stopienia której potrzeba temperatury co najmniej 60 stopni. Cena parafiny zależy od jej rodzaju oraz jakości, co warto wziąć pod uwagę przy ewentualnym zakupie. Znajdziemy ją w wielu produktach, jak świeczki, kredki czy plomby do butelek. Parafinę wykorzystuje się również przy produkcji kosmetyków oraz z różnych zabiegach, na przykład takich poprawiających krążenie krwi.

Parafina kosmetyczna i inne popularne produkty parafinowe - które warto mieć w domu?

Jednym z najpopularniejszych zastosowań parafiny jest produkcja świec. Jednocześnie praktycznie każdy z nas ma je w domu. Substancję tę znajdziemy również w postaci folii parafinowej wewnątrz worków na śmieci, w kredkach i innych produktach papierniczych, a także w wielu kosmetykach i produktach przeznaczonych do pielęgnacji ciała. Możemy znaleźć również odmiany pozwalające przeprowadzić zabieg parafinowy, który stosuje się przy niektórych schorzeniach lub w celach kosmetycznych - parafina tworzy warstwę ochronną, na przykład na skórze.

Ciekła parafina - o czym pamiętać przy zakupie?

Jeżeli chcemy kupić parafinę, przede wszystkim powinniśmy określić, do czego jest nam potrzebna. Produkt przeznaczony do wyrobu świec będzie inny, niż ten wykorzystywany w kosmetologii. Warto zwrócić uwagę także na jakość oraz pamiętać o tym, że różne rodzaje parafiny mają zróżnicowane ceny, a także posiadają nieco odmienne właściwości.