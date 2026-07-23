 Stokota dla Państwowej Straży Pożarnej, czyli jedyny taki projekt na świecie

Elbląska firma Stokota właśnie zrealizowała wyjątkowy projekt dla Państwowej Straży Pożarnej: trenażery do awaryjnego opróżniania cystern. Sprzęt umożliwia przetrenowanie wszelkich wariantów interwencji strażackich dotyczących wypadków z udziałem cystern, które przewożą niebezpieczne materiały. Zobacz zdjęcia z przekazania trenażerów.

- Zrealizowaliśmy przetarg dla Państwowej Straży Pożarnej, czyli nowe trenażery dla rozładunku awaryjnego cystern, jakie nigdzie na świecie nie występują - mówi Wojciech Walencik, dyrektor sprzedaży w firmie Stokota. – W tym przetargu powstało ich pięć, w kolejnym wygranym przez nas postępowaniu wyprodukujemy kolejne cztery. Wszystkie zostaną rozdysponowane w jednostkach strażackich w Polsce takich jak Borne Sulinowo, Słupsk, Pionki, Częstochowa.

Jak podkreśla nasz rozmówca, Stokota to 30 lat doświadczenia w branży. Nie dziwi więc, że to elbląskiej firmie przypadła realizacja projektu.

- Jesteśmy w Polsce liderem produkcji pojazdów do transportów niebezpiecznych, mowa o autocysternach, pojazdach lotniskowych, pojazdach do uzdatniania kanalizacji i tak dalej. I jesteśmy naprawdę dumni z tego projektu – podkreśla Wojciech Walencik. - Strażacy, którzy w tej chwili odbierają od nas sprzęt, będą teraz także dzięki niemu mogli bezpiecznie wykonywać swoją pracę.

Częścią przetargu jest także realizacja szkolenia wdrażającego w obsługę nowego sprzętu. Na podstawie umowy z firmą Stokota zrealizuje je Dariusz Olcen z firmy OLC Fire, emerytowany strażak, wieloletni szkoleniowiec m. in. w zakresie ratownictwa chemicznego. Specjalista nie kryje zadowolenia w związku z udziałem w przygotowaniu pierwszych takich trenażerów dla PSP.

Od lewej Wojciech Walencik i Dariusz Olcen. Fot. Anna Dembińska - To pierwsze urządzenie na świecie, które pozwala grupom chemicznym przećwiczyć wszystkie możliwe scenariusze awaryjne w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych. Daje możliwość 100-procentowego odwzorowania transportu towarów i wszystkich stanów awaryjnych, jakie mogą wystąpić. Poszczególne trenażery trafią do strażackich ośrodków szkolenia, wkrótce będą na nich mogli ćwiczyć strażacy z całej Polski. W Państwowej Straży Pożarnej jest cały program szkolenia dotyczący rozładunku i obsługi zdarzeń awaryjnych w przypadku cystern i myślę, że ludzie, którzy zajmują się tym w PSP mają wizję, jak ten sprzęt dobrze wykorzystać, bo jest niezwykle funkcjonalny. Usłyszałem kiedyś takie słowa: „spadochron się dobrze otworzy, jeśli wcześniej dobrze się go złoży”. Podobnie strażacy muszą przygotowywać się do działań. Cysterny po wypadku mogą być w różnych pozycjach, trzeba też odpowiednio dobrać sprzęt do zdarzenia i do zniszczeń. Według mnie od zawsze brakowało urządzenia, który pozwoli stuprocentowo odwzorować stany awaryjne. Teraz nie trzeba już robić prezentacji, kreślić, tłumaczyć, instruktor obraca sprzęt do pozycji, jaką chce przećwiczyć. Potem jadąc do realnego zdarzenia na drodze, strażacy nie muszą kombinować, zastanawiać się, tylko wyciągnąć sprzęt i działać.

Firma Stokota jest obecna na polskim rynku od trzech dekad. Jako lider branży producentów cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych wg umowy ADR charakteryzuje się dużym doświadczeniem, wykwalifikowaną kadrą i nowoczesnym parkiem maszynowym pozwalającym na realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów.

Stokota Sp. z o.o.

ul. Niska 2 82-300 Elbląg

Poland

https://www.stokota.com/pl/

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