Rozkład jazdy PKP bez tajemnic. Jak szybko znaleźć najlepsze połączenie?

Wyszukanie pociągu wydaje się proste: wystarczy wpisać miejsce wyjazdu, cel i datę. Lista wyników może jednak obejmować połączenia bezpośrednie, trasy z przesiadkami, różnych przewoźników oraz kilka typów pociągów. Najlepsza propozycja nie zawsze znajduje się na samej górze. Jak czytać wyniki wyszukiwania, aby wybrać przejazd dopasowany do swoich potrzeb?

Wpisz właściwą stację początkową i docelową

W większych miastach działa kilka stacji kolejowych. Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia obsługują wiele tych samych połączeń, ale różnią się lokalizacją i dostępem do komunikacji miejskiej. Podobnie jest między innymi w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu czy Trójmieście.

Nie wybieraj stacji wyłącznie dlatego, że w jej nazwie występuje słowo „główny”. Sprawdź, z którego dworca najłatwiej dotrzesz do hotelu, miejsca spotkania lub atrakcji. Czasem warto wysiąść wcześniej i zaoszczędzić kilkadziesiąt minut na przejeździe przez miasto.

Jak czytać wyniki wyszukiwania?

Internetowy rozkład jazdy PKP pozwala sprawdzić połączenia na wybranej trasie oraz porównać dostępne warianty. Po wpisaniu stacji, daty i planowanej godziny otrzymasz listę przejazdów. Przy każdym z nich zwróć uwagę na:

– godzinę odjazdu i przyjazdu,

– całkowity czas podróży,

– liczbę oraz miejsca przesiadek,

– rodzaj pociągu i przewoźnika,

– czas oczekiwania na kolejny skład,

– dostępne klasy i możliwość zakupu biletu.

Nie patrz jedynie na godzinę wyjazdu. Pociąg odjeżdżający później może dotrzeć na miejsce wcześniej, jeśli jedzie bezpośrednio lub zatrzymuje się na mniejszej liczbie stacji.

Najszybsze połączenie nie zawsze będzie najlepsze

Jeżeli zależy Ci na czasie, porównaj całkowitą długość podróży. Nie zakładaj jednak, że najkrótszy przejazd automatycznie okaże się najwygodniejszy. Trasa wymagająca dwóch szybkich przesiadek może być bardziej stresująca niż bezpośrednie połączenie trwające pół godziny dłużej.

Weź pod uwagę także:

– porę wyjazdu i przyjazdu,

– liczbę przesiadek,

– wielkość bagażu,

– podróż z dziećmi lub seniorem,

– możliwość dotarcia na dworzec komunikacją miejską.

Ile czasu przeznaczyć na przesiadkę?

Kilka minut między pociągami wygląda atrakcyjnie w wynikach wyszukiwania, ale nie zawsze zapewnia spokojną zmianę składu. Trzeba jeszcze wysiąść, odnaleźć właściwy peron i przejść na niego z bagażem. Na dużej stacji może to zająć więcej czasu, niż przewidujesz.

Dłuższy zapas wybierz zwłaszcza wtedy, gdy:

– nie znasz dworca,

– podróżujesz z dzieckiem, seniorem lub dużym bagażem,

– musisz skorzystać z windy,

– zmiana pociągu wymaga przejścia na odległy peron,

– przesiadka odbywa się późnym wieczorem.

Przed zakupem sprawdź też, czy w razie nieplanowanego opóźnienia dostępne jest późniejsze połączenie do celu. Ma to szczególne znaczenie przy ostatnim przejeździe danego dnia.

Wyszukiwać według godziny odjazdu czy przyjazdu?

Najczęściej pasażerowie podają planowaną porę wyjazdu. Nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie. Jeśli musisz dotrzeć na spotkanie, samolot, wydarzenie lub zameldowanie w hotelu, wygodniej zacząć od oczekiwanej godziny przyjazdu.

Pozostaw odpowiedni zapas między planowym dotarciem pociągu a kolejnym punktem programu. Uwzględnij czas potrzebny na wyjście z dworca, znalezienie przystanku i przejazd przez miasto. W przypadku ważnego wydarzenia nie wybieraj połączenia, które dociera zaledwie kilka minut przed jego rozpoczęciem.

Sprawdź trasę ponownie przed wyjazdem

Rozkłady zmieniają się między innymi z powodu prac na torach, korekt sezonowych i zmian organizacyjnych. Połączenie sprawdzone kilka tygodni wcześniej warto zweryfikować dzień przed podróżą, a następnie ponownie przed wyjściem na dworzec.

Skontroluj przede wszystkim godzinę odjazdu, stację, numer pociągu i komunikaty dotyczące przejazdu. Na dworcu kieruj się aktualnymi informacjami wyświetlanymi na tablicach oraz podawanymi w zapowiedziach.

Jak skrócić wyszukiwanie najlepszego połączenia?

Zamiast wybierać pierwszy wynik, porównaj co najmniej kilka propozycji. Sprawdź przejazdy rozpoczynające się nieco wcześniej i później – przesunięcie wyjazdu o kilkadziesiąt minut może oznaczać brak przesiadki, krótszą trasę lub dogodniejszą godzinę przyjazdu.

Najlepsze połączenie to takie, które pasuje do całego planu podróży. Liczą się nie tylko minuty spędzone w pociągu, ale również dojazd na dworzec, liczba przesiadek, dostępność miejsc i pora dotarcia do celu. Kilka minut poświęconych na porównanie wyników pozwoli uniknąć pośpiechu oraz wybrać przejazd, który naprawdę będzie wygodny.