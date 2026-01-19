Zmarł Grzegorz Baranowski

Nie żyje Grzegorz Baranowski, były dziennikarz i przedsiębiorca. Autor bardzo popularnej przed laty publikacji „Ulice Elbląga”. Miał 78 lat...

Grzegorz Baranowski urodził się w 29 stycznia 1947 roku w Zielonej Górze. W dzieciństwie wraz z rodziną przeprowadził się do Elbląga. Był absolwentem I LO w Elblągu oraz Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1975 r. rozpoczął pracę jako dziennikarz w elbląskim oddziale „Dziennika Bałtyckiego”, od 1979 r. pracował w „Wiadomościach Elbląskich”. Był represjonowany w stanie wojennym i pozbawiony prawa do wykonywania zawodu – czytamy w Leksykonie Ludzi Kultury Warmii i Mazur.

Jako dziennikarz współpracował z ogólnopolskimi tytułami - „Sztandarem Młodych”, „Polityką” i prasą lokalną. Po 1989 r. przez kilka miesięcy wydawał własną gazetę, po czym zaangażował się w działalność pośrednictwa nieruchomościami i związaną z doradztwem prawniczym. Pod własnym nazwiskiem przez wiele lat prowadził agencję nieruchomości.

Był współzałożycielem Towarzystwa Ziemi Elbląskiej „Jaszczur”, angażował się również w prace Klubu Literackiego Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Był również członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika „Tygiel”.

Pisał wiersze, opowiadania, reportaże dotyczące przemian społeczno-gospodarczych, a także przewodniki turystyczne po regionie. Jego najbardziej znaną publikacją była książka „Ulice Elbląga” (1990 r.), w której jako pierwszy wyjaśniał pochodzenie nazw i historię najważniejszych ulic miasta.

Grzegorz Baranowski zmarł w poniedziałek, 19 stycznia. O szczegółach uroczystości pogrzebowych poinformujemy, jak tylko będą znane.