Tęskniliście za wieczorem pełnym wodnych atrakcji, muzyki i dobrej zabawy? Mamy dobrą wiadomość — Rodzinna Noc wraca na Dolinkę! Już wkrótce Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka ponownie zamieni się w miejsce pełne wspólnej rozrywki. Rodzinna Noc odbędzie się 17 kwietnia w godzinach 20:00–22:00, a na uczestników czekać będzie mnóstwo aktywności przygotowanych z myślą zarówno o dzieciach, jak i dorosłych.

To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spędzić wieczór w wyjątkowej atmosferze. W programie wydarzenia znajdą się deski SUP, dmuchany tor przeszkód oraz zumba w wodzie. Ponownie pojawi się także piana party, która zadebiutowała podczas poprzedniej edycji i od razu stała się jedną z głównych atrakcji wieczoru. Na miejscu będzie można skorzystać ze strefy gastronomicznej, w której dostępne będą bezalkoholowe koktajle oraz przekąski. Warto więc mieć przy sobie gotówkę.

- Podczas „Rodzinnej Nocy” w lutym zorganizowaliśmy po raz pierwszy piana party. Atrakcja okazała się strzałem w dziesiątkę i już po zakończeniu wydarzenia czytaliśmy komentarze zachęcające do powtórzenia imprezy w takim wydaniu. Słuchamy naszych obiorców i ich potrzeb, w połowie kwietnia wracamy więc z „Rodzinną Nocą na Dolince”. Zachęcamy do wzięcia udziału tych, którzy ostatnio bawili się wspólnie z nami, ale również tych, którym nie udało się kupić biletu. Gwarantujemy, że na tej imprezie zarówno dzieci, jak i dorośli, będą się bawić wyśmienicie – mówi Paulina Borkowska, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu w MOSiR.

Koszt udziału w wydarzeniu wynosi 30 zł od osoby. Liczba miejsc jest ograniczona, a bilety są już dostępne w kasie CRW Dolinka. Warto więc pomyśleć o zakupie biletu wcześniej, aby zapewnić sobie udział w wydarzeniu. To doskonała okazja, by oderwać się od codzienności i wspólnie z bliskimi skorzystać z atrakcji przygotowanych na tę wyjątkową noc.