 Pomożemy w powrocie do zdrowia

Czasami same chęci powrotu do zdrowia nie wystarczą. Do rehabilitacji potrzebne są m.in. ortezy, wózki inwalidzkie, środki pielęgnacyjne i inny sprzęt. Kupisz go (także z refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia) w Sklepie Medycznym przy ul. Fromborskiej w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

Nasz Sklep Medyczny oferuje szeroki asortyment sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego oraz pomocniczego, który ułatwia codzienne funkcjonowanie osobom po urazach, operacjach, a także osobom starszym i niepełnosprawnym.

Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), dzięki czemu realizujemy zlecenia na wyroby medyczne z refundacją NFZ. Nasi pracownicy pomagają w doborze odpowiedniego sprzętu oraz w załatwieniu wszystkich formalności związanych z refundacją.

Oferta sklepu obejmuje:

- sprzęt ortopedyczny: ortezy, stabilizatory, kołnierze, pasy i gorsety,

- sprzęt rehabilitacyjny: wózki inwalidzkie, balkoniki, kule, chodziki, łóżka rehabilitacyjne,

- artykuły przeciwodleżynowe: materace i poduszki pneumatyczne,

- produkty pomocnicze: ciśnieniomierze, inhalatory, termometry,

- środki pomocnicze i pielęgnacyjne dla pacjentów po zabiegach i osób przewlekle chorych.

Dlaczego warto nas wybrać:

- realizacja zleceń NFZ (refundacja częściowa lub pełna),

- profesjonalne doradztwo w zakresie doboru sprzętu

- współpraca z placówkami medycznymi i fizjoterapeutami,

- atrakcyjne ceny i produkty renomowanych producentów.

Dla osób aktywnych i sportowców

W naszej ofercie znajdują się również produkty dla osób aktywnych fizycznie oraz sportowców, które wspierają regenerację, zapobiegają kontuzjom i pomagają w powrocie do pełnej sprawności po urazach.

Oferujemy m.in.:

- stabilizatory i ortezy stawów (kolan, kostek, nadgarstków, barków),

- taśmy i kinesiotaping,

- opaski kompresyjne, pasy sportowe,

- środki do terapii zimnem i ciepłem,

- akcesoria do ćwiczeń rehabilitacyjnych i treningowych.

Oferujemy pełną gamę wyrobów przeciwżylakowych dla osób aktywnych oraz pacjentów po operacjach:

- pończochy, podkolanówki i rajstopy uciskowe,

- wyroby kompresyjne o różnych klasach ucisku,

- produkty wspomagające krążenie i zmniejszające obrzęki nóg,

- artykuły rekomendowane przez lekarzy flebologów i rehabilitantów.

Artykuły dla Amazonek

W naszej ofercie znajdują się również specjalistyczne produkty dla kobiet po mastektomii:

- protezy piersi,

- bielizna i kostiumy kąpielowe dla Amazonek,

- peruki medyczne,

- akcesoria pielęgnacyjne i wspierające komfort codziennego życia.

Nasza misja

W naszym sklepie stawiamy na jakość, profesjonalne doradztwo i indywidualne podejście. Nasi fizjoterapeuci i pielęgniarki z wieloletnim doświadczeniem służą pomocą w doborze sprzętu oraz udzielają szczegółowych informacji o dostępnych rozwiązaniach. Każdy pacjent otrzymuje u nas szeroki wachlarz możliwości i pełne wsparcie w procesie leczenia i rehabilitacji.

Sklep Medyczny – Sprzęt Ortopedyczny - Rehabilitacyjny

mgr Fizjoterapii Anna Ciaszkiewicz

ul Fromborska 27b Elbląg

tel 662003746

zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00