UWAGA!

----

Radiowóz wjechał w Kię

 Elbląg, Radiowóz wjechał w Kię

Dziś (22 stycznia) na ul. 12 Lutego doszło do kolizji radiowozu z osobową Kią. W aucie znajdowało się małe dziecko, na szczęście nikt nie ucierpiał. Zobacz zdjęcia.

Do zdarzenia doszło około godz. 8:30.

- Kobieta kierująca osobową Kią przed sygnalizatorem wskazującym światło pomarańczowe zaczęła hamować. Policjanci jadący za nią radiowozem nie zdążyli wyhamować i doszło do zderzenia. Samochodem podróżowała mama z 3-letnią dziewczynką, dlatego został wezwany Zespół Ratownictwa Medycznego. Nikomu nic się nie stało. Czekamy na przybycie prokuratora, kierowcy zostaną przebadani na zawartość alkoholu i wtedy podejmiemy decyzję, jak tę sprawę zakończyć. Najprawdopodobniej zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako kolizja i zakończy się mandatem oraz punktami karnymi - powiedział pracujący na miejscu zdarzenia policjant.

red.

A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Radiowóz wjechał w Kię
Radiowóz wjechał w Kię
Radiowóz wjechał w Kię
Radiowóz wjechał w Kię

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
Reklama
 