Radiowóz wjechał w Kię

Do zdarzenia doszło około godz. 8:30.

- Kobieta kierująca osobową Kią przed sygnalizatorem wskazującym światło pomarańczowe zaczęła hamować. Policjanci jadący za nią radiowozem nie zdążyli wyhamować i doszło do zderzenia. Samochodem podróżowała mama z 3-letnią dziewczynką, dlatego został wezwany Zespół Ratownictwa Medycznego. Nikomu nic się nie stało. Czekamy na przybycie prokuratora, kierowcy zostaną przebadani na zawartość alkoholu i wtedy podejmiemy decyzję, jak tę sprawę zakończyć. Najprawdopodobniej zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako kolizja i zakończy się mandatem oraz punktami karnymi - powiedział pracujący na miejscu zdarzenia policjant.