 Po Granadzie i Sewilli czas na portugalski finał

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu kontynuuje realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Europejskie doświadczenie zawodowe” o numerze 2025-1-PL01-KA122-VET-000316620 realizowanego w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (VET-2)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+.

Przedsięwzięcie ma na celu nie tylko rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów, ale także doskonalenie warsztatu dydaktycznego kadry nauczycielskiej oraz podniesienie renomy szkoły na arenie międzynarodowej.

Obecnie trwają ostatnie przygotowania do trzeciej i ostatniej mobilności, która odbędzie się w dniach 28 czerwca – 4 lipca 2026 roku. Tym razem miejscem działań będzie Braga w Portugalii. Pięciu nauczycieli przedmiotów zawodowych weźmie udział w działaniu job shadowing, skupiając się na obserwacji warsztatu pracy specjalistów z branży fryzjerskiej.

Wsparcie logistyczne na miejscu zapewni portugalski partner – EduPlus, European Centre for Education and Skills Development, Lda.

Pierwsza mobilność nauczycieli w ramach działania job shadowing odbyła się w styczniu 2026r. w hiszpańskiej Granadzie. Uczestnicy obserwowali pracę fachowców w branżach fryzjerskiej i energetycznej, czerpiąc inspiracje z hiszpańskiego systemu kształcenia.

Kolejny etap projektu należał do młodzieży. W dniach 15–28 marca 2026 roku, w ramach drugiej mobilności, grupa 20 uczniów kształcących się w zawodach: technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik usług fryzjerskich oraz technik stylista, przebywała na dwutygodniowych stażach zawodowych w Sewilli. Po intensywnym przygotowaniu językowym, kulturowym i pedagogicznym, uczniowie mieli okazję rozwijać swoje umiejętności zawodowe w realnym, międzynarodowym środowisku pracy, poznając jednocześnie kulturę Hiszpanii i doskonaląc umiejętności językowe.

Wsparcia w Hiszpanii udzieliła nam organizacja Europuente-Spanish Project Partner.