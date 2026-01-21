Krok do mieszkań po pustostanie

W opuszczonym od 2021 roku budynku przy ul. Pułaskiego powstaną mieszkania dla osób z niepełnosprawnością, wymagających stałej opieki. Władze Elbląga niedawno złożyły wniosek o pozwolenie na przebudowę obiektu.

Budynek przy ul. Pułaskiego 2 do 2021 roku był siedzibą jednego ze stowarzyszeń pomocy osobom niepełnosprawnym, od tego czasu stoi pusty. Władze miasta chciały go najpierw sprzedać za 1,1 mln złotych, ale gdy nie było chętnych do jego kupna, zmieniły plany. Ma tu powstać osiem mieszkań, w tym pięć wytchnieniowych i trzy wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami, które wymagają codziennego wsparcia i opieki.

W 2025 roku władze miasta zleciły dokumentację projektową, pod koniec roku wystąpiły z wnioskiem o pozwolenie na prace budowlane, który właśnie jest rozpatrywany.

Budynek pochodzący z 1932 roku wymaga przeprowadzenia gruntownego remontu, w tym wymiany okien i drzwi, naprawy dachu, elewacji, podłóg, usunięcia zawilgocenia w budynku czy wymiany instalacji elektrycznej. Mają tu powstać mieszkania o powierzchni co najmniej 25 m kw. z aneksem kuchennym i łazienką i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku mają być także pomieszczenia magazynowe, techniczne, gospodarcze, a także część socjalna dla osób, które będą się opiekować lokatorami.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę władze miasta ogłoszą przetarg na wykonanie prac. Nie jest jeszcze nam znany termin realizacji tej inwestycji.