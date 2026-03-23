 „Przywracamy historii jej miejsce”. Rozmowa z Piotrem Pałdyną o inwestycji BULVAR Etap II na elbląskiej starówce

Elbląska starówka odzyskuje swój dawny blask. W miejscu historycznej zabudowy powstają nowe kamienice, które łączą współczesne standardy z architektonicznym dziedzictwem miasta. O szczegółach inwestycji BULVAR Etap II, wyzwaniach projektowych oraz wyjątkowej rekonstrukcji Kamienicy pod Wielbłądem rozmawiamy z Piotrem Pałdyną, współwłaścicielem spółki Waterfront i architektem projektu.

- Drugi etap inwestycji BULVAR budzi duże zainteresowanie. Co wyróżnia ten projekt na tle innych realizacji na starówce?

Piotr Pałdyna: - Od początku przyświeca nam idea „nowoczesności z duszą historii w tle”. Kontynuujemy kierunek, który sprawdził się w pierwszym etapie inwestycji, ale tym razem idziemy o krok dalej. Na terenie między ulicami Bednarską, Wodną i Studzienną powstanie 16 kamienic, w których zaprojektowaliśmy 120 mieszkań oraz 14 lokali usługowych. To projekt, który wypełnia brakujący fragment starówki, przywracając jej spójność urbanistyczną.

- Wspomina Pan o historii – kluczowym elementem projektu jest rekonstrukcja części kamienic. Na czym dokładnie ona polega?

- Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi odtwarzamy sześć kamienic, których elewacje będą rekonstruowane na podstawie materiałów archiwalnych. To proces wymagający ogromnej precyzji i odpowiedzialności. Najbardziej spektakularnym przykładem jest Kamienica pod Wielbłądem – tutaj rekonstruujemy nie tylko elewację, ale również parter i pierwsze piętro wraz z historyczną sienią wejściową.

- Kamienica pod Wielbłądem to jeden z symboli dawnego Elbląga. Czy może Pan przybliżyć jej historię?

- To rzeczywiście wyjątkowy obiekt, znany z przedwojennych fotografii i ikonografii miasta. Jej nazwa pochodzi od charakterystycznego detalu na elewacji – wizerunku wielbłąda, który był jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów tej części starówki. Kamienica stanowiła ważny punkt w tkance miejskiej i wyróżniała się bogatą formą architektoniczną. Niestety, jak wiele budynków starego Elbląga, nie przetrwała działań wojennych. Dziś mamy szansę przywrócić ją miastu – w formie możliwie najbliższej oryginałowi.

- Jak udaje się pogodzić historyczną rekonstrukcję z nowoczesnymi wymaganiami technicznymi?

- To jedno z największych wyzwań tego projektu. Dawniej stosowano zupełnie inne technologie budowlane, dlatego dziś musimy znaleźć kompromis między wiernością historyczną a obowiązującymi normami – zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. Naszym celem jest efekt, który wizualnie odtwarza dawną kamienicę, ale funkcjonalnie odpowiada współczesnym standardom. Przykładem jest choćby wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, takich jak winda czy podziemna hala garażowa przy jednoczesnym zachowaniu historycznego charakteru budynku.

- Na jakim etapie są obecnie prace budowlane?

- Zakończyliśmy już etap palowania terenu. Rozpoczęliśmy prace zbrojarskie związane z wykonaniem płyty fundamentowej. Dużym wyzwaniem było również zabezpieczenie istniejącego budynku przy ulicy Studziennej, który musieliśmy wkomponować w nową zabudowę. W tym celu wykonaliśmy specjalną palisadę oraz system zabezpieczeń konstrukcyjnych.

- Co przyszli mieszkańcy znajdą w nowym kompleksie?

- Oferujemy szeroki wachlarz mieszkań – od kompaktowych lokali o powierzchni około 25 m² po przestronne apartamenty przekraczające 100 m². W części inwestycji powstanie podziemna hala garażowa. Bardzo ważnym elementem projektu jest również wewnętrzny dziedziniec – otwarta, zielona przestrzeń dostępna wyłącznie dla mieszkańców, zaprojektowana jako miejsce odpoczynku i wyciszenia w samym sercu miasta.

- Kiedy inwestycja zostanie ukończona?

- Zakończenie realizacji planujemy na 2028 rok. Co istotne, projekt nie tylko uzupełni zabudowę starówki, ale także przywróci historyczne ciągi komunikacyjne. Jednym z nich jest przedłużenie Ścieżki Kościelnej, która ponownie połączy ulicę Św. Ducha z Galerią EL.

- Brzmi jak projekt o dużym znaczeniu dla miasta.

- Zdecydowanie. To nie jest tylko inwestycja deweloperska – to także element odbudowy tożsamości Elbląga. Chcemy tworzyć przestrzeń, która szanuje historię, a jednocześnie odpowiada na potrzeby współczesnych mieszkańców.

