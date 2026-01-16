Nareszcie weekend: Wystawa, łyżwy i ferie

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza na wystawę „Dookoła Świata. Globusy i mapy z kolekcji Ryszarda Formeli”. Otwarcie wystawy odbędzie się 16 stycznia 2026 roku o godz. 18.

Mróz w powietrzu, lód pod łyżwami i sportowe emocje – tak zapowiada się Łyżwiarski Kalbar. Już 18 stycznia (niedziela) tor przy ul. Agrykola stanie się miejscem amatorskich wyścigów na łyżwach. Obowiązują zapisy.

O innych zimowo-sportowych atrakcjach także tutaj.

Rozpoczynają się ferie w naszym województwie. W tym artykule znajdziecie linki do propozycji poszczególnych instytucji na ten czas wypoczynku.

Przypomnijmy, że trwa sezon studniówkowy, więc możecie też liczyć na nasze relacje, tym razem ze studniówek ZSIŚiU, Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, I LO i II LO.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Udanego weekendu.