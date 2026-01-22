 Przytulne apartamenty dla rodzin w Barcelonie blisko plaży - idealny nocleg nie tylko wakacyjny 

Planujesz odpocząć od zgiełku codzienności w słynnej stolicy Katalonii od obowiązków z bliskimi, czyli w pięknej Barcelonie i szukasz przytulnego noclegu kilka minut spacerem od plaży? Najlepiej w apartamencie położonym w bliskości morza, ale nie wiesz co wybrać? Mamy dla Ciebie sprawdzone miejsce w Barcelonie, które sprawi, że prawdziwie odpoczniesz i nabierzesz nowej energii do działania.

Przepis na udany pobyt w Barcelonie? Wybierz najlepszy apartament dla rodzin w Barcelonie

Planujesz wybrać się do Barcelony i nie wiesz od czego zacząć zwiedzanie? To proste! Przygotowaliśmy dla Ciebie krótki przewodnik, dzięki któremu zaoszczędzisz cenny czas na przygotowaniu samodzielnej trasy zwiedzania i będziesz mógł skupić się tylko na odhaczaniu najważniejszych atrakcji.

1. Porównaj oferty hoteli, by podjąć najlepszą decyzję i wybrać nocleg w najlepszej lokalizacji

Szukasz bardzo skomunikowanego noclegu w centrum miasta np. w samym sercu Barcelony, by mieć zaledwie kilka minut do plaży spacerem? A może zamiast ciasnego hotelu o wiele bardziej interesuje Cię przestronny apartament z 2 sypialniami w bliskości plaży, który jednocześnie jest bardzo dobrze wyposażony. Sprawdź jaka jest średnia cena za noc w okolicy, w której planujesz się zatrzymać i przygotuj. sobie plan zwiedzania miasta.

2. Sprawdź czy w hotelu jest klimatyzacja

Planujesz krótki lub dłuższy pobyt w Barcelonie i chcesz, by był on w pełni komfortowy? Jedną z czynności, którą warto wykonać przed rezerwacją noclegu to zweryfikowanie czy hotel lub apartament ma klimatyzację. To bardzo ważne, jeśli nie wyobrażasz sobie pobytu w hiszpańskim pokoju w upale lub ze względu na większy komfort.

3. Czy w pobliżu jest plaża? Nie zapomnij o udogodnieniach takich jak świetna lokalizacja bliska metra czy to czy okolica tętni życiem

Chcesz rezerwować hotel w bliskości plaży, ale nie wiesz, jaki konkretnie? Zależy Ci na tym, by Twój pokój był przestronny i ładnie urządzony i jednocześnie znajdował się w dobrej lokalizacji? Jeśli nie chcesz przepłacać i wolisz pieniądze zaoszczędzone na noclegu przeznaczyć na lokalne atrakcje i pamiątki oraz niezapomniane przeżycia - to warto zdecydować się na wynajem apartamentu tuż przy plaży.

4. Porównaj ceny za noc w centrum Barcelony

Chcesz mieć dobry nocleg w centrum Barcelony, ale nie wiesz co wybrać? Zależy Ci na tym, by mieć zaledwie kilka kroków do najważniejszych atrakcji turystycznych, bliskość plaży i jednocześnie mieć dla siebie przestronny i komfortowy apartament? Odkryj apartamenty Lugaris, w których znajdziesz przestronne pokoje i zyskasz dostęp do w pełni wyposażonej kuchni.

Marka Lugaris oferuje przestronne pokoje w apartamencie, który znajduje się w pobliżu plaży, dlatego jeśli zależy Ci na komfortowym wypoczynku - nie zwlekaj ani chwili dłużej i śmiało zarezerwuj nocleg w centrum, by mieć do wszystkich atrakcji turystycznych bardzo blisko.

Idealny nocleg nie tylko wakacyjny, czyli o czym pamiętać podczas rezerwacji noclegu w Barcelonie?

Sprawdź dokładną lokalizację miejsca

Zależy Ci na tym, by mieć nocleg w Barcelonie w bardzo dobrej lokalizacji? Koniecznie sprawdź najlepsze hotele w okolicy i upewnij się, że ich położenie pokrywa się z Twoimi oczekiwaniami. Jeśli plaża nie jest w ich pobliżu - zdecydowanie warto zdecydować się na nowoczesne i przytulne apartamenty dla rodzin w Barcelonie z kuchnią w pełni wyposażoną, przy których znajduje się plaża oraz od pobliskich atrakcji turystycznych.

1. Zaplanuj wycieczkę śladami sztuki Antoniego Gaudiego m.in. Sagrada Familia

Lubisz nowoczesną sztukę i niecodzienną architekturę? Chcesz, by Twój pobyt w Barcelonie był pełen inspiracji i jednocześnie niezapomniany? Miejscem, którego nie możesz zapomnieć na mapie zwiedzania jest duma Gaudiego, czyli Sagrada Familia, którą najlepiej zwiedzić z samego rana dla lepszych widoków. Następnie odwiedź Casa Batllo, czyli słynne mieszkanie z oryginalną fasadą, która na pewno zrobi na Tobie niezapomniane wrażenie.

2. Odkryj Las Ramblas, czyli najbardziej ruchliwą ulicę Barcelony nieopodal stacji metra, która łączy się z lub Placem Katalońskim - Plaça de Catalunya

To idealne miejsce dla miłośników miejskiego gwaru, sklepów, urokliwych kawiarni i tego, co w Hiszpanii najlepsze, czyli jedzenia i architektury, którą można podziwiać, pijąc pyszną kawę i zajadając się znakomitej jakości jedzeniem.

3. Wybierz się na spacer po dzielnicy eixample, odwiedź Park Güell i Casa Batlló

Jeśli lubisz odkrywać uroki dawnej secesji i jednocześnie chcesz wybrać się na niezapomniany spacer po jednej z najciekawszych Barcelony - to zdecydowanie warto choć raz w życiu wybrać się na spacer po wyjątkowej dzielnicy Eixample. Co tu na Ciebie czeka? Od urokliwie wykonanych balkonów z kutego żelaza aż po falujące dodatki, przepiękne mozaiki a nawet rzeźby.

4. Odkryj tajemnice średniowiecznej dzielnicy Barri Gòtic

Średniowieczna i niezmienne fascynująca dzielnica Barri Gòtic skrywa wiele tajemnic - nie tylko w fasadach, ale również pod ziemią, dlatego warto zapoznać się z historią tej dzielnicy.

5. Sprawdź przysmaki hiszpańskiej kuchni takie jak tapas na La Rambla

Lubisz kulinarne niespodzianki i chcesz jeszcze bardziej odkryć hiszpańską kuchnię? Idąc na spacer wzdłuż La Rambla warto skosztować słynnych kanapek hiszpańskich, czyli bagietki z różnymi dodatkami np. z lokalnie produkowanym serem, oliwkami i wieloma rodzajami smakowej szynki, które możesz zamówić na różnego rodzaju stoiskach targowych.

Udany pobyt w Barcelonie? Tylko w dobrym apartamencie przy plaży!

Gdy wybierasz się do pięknej Barcelony i nie wiesz, gdzie rezerwować nocleg - nie poddawaj tej decyzji zupełnemu przypadkowi. Postaw na nowoczesne miejsce, czyli apartamenty dla rodzin w Barcelonie blisko plaży Lugaris.