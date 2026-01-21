W lipcu 2025 roku elbląski ratusz pochwalił się pracami nad miejską mapą barier dla osób ze szczególnymi potrzebami. W tym celu urzędnicy odwiedzali różne rejony Elbląga i oceniali dostępność przestrzeni publicznej. W prace włączono m.in. Radę Seniorów oraz organizacje skupiające osoby z niepełnosprawnościami. Sprawdziliśmy, jakie są dotychczasowe rezultaty ich działań.

- W Elblągu powstaje mapa barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami. W pracach nad interaktywną mapą biorą udział osoby z niepełnosprawnościami oraz przedstawiciele elbląskich seniorów, czyli grupy, które najbardziej dotyka brak dostępności w przestrzeni publicznej – poinformował pod koniec lipca 2025 roku Urząd Miejski w Elblągu.

Wynikiem spacerów miało być stworzenie mapy barier architektonicznych różnego kalibru, które będą, jak podkreślali w lipcu urzędnicy, w miarę posiadanych środków finansowych sukcesywnie likwidowane, poprawiając w ten sposób dostępność przestrzeni miejskiej. Od 9 lipca do 5 listopada odbyło się 11, jak określa je UM, spacerów badawczych.

- Odwiedzone zostały: Stare Miasto oraz kwartały miasta ograniczone ulicami: Sadowa na wschodzie, Tysiąclecia i Grunwaldzka na południu, Pionierska na północy i Płk. Dąbka na zachodzie. W każdym z tych rejonów grupa złożona z seniorów Elbląskiej Rady Seniorów, osoby z Polskiego Związku Niewidomych oraz osoby ze szczególnymi potrzebami z Integracyjnego Klubu Sportowego Atak poruszającej się na wózku inwalidzkim wskazywały przeszkody – informuje Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego w Biurze Prezydenta Elbląga.

Jakie przeszkody/bariery zauważono: brak naklejek z folii odblaskowej na znakach, słupach, płotkach, rosnące liście i gałęzie w skrajni chodników i dróg rowerowych, brak żółtych kafli ostrzegawczych przed przejściami dla pieszych i torowiskami, nierówne chodniki, zapadnięte studzienki, wysokie krawężniki, czy brak brzęczków sygnalizacji świetlnej. „Spacery badawcze” mają być, jak zapowiada UM, kontynuowane w tym roku. Kiedy osoby niepełnosprawne i seniorzy doczekają się konkretnych działań w tym zakresie?

- Wszystkie przeszkody spisane zostaną w formie tabelarycznej co pozwoli na ich lepszą identyfikację przez firmy i instytucje, które zajmą się ich sukcesywną likwidacją. Pierwsze działania zostaną wdrożone w tym roku - nie czekamy na powstanie mapy barier z całego Elbląga. W tegorocznym budżecie przewidziane są remonty dróg i chodników m.in. przy ulicy Królewieckiej, Słowackiego, Szkolnej, Szczecińskiej czy Suwalskiej. Będą także wykonywane zadania polegające na usuwaniu liści i gałęzi, obniżaniu krawężników, czy naklejaniu naklejek odblaskowych – zapowiada Joanna Urbaniak.

Do tego tematu wrócimy.