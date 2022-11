 Szczoteczki soniczne – fakty i mity

Okazuje się, że coraz więcej osób, chcąc wybrać odpowiedni przyrząd do higieny jamy ustnej, sięga po szczoteczkę soniczną. Wraz z rosnącą popularnością tego typu urządzeń rośnie także liczba mitów na ich temat. Co możemy więc uznać za prawdę, a co za kłamstwo, jeśli chodzi o szczoteczki soniczne? Aby się tego dowiedzieć, przeczytaj poniższy artykuł.

Szczoteczka soniczna działa w oparciu o fale dźwiękowe, które wprawiają włókna w ruch wymiatający, co sprawia, że poruszają się one od góry do dołu. Zaletą włókien z pewnością jest ich delikatność oraz fakt, że nie podrażniają dziąseł, dzięki czemu szczoteczka soniczna sprawdzi się u osób cierpiących na nadwrażliwość jamy ustnej. Urządzenia soniczne, czyli inaczej dźwiękowe, posiadają również funkcję masażu dziąseł, co poprawia ich ukrwienie i przyspiesza regenerację. Podczas pracy szczoteczki małe cząstki śliny, pasty do zębów i wody mieszają się ze sobą, a powstałe z tego połączenia mikrobąbelki docierają do trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej, np. przestrzeni międzyzębowych, a następnie skutecznie je oczyszczają.

Szczoteczka soniczna – fakty

Pierwszą szczoteczkę soniczną wyprodukowano już w latach 90. i z roku na rok zyskiwała ona coraz to większą popularność. Specjaliści najbardziej skupiali się na bezpieczeństwie użytkowania, właściwym mechanizmie działania oraz na udoskonalaniu technologii, która zapewni najlepsze efekty szczotkowania. Obecnie na rynku tego typu przyrządów znajduje się wiele modeli, które charakteryzują się kilkoma trybami pracy, obecnością końcówek wymiennych, dużymi liczbami ruchów wykonywanych przez minutę pracy, a także wieloma innymi funkcjami, które zwiększają komfort użytkowania.

Szczoteczki soniczne mogą być stosowane zarówno przez dorosłych, jak i przez dzieci. Urządzenia te są delikatne i w pełni bezpieczne, dzięki czemu mogą stanowić ważny element codziennej pielęgnacji jamy ustnej. Producenci stworzyli także modele przystosowane dla dzieci z zębami mlecznymi. Posiadają one nieco drobniejszą budowę oraz wykonują mniejszą liczbę drgań sonicznych na minutę. Mogą być również stosowane u najmłodszych w celu masażu dziąseł. Przykłady popularnych modeli dla dzieci znajdziesz na stronie https://denthelp.pl/szczoteczki/szczoteczki-elektryczne/szczoteczki-soniczne-dla-dzieci

Szczoteczka soniczna – mity

To nieprawda, że szczoteczka soniczna jest tym samym co szczoteczka ultradźwiękowa. Różnica między nimi polega na częstotliwości wytwarzanych fal (urządzenie soniczne – 700 Hz, urządzenie ultradźwiękowe – 1 600 000 Hz). Dodatkowo fale dźwiękowe wywołują drgania widoczne gołym okiem, natomiast ultradźwięki pozostają dla nas niezauważalne

i niewyczuwalne.

Mitem jest również to, że szczoteczki soniczne uszkadzają wypełnienia. Osoby posiadające plomby, implanty czy korony mogą bez żadnych obaw sięgać po urządzenia dźwiękowe, które są dla nich w pełni bezpieczne i nie powodują ubytków zębowych.

Niektórzy uważają również, że szczoteczki bazujące na pracy fal dźwiękowych nie powinny być stosowane przez posiadaczy aparatów ortodontycznych. Nic bardziej mylnego. Osobom z aparatami na zębach wręcz zaleca się użytkowanie szczoteczek sonicznych, które pomagają skutecznie pozbyć się resztek pokarmowych i zalegającej płytki nazębnej z przestrzeni wokół zamków czy innych trudno dostępnych miejsc.

Ostatni fake news na temat szczoteczek sonicznych mówi o tym, że do ich stosowania niezbędna jest specjalna pasta do zębów. Tymczasem okazuje się, że wybór pasty nie wpływa na skuteczność działania sprzętu. Oczywiście, jeśli posiadamy szczoteczkę soniczną, warto sięgać po preparaty z niższą zawartością substancji ścierających i pieniących, a to ze względu na szybkość działania wspomnianego urządzenia.