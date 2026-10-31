„StresOFF” zakończony sukcesem. Studenci AMiSNS postawili na aktywność, rozwój i dobrostan

Przez ostatnie miesiące studenci Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych udowadniali, że skuteczne przeciwdziałanie stresowi nie musi ograniczać się wyłącznie do teorii. Projekt „StresOFF – program redukcji stresu i rozwoju osobistego studentów poprzez aktywność fizyczną” stał się przestrzenią, w której aktywność sportowa, rozwój osobisty oraz integracja środowiska akademickiego połączyły się w spójną i wartościową inicjatywę. Zobacz zdjęcia.

Projekt, przygotowany przez studentów Koła Sportowego AMiSNS we współpracy z UKS „Horyzont”, miał na celu wspieranie dobrostanu psychicznego młodych ludzi poprzez różnorodne formy aktywności fizycznej oraz działania rozwojowe. W odpowiedzi na wyzwania, z jakimi na co dzień mierzą się studenci, organizatorzy stworzyli program pozwalający nie tylko na aktywne spędzanie czasu, ale również na rozwijanie kompetencji społecznych i budowanie zdrowych nawyków.

W trakcie realizacji projektu uczestnicy mieli okazję wziąć udział w szeregu wydarzeń sportowych i edukacyjnych. Wśród nich znalazły się zajęcia z jazdy konnej, sporty wodne na Jezioraku, spływ kajakowy, rozgrywki paintballowe, a także warsztaty rozwoju osobistego oraz warsztaty poświęcone radzeniu sobie ze stresem.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się aktywności realizowane w otoczeniu przyrody. Rejsy żeglarskie po Jezioraku pozwoliły uczestnikom zdobywać nowe umiejętności, poznawać zasady współpracy w załodze oraz rozwijać odpowiedzialność i komunikację. Równie dużą popularnością cieszył się spływ kajakowy, który stał się okazją do aktywnego wypoczynku, integracji oraz regeneracji psychicznej z dala od codziennych obowiązków akademickich.

Nie mniej emocji dostarczyły rozgrywki paintballowe. Dynamiczna forma zajęć wymagała od uczestników współpracy, szybkiego podejmowania decyzji i skutecznej komunikacji. Studenci mogli w praktyce rozwijać kompetencje związane z pracą zespołową, jednocześnie korzystając z atrakcyjnej formy aktywności ruchowej.

Istotnym elementem projektu były również warsztaty rozwoju osobistego. Spotkania poświęcone teorii Open Balance pozwoliły uczestnikom przyjrzeć się własnym zasobom, potrzebom oraz sposobom budowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym, nauką i aktywnością zawodową. Zdobyta wiedza i praktyczne wskazówki stanowiły cenne uzupełnienie aktywności sportowych, wzmacniając kompetencje związane z radzeniem sobie ze stresem i dbaniem o własny dobrostan.

Realizacja projektu przyniosła uczestnikom szereg korzyści. Oprócz poprawy kondycji fizycznej i możliwości oderwania się od codziennych obowiązków studenci zyskali przestrzeń do budowania relacji, rozwijania umiejętności interpersonalnych oraz odkrywania nowych pasji. Wspólne wyjazdy, zajęcia i warsztaty stworzyły okazję do integracji studentów różnych kierunków i roczników, wzmacniając poczucie przynależności do społeczności akademickiej.

O wartości projektu najlepiej świadczą opinie samych uczestników, którzy podkreślają zarówno jego wymiar edukacyjny, jak i wpływ na codzienne radzenie sobie ze stresem.

- Organizacja projektu „StresOFF” nauczyła mnie przede wszystkim cierpliwości oraz tego, jak wiele pracy organizacyjnej stoi za realizacją takich inicjatyw. Dzięki udziałowi w projekcie mogłem również lepiej zrozumieć, jak stres wpływa na człowieka i jak skutecznie sobie z nim radzić poprzez aktywność fizyczną. Sport okazał się nie tylko formą relaksu, ale także realnym wsparciem dla zdrowia psychicznego – Szymon Bieńkowski, student ratownictwa medycznego.

- Tworząc ten projekt, chciałem pokazać studentom, że nawet na wymagających i odpowiedzialnych kierunkach studiów nie warto stresować się każdą wejściówką, kolokwium czy egzaminem. Stres jest częścią życia akademickiego, ale można nauczyć się nim zarządzać. Sport to nieodłączny element naszego życia i jeden z najlepszych sposobów na odpoczynek, regenerację oraz zachowanie równowagi – Szymon Charytanowicz, student kierunku lekarskiego.

„StresOFF” pokazał, że nowoczesna edukacja akademicka to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również troska o dobrostan, relacje społeczne i rozwój osobisty. Dzięki zaangażowaniu studentów, partnerów projektu oraz uczestników udało się stworzyć inicjatywę, która realnie wpłynęła na jakość życia młodych ludzi i pozostawiła trwały ślad w społeczności AMiSNS.

Projekt jest finansowany ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2023.