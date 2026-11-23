Rogowacenie posłoneczne to nie tylko defekt estetyczny. Poznaj możliwości terapii łączonej z diklofenakiem w Medesta

Szorstkie, zaczerwienione plamki na czole, nosie, skroniach czy skórze głowy? Wiele osób myli je z przesuszeniem skóry lub zwykłymi plamami starczymi. Tymczasem rogowacenie posłoneczne to stan przedrakowy, który wymaga zdecydowanej interwencji dermatologicznej. W elbląskim gabinecie Medesta z powodzeniem stosuje się terapię skojarzoną: połączenie ablacyjnego lasera frakcyjnego CO2 oraz farmakoterapii na receptę, ze szczególnym uwzględnieniem żelu z diklofenakiem w kwasie hialuronowym. Jak działa ten synergiczny duet i dlaczego stał się złotym standardem leczenia?

Promieniowanie słoneczne towarzyszy nam przez całe życie, jednak nasza skóra ma swoją pamięć. Skutki wieloletnich kąpieli słonecznych, pracy na świeżym powietrzu czy dawnych oparzeń słonecznych ujawniają się zazwyczaj po 40.–50. roku życia. Jednym z najczęstszych następstw przewlekłego fotouszkodzenia skóry jest rogowacenie posłoneczne (keratosis actinica).

Sygnał ostrzegawczy od Twojej skóry

Rogowacenie posłoneczne objawia się jako szorstkie, łuszczące się ogniska o barwie różowej, żółtobrunatnej lub czerwonej. W dotyku przypominają one drobny papier ścierny. Najczęściej pojawiają się w tzw. strefach odsłoniętych:

na twarzy (nos, policzki, czoło, skronie),

na małżowinach usznych,

na odsłoniętej skórze głowy u mężczyzn (łysina),

na dekolcie oraz grzbietach dłoni.

Rogowacenie posłoneczne nie jest wyłącznie problemem estetycznym. Z medycznego punktu widzenia to stan przedrakowy, który nieleczony może w części przypadków przekształcić się w inwazyjnego raka kolczystokomórkowego skóry (SCC).

Terapia łączona lepsze efekty dzięki terapii łączonej laserem frakcyjnym CO2 z diklofenakiem na receptę.

Tradycyjne podejście opierające się na monoterapii (wyłącznie krioterapia ciekłym azotem lub wyłącznie wielotygodniowe smarowanie maściami) ma swoje ograniczenia. Gruba łuska blokuje wchłanianie leków, a samo zamrażanie likwiduje jedynie punktową zmianę, ignorując chore komórki wokół niej.

Odpowiedzią na ten problem jest terapia łączona (laser-assisted drug delivery – LADD), w której wyspecjalizowała się Medesta. Jej kluczowym elementem jest zintegrowanie procedury laserowej z miejscowym podaniem leku na receptę zawierającego diklofenak sodowy w nośniku kwasu hialuronowego.

Dlaczego terapia skojarzona laser Laser frakcyjny eCO₂ + diklofenak jest znacznie lepsza niż metody pojedyncze?

Pokonanie bariery naskórkowej: Samodzielne stosowanie maści z diklofenakiem w monoterapii wymaga niekiedy aż 60–90 dni żmudnej, codziennej aplikacji dwa razy dziennie, ponieważ zrogowaciała skóra słabo przepuszcza cząsteczki leku. Frakcjonowanie laserem CO2 zwiększa biodostępność preparatu setki razy, radykalnie podnosząc siłę jego działania.

Samodzielne stosowanie maści z diklofenakiem w monoterapii wymaga niekiedy aż 60–90 dni żmudnej, codziennej aplikacji dwa razy dziennie, ponieważ zrogowaciała skóra słabo przepuszcza cząsteczki leku. Frakcjonowanie laserem CO2 zwiększa biodostępność preparatu setki razy, radykalnie podnosząc siłę jego działania. Terapia całego „pola kanceryzacji ”: Połączenie energii lasera z farmakoterapią niszczy nie tylko widoczne guzki i szorstkie plamy, ale również niewidoczne jeszcze, mikroskopijne ogniska atypowych komórek w całym rejonie dotkniętym słońcem.

Połączenie energii lasera z farmakoterapią niszczy nie tylko widoczne guzki i szorstkie plamy, ale również niewidoczne jeszcze, mikroskopijne ogniska atypowych komórek w całym rejonie dotkniętym słońcem. Większa tolerancja i mniejszy dyskomfort: W porównaniu do innych agresywnych leków miejscowych (takich jak np. 5-fluorouracyl), terapia skojarzona z diklofenakiem cechuje się znacznie łagodniejszym profilem miejscowych podrażnień. Pacjenci rzadziej doświadczają bolesnych nadżerek czy głębokich sączących ran, dzięki czemu leczenie jest łatwiejsze do przejścia.

W porównaniu do innych agresywnych leków miejscowych (takich jak np. 5-fluorouracyl), terapia skojarzona z diklofenakiem cechuje się znacznie łagodniejszym profilem miejscowych podrażnień. Pacjenci rzadziej doświadczają bolesnych nadżerek czy głębokich sączących ran, dzięki czemu leczenie jest łatwiejsze do przejścia. Znakomity efekt estetyczny i regeneracja: Laser CO2 pobudza skórę do intensywnej produkcji nowego kolagenu, wyrównuje strukturę naskórka i rozjaśnia przebarwienia słoneczne. Po wygojeniu skóra staje się gładka, jędrna i pozbawiona zmian chorobowych.

Zabiegi tym laserem można obejrzeć na kanale YouTube Medesty.

Więcej na temat zabiegu i skuteczności dowiesz się z Bloga Medesta

Każdą procedurę poprzedza badanie dermatoskopowe lub wideodermatoskopowe. Lekarz dermatolog dokładnie weryfikuje charakter zmiany, upewniając się, że zmiana nie przekształciła się jeszcze w inwazyjnego raka potem dobiera indywidualny protokół zabiegowy. Opieka lekarska przez cały okres kuracji to gwarancja bezpieczeństwa, prawidłowego gojenia oraz spokoju pacjenta.

Jesień i zima to optymalny czas na leczenie skóry

Okres jesienno-zimowy i wczesnowiosenny to najlepszy moment na podjęcie leczenia zmian posłonecznych. Niższy indeks UV sprzyja bezpiecznemu gojeniu skóry po laseroterapii i minimalizuje ryzyko powstawania przebarwień pozapalnych.

Jeśli zauważyłeś na swojej skórze szorstkie, łuszczące się plamy, które nie znikają mimo stosowania kremów nawilżających, swędzą lub okresowo krwawią nie zwlekaj. Zadbaj o zdrowie swojej skóry.

Zapraszamy także do skorzystania z zabiegów w promocyjnej cenie z okazji Black Friday https://sklepmedesta.pl/

Medesta Dermatologia i Medycyna Estetyczna

Lekarz Danuta Dąbrowska i Michał Dąbrowski sp. z o.o.

Elbląg, ul. Legionów 8/lokal C

www.medesta.pl

kontakt@medesta.pl

tel. 730 050 050

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00 oraz w wybrane

soboty w godz. 9.00-12.00

Zapraszamy także do rejestracji online