 Projekt „Jedyneczka Rośnie!”, czyli 20 darmowych miejsc przedszkolnych w Niepublicznym Przedszkolu Ekologiczno-Sportowym Jedyneczka w Elblągu!

Projektem mogą zostać objęte dzieci, które nie uczęszczały dotąd do żadnej placówki przedszkolnej. Zakłada tworzenie nowych 20 miejsc przedszkolnych dla dzieci 2,5 oraz 3 letnich w nowo utworzonej grupie, która rozpocznie uczęszczanie do przedszkola od 01.09.2026 r. Nabór ruszył 01.03.2026 i potrwa do 31.03.2026. Liczy się kolejność zgłoszeń, ale również spełnienie kryteriów rekrutacji. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie www.jedyneczka.elblag.pl,

Ponadto zapraszamy również do Żłobka Mini Jedyneczka na miejsca dofinansowane z Programu Aktywnie w Żłobku!

Odwiedź naszą placówkę podczas najbliższego Dnia Otwartego 18.03.2026 r. w godz. 8:30-10:30. Przyjdź, zobacz i zostań w Jedyneczce!

Zapewnij swojemu dziecku edukację na najwyższym poziomie w placówce, która stawia na edukację, rozwój i wychowanie w duchu sportowym, krzewiąc ideę zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania. Zapisz dziecko do placówki, która posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – młodych, ale doświadczonych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej pełnych kreatywności, cierpliwości i empatii do dzieci oraz specjalistów, m.in. psychologa, logopedę i neurologopedę, pedagogów specjalnych, oligofrenopedagoga, terapeutę integracji sensorycznej, dogoterapeutę, a w żłobku doświadczonych opiekunów dziecięcych z wieloletnim stażem i doświadczeniem, gdzie również stawiamy na edukację dostosowaną do możliwości i wieku dzieci oraz codzienne spacery bądź zabawę na bezpiecznym placu zabaw. Zapisz dziecko do placówki, w której jest wiele zajęć rozwijających zainteresowania i wspierających rozwój oraz odkrywających dziecięce talenty! Zapewnij swojemu dziecku solidny fundament w kluczowym etapie rozwojowym, a to zaprocentuje w przyszłości!

Ogłoszenie o naborze do przedszkolnej grupy projektowej

Uprzejmie informujemy, iż Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Ekologiczno-Sportowego Jedyneczka ogłasza nabór dzieci na rok 2026/2027 w ramach projektu pn. „Jedyneczka rośnie!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Nabór prowadzony jest dla 20 dzieci do nowotworzonej grupy, dla której wsparcie w ramach projektu rozpocznie się 1 września 2026 roku.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w ramach naboru:

od 01.03.2026 do 31.03.2026r. Liczy się data wpływu formularza rekrutacyjnego oraz spełnienie kryteriów naboru.

Aby zgłosić się do projektu należy:

przesłać formularz zgłoszenia uczestnictwa w projekcie – do pobrania w Biurze Projektu (Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno-Sportowe Jedyneczka, ul. Nowogródzka 7, 82-300 Elbląg) oraz na stronie internetowej www.jedyneczka.elblag.pl, wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć w czasie trwania procesu rekrutacyjnego, w jednej z poniższych form:

osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej do Biura Projektu;

przesłać w formie skanu za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@jedyneczka.elblag.pl

Złożenie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu.

Zebrane formularze zostaną zweryfikowane formalnie pod kątem spełniania warunków uczestnictwa w projekcie.

W oparciu o zebrane formularze zostanie przygotowana lista rankingowa zawierająca wykaz osób, które kwalifikują się do objęcia wsparciem oraz lista rezerwowa. Z osobami, które podczas rekrutacji uzyskają najwyższą liczbę punktów (przyznanych zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie), skontaktujemy się w celu dostarczenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu rekrutacyjnym oraz pozostałych dokumentów określonych w regulaminie rekrutacji.

W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie uczestnik zostanie skreślony z listy rankingowej, a na jego miejsce wybrana zostanie osoba z listy rezerwowej.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz wzorami dokumentów dostępnymi u Dyrekcji Placówki oraz na stronie internetowej www.jedyneczka.elblag.pl