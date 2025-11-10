Pomożemy w powrocie do zdrowia
Czasami same chęci powrotu do zdrowia nie wystarczą. Do rehabilitacji potrzebne są m.in. ortezy, wózki inwalidzkie, środki pielęgnacyjne i inny sprzęt. Kupisz go (także z refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia) w Sklepie Medycznym przy ul. Fromborskiej w Elblągu. Zobacz zdjęcia.
Nasz Sklep Medyczny oferuje szeroki asortyment sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego oraz pomocniczego, który ułatwia codzienne funkcjonowanie osobom po urazach, operacjach, a także osobom starszym i niepełnosprawnym.
Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), dzięki czemu realizujemy zlecenia na wyroby medyczne z refundacją NFZ. Nasi pracownicy pomagają w doborze odpowiedniego sprzętu oraz w załatwieniu wszystkich formalności związanych z refundacją.
Oferta sklepu obejmuje:
- sprzęt ortopedyczny: ortezy, stabilizatory, kołnierze, pasy i gorsety,
- sprzęt rehabilitacyjny: wózki inwalidzkie, balkoniki, kule, chodziki, łóżka rehabilitacyjne,
- artykuły przeciwodleżynowe: materace i poduszki pneumatyczne,
- produkty pomocnicze: ciśnieniomierze, inhalatory, termometry,
- środki pomocnicze i pielęgnacyjne dla pacjentów po zabiegach i osób przewlekle chorych.
Dlaczego warto nas wybrać:
- realizacja zleceń NFZ (refundacja częściowa lub pełna),
- profesjonalne doradztwo w zakresie doboru sprzętu
- współpraca z placówkami medycznymi i fizjoterapeutami,
- atrakcyjne ceny i produkty renomowanych producentów.
Dla osób aktywnych i sportowców
W naszej ofercie znajdują się również produkty dla osób aktywnych fizycznie oraz sportowców, które wspierają regenerację, zapobiegają kontuzjom i pomagają w powrocie do pełnej sprawności po urazach.
Oferujemy m.in.:
- stabilizatory i ortezy stawów (kolan, kostek, nadgarstków, barków),
- taśmy i kinesiotaping,
- opaski kompresyjne, pasy sportowe,
- środki do terapii zimnem i ciepłem,
- akcesoria do ćwiczeń rehabilitacyjnych i treningowych.
Oferujemy pełną gamę wyrobów przeciwżylakowych dla osób aktywnych oraz pacjentów po operacjach:
- pończochy, podkolanówki i rajstopy uciskowe,
- wyroby kompresyjne o różnych klasach ucisku,
- produkty wspomagające krążenie i zmniejszające obrzęki nóg,
- artykuły rekomendowane przez lekarzy flebologów i rehabilitantów.
Artykuły dla Amazonek
W naszej ofercie znajdują się również specjalistyczne produkty dla kobiet po mastektomii:
- protezy piersi,
- bielizna i kostiumy kąpielowe dla Amazonek,
- peruki medyczne,
- akcesoria pielęgnacyjne i wspierające komfort codziennego życia.
Nasza misja
W naszym sklepie stawiamy na jakość, profesjonalne doradztwo i indywidualne podejście. Nasi fizjoterapeuci i pielęgniarki z wieloletnim doświadczeniem służą pomocą w doborze sprzętu oraz udzielają szczegółowych informacji o dostępnych rozwiązaniach. Każdy pacjent otrzymuje u nas szeroki wachlarz możliwości i pełne wsparcie w procesie leczenia i rehabilitacji.
Sklep Medyczny – Sprzęt Ortopedyczny - Rehabilitacyjny
mgr Fizjoterapii Anna Ciaszkiewicz
ul Fromborska 27b Elbląg
tel 662003746
zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00