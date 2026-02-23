 Rekrutacja zimowa na studia podyplomowe: zacznij naukę w lutym i zdobądź uprawnienia nauczycielskie!

Masz wykształcenie wyższe, ale brakuje Ci kwalifikacji pedagogicznych, żeby uczyć w szkole? A może jesteś psychologiem i chciałbyś prowadzić zajęcia z uczniami, ale przepisy wymagają od Ciebie dodatkowego przygotowania? Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego rozwiążą ten problem. W Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego jest otwarta rekrutacja zimowa. Czytaj dalej!

Przygotowanie pedagogiczne — warunek pracy w zawodzie nauczyciela

Polskie prawo oświatowe jasno określa, kto może prowadzić zajęcia na poszczególnych etapach edukacji. Samo wykształcenie kierunkowe, nawet zakończone tytułem magistra, nie jest wystarczające. Aby podjąć pracę w szkole, konieczne jest udokumentowane przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne. To formalny wymóg, który musi zostać spełniony przed rozpoczęciem pracy z uczniami.

Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego pozwalają uzupełnić te kwalifikacje. Program obejmuje zarówno podstawy pracy wychowawczej i dydaktycznej, jak i praktyczne aspekty prowadzenia zajęć, pracy z grupą oraz współpracy z rodzicami. Dzięki temu zdobywasz wymagane uprawnienia, ale także kompetencje potrzebne w codziennej pracy nauczyciela. Na studia zapiszesz się poprzez stronę: https://wskz.pl/studia-podyplomowe/35/kierunek/przygotowanie-pedagogiczne-dla-nauczycieli-przedmiotow-lub-zajec-prowadzonych-w-szkole-podstawowej-i-ponadpodstawowej.

Dla kogo są studia z przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli przedmiotu?

Te studia to konkretna ścieżka dla absolwentów studiów magisterskich (w tym jednolitych). To rozwiązanie dla osób, których wykształcenie obejmuje treści zgodne z podstawą programową danego przedmiotu, na przykład absolwentów filologii, matematyki, historii, biologii czy chemii.

Czego dokładnie się nauczysz?

planowania i sprawnej organizacji całego procesu nauczania;

trafnego rozpoznawania potrzeb podopiecznych i dopasowywania do nich odpowiednich metod;

skutecznych technik pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

prawidłowej emisji głosu;

płynnego wykorzystywania nowoczesnych technologii na prowadzonych zajęciach.

Psycholog w szkole — jakie kwalifikacje są potrzebne?

Jeśli jesteś psychologiem i chciałbyś pracować w placówce oświatowej, również potrzebujesz przygotowania pedagogicznego. Wymagają tego również przepisy prawa oświatowego.

Studia z przygotowania pedagogicznego dla psychologów uwzględniają specyfikę pracy w środowisku edukacyjnym. Program obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu oświaty, prowadzeniem działań wychowawczych i profilaktycznych oraz współpracą z nauczycielami i rodzicami. Uczysz się diagnozować potrzeby uczniów, wspierać ich rozwój emocjonalny i społeczny oraz reagować w sytuacjach kryzysowych.

Jedne, jak i drugie studia mają charakter kwalifikacyjny. Po ich ukończeniu uzyskujesz uprawnienia do pracy w placówkach oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Studia z przygotowania pedagogicznego dla psychologów są dostępne na stronie: https://wskz.pl/studia-podyplomowe/35/kierunek/przygotowanie-pedagogiczne-dla-psychologow.

Rekrutacja zimowa — wystartuj po kwalifikacje już w lutym

Nie musisz czekać aż do października, żeby zdobyć kwalifikacje pedagogiczne. W Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego jest otwarta właśnie rekrutacja zimowa na studia podyplomowe. Naukę rozpoczynasz od semestru letniego (pod koniec lutego/z początkiem marca).

Studiujesz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co oznacza dostęp do materiałów dydaktycznych 24/7 na nowoczesnej platformie e-learningowej i możliwość nauki we własnym tempie.

Rekrutacja jest otwarta — wejdź na wskz.pl i zapisz się na studia z przygotowania pedagogicznego!