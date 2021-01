Pierwsza wizyta u psychologa?

Coraz więcej osób w różnym wieku korzysta z pomocy psychologa. Mnóstwo osób zastanawia się też nad wizytą w jego gabinecie, ale nadal budzi to mnóstwo wątpliwości. Wszystko dlatego, że gabinet psychologa nadal kojarzy się obco, a więc groźnie. Lata stygmatyzowania ludzi, którzy szukają profesjonalnej pomocy w rozwiązaniu swoich problemów też miały na to niebagatelny wpływ. Psychologa jednak nie należy się bać! Przeczytaj artykuł i rozwiej swoje wątpliwości!

Dlaczego nie chcemy chodzić do psychologa?

Wiele osób ciągle obawia się wizyty u psychologa i odwleka ją w czasie lub nawet obraża się na samą sugestię takiej wizyty. To nie jest prawidłowy sposób myślenia, choć nadal jeszcze, niestety, należy do dość zakorzenionych. Ten stan rzeczy jednak zmienia się coraz bardziej – coraz więcej osób korzysta z usług psychologa i otwarcie się do tego przyznaje.

Wstyd jednak bardzo często jest czynnikiem blokującym – zupełnie niepotrzebnie! Psycholog nie będzie Cię krytykował, patrzył na Ciebie z góry i surowo oceniał. Wstyd może brać się też nie z powodu konieczności rozmowy z obcą osobą, a być związany z osobami trzecimi i obawą przed stygmatyzacją społeczną. Często też obawiamy się psychologa, bo jest on czymś obcym i nieznanym, a ludzie najlepiej czują się na znanych terenach. Dlatego w rozwianiu obaw może pomóc zebranie informacji, tak na temat samego psychologa, jak i tego, jak konkretnie wygląda taka wizyta.

O co może pytać psycholog?

Niestety, nie ma na to jednej, uniwersalnej odpowiedzi. Dużo zależy od tego, z jakim problemem przyjdziesz do psychologa i co tak naprawdę będziesz chciał dzięki temu osiągnąć. Psycholog na pewno Cię o to zapyta. Innymi pytaniami, które mogą paść są te dotyczące czasu trwania niepokojących Cię objawów, kiedy się pojawiły i w jakim natężeniu występują. Dla psychologa ważne będzie też to, co działo się bezpośrednio przed tym, gdy pojawiły się niepokojące Cię objawy i jak sobie radzisz w obecnym stanie. Zbierze też podstawowe informacje biograficzne na Twój temat – zapyta o Twój wiek, sytuacje życiową, relacje z bliskimi i wszystko to, co pomoże mu bardziej zrozumieć istotę Twojego problemu. Może też paść pytanie, czy problem, który Cię dręczy pojawiał się już wcześniej w Twoim życiu, czym wtedy był spowodowany, jakie objawy i w jakim natężeniu występowały oraz jak sobie wtedy z nimi poradziłeś. Może też zapytać Cię o to, czy nie chorujesz na choroby somatyczne, czy przyjmujesz na stałe jakieś leki oraz czy leczyłeś się już psychiatrycznie. Część z tych pytań może wydać Ci się banalna lub zbyt osobista, dlatego jeśli będziesz źle się czuł, odpowiadając na jakieś pytanie – poinformuj o tym psychologa. Pamiętaj, że podstawą waszej relacji musi być szczerość.

Jakie są Twoje oczekiwania wobec psychologa?

To też bardzo ważne pytanie, które może paść w gabinecie psychologa, ale powinieneś sobie na nie odpowiedzieć wcześniej. Musisz ustalić jakieś cele, do których będziesz dążyć – nie martw się, jeśli nie potrafisz, psycholog pomoże Ci i odpowiednio nakieruje, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Może się też okazać, że Twoje cele są nierealistyczne, dlatego dobry psycholog wytłumaczy Ci to i pomoże je przeformułować tak, byś był w stanie je naprawdę osiągnąć Nie bój się zadawać pytań – a pytać możesz naprawdę o wszystko. Nie ma pytań zbyt banalnych, by na nie odpowiadać. Psycholog odpowie na wszystkie, by rozwiać Twoje wątpliwości i sprawić, że wizyta będzie przebiegać w jak najlepszej atmosferze. Pamiętaj, że masz też wszelkie prawo, by poznać kompetencje psychologa, który się Tobą zajmuje, poznać czas trwania terapii i kolejne kroki, które będą w tym celu podejmowane. Dobry psycholog też, jeśli zauważy, że sama wizyta w jego gabinecie to za mało, może zasugerować psychoterapię lub konsultacje z lekarzem psychiatrą, a nawet lekarzem innej specjalizacji – jeśli podejrzewa, że przyczyną problemów może być choroba somatyczna.

Czy warto iść do psychologa?

Zdecydowanie tak! Psycholog to nie jest Twój wróg, to nie jest osoba, która będzie patrzeć na Ciebie z góry i Cię potępiać. To ktoś, kto pomoże Ci przejść przez trudny okres w życiu i zrozumieć to, co się z Tobą dzieje. Każdy człowiek ma zupełnie inną wrażliwość i inaczej reaguje na najróżniejsze sytuacje. I to jest jak najbardziej normalne. Nie każdy też jest sobie w stanie poradzić samodzielnie z problemami, które na niego spadną – nie znaczy to, że należy się na nie godzić i obniżać sobie w ten sposób poziom życia. W ich rozwiązaniu pomoże psycholog – a jeśli on samodzielnie nie da rady, skieruje Cię w odpowiednie miejsca, by jak najlepiej pomóc Ci pozbyć się dręczących Cię problemów.

