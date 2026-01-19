UWAGA!

----

Zmarł Grzegorz Baranowski

 Elbląg, Grzegorz Baranowski miał 79 lat...
Grzegorz Baranowski miał 79 lat... (fot. Anna Dembińska)

Nie żyje Grzegorz Baranowski, były dziennikarz i przedsiębiorca. Autor bardzo popularnej przed laty publikacji „Ulice Elbląga”. Miał 78 lat...

Grzegorz Baranowski urodził się w 29 stycznia 1947 roku w Zielonej Górze. W dzieciństwie wraz z rodziną przeprowadził się do Elbląga. Był absolwentem I LO w Elblągu oraz Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1975 r. rozpoczął pracę jako dziennikarz w elbląskim oddziale „Dziennika Bałtyckiego”, od 1979 r. pracował w „Wiadomościach Elbląskich”. Był represjonowany w stanie wojennym i pozbawiony prawa do wykonywania zawodu – czytamy w Leksykonie Ludzi Kultury Warmii i Mazur.

Jako dziennikarz współpracował z ogólnopolskimi tytułami - „Sztandarem Młodych”, „Polityką” i prasą lokalną. Po 1989 r. przez kilka miesięcy wydawał własną gazetę, po czym zaangażował się w działalność pośrednictwa nieruchomościami i związaną z doradztwem prawniczym. Pod własnym nazwiskiem przez wiele lat prowadził agencję nieruchomości.

Był współzałożycielem Towarzystwa Ziemi Elbląskiej „Jaszczur”, angażował się również w prace Klubu Literackiego Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Był również członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika „Tygiel”.

Pisał wiersze, opowiadania, reportaże dotyczące przemian społeczno-gospodarczych, a także przewodniki turystyczne po regionie. Jego najbardziej znaną publikacją była książka „Ulice Elbląga” (1990 r.), w której jako pierwszy wyjaśniał pochodzenie nazw i historię najważniejszych ulic miasta.

W portElu w 2020 r. ukazał się cykl Grzegorza Baranowskiego, poświęcony rocznicy Grudnia 70, który przypominamy.

 

Nad prasą sprzed lat cz. 1

Nad prasą sprzed lat cz. 2

Nad prasą sprzed lat cz. 3

 

Grzegorz Baranowski zmarł w poniedziałek, 19 stycznia. O szczegółach uroczystości pogrzebowych poinformujemy, jak tylko będą znane.

oprac. RG

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Uwaga! Opinia zostanie zamieszczona na stronie po zatwierdzeniu przez redakcję.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 