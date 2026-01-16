Napadł na strażników miejskich. Zobacz film!

33-letni mężczyzna napadł na strażników miejskich podczas interwencji przy ul. 12 Lutego. Wcześniej przeszedł na czerwonym świetle przez przejście dla pieszych na al. Armii Krajowej, dlatego strażnicy chcieli go wylegitymować. Film z bójki nagrał jeden z naszych Czytelników, który tamtędy przejeżdżał samochodem.

Do zdarzenia doszło we wtorek przed godz. 11. Na filmie widać, jak młody mężczyzna szarpie się z dwójką elbląskich strażników miejskich, którzy nie mogą sobie z nim poradzić. Mężczyzna w którymś momencie kopie leżącego na ziemi strażnika, po czym ucieka.

- Pomimo zwrócenia uwagi przez strażników mężczyzna nie zatrzymał się i kontynuował przechodzenie przez jezdnię na czerwonym świetle. Po wezwaniu do zatrzymania nie reagował, w związku z czym strażnicy podjęli interwencję: przedstawili się i poprosili o okazanie dokumentu tożsamości. Mężczyzna nie posiadał przy sobie dokumentów, więc został poinformowany o wezwaniu patrolu Policji celem potwierdzenia danych. Na te informację mężczyzna zaczął zachowywać się agresywnie, zaczął uciekać. Strażnicy udali się w pościg za mężczyzną. Doszło do naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy - informuje w odpowiedzi na nasze pytania st. insp. Iwona Łojewska ze Straży Miejskiej w Elblągu.

- Mężczyzna został zatrzymany przez ten sam patrol strażników miejskich i przekazany policji, która została przez nich wezwana na miejsce. Został mu postawiony zarzut z art. 224 par. 2, mówiący o wywieraniu wpływu przemocą na czynności urzędowe. Mężczyzna odpowie teraz przed sądem. Może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności. Strażnicy nie ucierpieli w tym zdarzeniu - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Prokurator zastosował wobec 33-latka dozór policyjny.

Zobacz film, jaki nagrał jeden z naszych Czytelników. Film dostępny w wersji mobilnej.