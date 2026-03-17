 Strike King 8 w Elblągu. Gala kickboxingu w małych rękawicach wraca z ósmą edycją!

Elbląg będzie gospodarzem ósmej edycji gali Strike King. Wydarzenie odbędzie się 28 marca 2026 roku o godz. 18:30 w Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Grunwaldzkiej 135. Kibice zobaczą pojedynki w formule kickboxingu w małych rękawicach, która należy dziś do najbardziej widowiskowych odmian sportów uderzanych. Bilety na galę są dostępne w serwisie Eventim.

Federacja Strike King wyróżnia się ofensywnym stylem walk, szybkim tempem i dużą liczbą wymian, dzięki czemu wiele pojedynków kończy się przed czasem. Jej celem jest nie tylko wysoki poziom sportowy, ale także promocja zarówno rozpoznawalnych zawodników, jak i lokalnych talentów.

Za działalnością federacji stoją doświadczeni zawodnicy i organizatorzy. Bartosz Batra, znany w polskim środowisku kickboxingu oraz Tomasz Sarara legenda polskiego kickboxingu —To połączenie doświadczenia menedżerskiego i sportowego zapewnia Strike King wyraźną markę i profesjonalną oprawę gal.

Podczas gali w Elblągu przed własną publicznością zaprezentują się lokalni zawodnicy m.in. Sylwester Stempniewski, Paweł Czajka i Rafał Kula. W walce wieczoru wystąpi Kacper Muszyński, obecnie 6. zawodnik światowego rankingu, który budował swoją karierę m.in. w japońskiej federacji K-1.

Równie istotnie zapowiada się co-main event, w którym Patryk Kłak stanie do obrony mistrzowskiego pasa Strike King w kategorii do 70 kg. Federacja promuje ten pojedynek jako jedno z centralnych wydarzeń gali.

Strike King to federacja, która powstała z myślą o dynamicznych, widowiskowych walkach w formule K-1 i małych rękawicach. Ósma gala w Elblągu pokazuje, że organizatorzy konsekwentnie budują własną markę i chcą przyciągać do sportów walki zarówno kibiców lokalnych, jak i szerszą publiczność z całej Polski.

Szczegóły wydarzenia:

● Data: 28 marca 2026

● Godzina: 18:30

● Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa, al. Grunwaldzka 135, Elbląg

● Sponsor tytularny: Logbar Domy